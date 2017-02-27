Ні. Максимум 9 грн куб
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:42
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:50
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:53
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:56
Покупка выросла до 28.7
Учебные заведения минируют чтобы газ секономить?
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:58
хотел вам написать, как в Карточном домике акции "реагировали" на разборки в Сирии, хотя врядли кто-то сможет ткнуть правильно пальцем в карту. Но думаю, практики закидают меня тапками, что фильмов насмотрелся. Промолчал.
Как тут меня американский коллега с волнением спрашивает "How about the Russia vs Ukraine tension, so scary of the war "
Так что волнуются наши братья
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:06
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:07
народ успокойтесь, никакого масштабного вторжения не будет! я это знаю точно на 100%, единственная моя ошибка состоит в том, что я то это знаю и был спокоен как слон, но остальные то не знают..., отсюда и такие цифры на МБ...
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/50757 ... bvalylasya
viewtopic.php?p=5382326#p5382326
Это ссылка пару страниц назад на мое сообщение - более двух десятков "одобряшек" почти в момент.
Не ожидал, но приятно:)
Сто лет такой поддержки тут не получал:)
Благодарю,господа,конечно.По любе-вдохновляет, что кто-то разделяет мысли.
Дополню тогда немного то,что писал раз такое дело
на тему - "почему деградирует экономика и гривна, и откуда все пошло",а каждый уже сам решает,
перевесит ли потенциал страны,который все еще присутствует эти тенденции:
1.Гривна она перманентно девальвирует (1998-й, 2008-й,2014-й, 2015-й).
И вот уже семь лет - как стабильность.Как бы пора уже......не сейчас,так вскоре.
Хотя системные реформы могли бы в теории даже укрепить нац.валюту.
Как традиционно у нас случаются и фин-эк кризисы.
2.Вообще считаю, что у клановой экономики две судьбы - либо деградировать, либо медленно загнивать все больше увеличивая разрыв от цивилизованных европейских экономик, даже слабеньких,даже таких как беднейшая,очень скромная Болгария,у которой кроме полоски побережья ничего нет (но и олигархов нет также, поэтому еще в 19-м видел на Лидле огромный плакат на трудоустройство кассиров на сезон по 1 штуке евро,а тогда это деньги были более весомые,чем даже сейчас).Ну и жить на эту штуку евро - не то,что в Киеве. Таки дешевле.
3.Был и у нас проблеск конечно в свое время, коллеги продавали холодилки и стиралки в маленьком городке в мелкой сети, и в 2008-м имели 3 штуки ( с плюсом) вечнозеленых на семью на руки в месяц. Но то было связано с мировой коньюнктурой ,с заходом спекулятивных мировых денег на наш РН (чешки в столице около 200-т штук,аж смешно вспомнить).
Но приятно было.Маркеты техники были забиты не сомнительным безименным барахлом,а чистым немцем на 90%, все до сих пор у меня работают,без поломок -более 10 лет.Растительное масло по 0.7 никто не разливал.Автосалоны-очередь, на мою марку была 1 год,просто выпросил реально у директорши салона,за 250 штук тогдашних гривен (!!!) при курсе 8 с копейками,отличный джип автомат,но простейшая комплектация,только "констракт" дали бонусом, бегает вот уже сколько лет, более 2-х тон с 5-летней гарантией, а каждый кг.-это безопасность.
Мы тогда были европейцами (не все,но в основном), только этого не замечали .
Но вкус денег до сих пор остался. Многие поднялись крепко,кто не упустил свою золотую рыбку в 2005-2008.
4.Вобщем худо бедно,но как то было. Процес деградации был запущен пацанами в 2015-м году. Традиционно у нас было мировое соглашение. Олигархи и кланы себе грабят по тихоньку. Но населению в качестве откупного - дешевый украинский газ и дешевая украинская электрика и соответственно приемлемые цены на жизнь,транспорт и т.п.
Нет, не русские энергоносители. У нас своего украинского - завались.
Но пацаны почуяли денег, как хищник суслика.
И где-то с 2015-го прошли все эти замутки - схема по привязке к Роттердамам и Дюсельдорфам, зеленая -самая дорогая на планете, оборудование для зеленой как социально значимый продукт -без налогов через границу,мародерство на оборонке,ликвидация такого понятия как дешевые украинские газ и электрика для населения и частично для бизнеса,
энергорынки свободные,которые чувствую приведут нашу экономику к краху, плата за доставку по коммуналках, все эти трубопроводы и энерголинии - это ведь достояние украинцев, но сдирают за доставку не хило даже там,где нет потребления по пару лет.
Ну и еще воз и маленькая тележка.
5.Ну население переглянулось, и поняло, что свести концы с концами на жизнь не может.Результат - потянулись труд мигрантами на порядки больше,чем в прежние годы.
Оно как я писал по началу хорошо, валюта капает, тут ни фига делать не надо, лежи на печи и валютный баланс посчитывай, ну и периодически распиливай с друганами.
6.Но мелкий бизнес - лег. От слова - почти совсем, ну кто не закрылся,склад сократил,или еле-еле плавает,чтобы не подохнуть и не эмигрировать от семьи.
Просто база уменьшилась,людей стало меньше (ну Киев не в счет,там обратный процесс до какой то поры - там еще деньги ходят и туда все потянулись),а те,кто остался из среднего класса перешли на ступеньку ниже, меньше тратят.
Налоги и поступления в бюджет в прошлом году показали рост, но это ---не от жиру,
а просто кое где гайки прикрутили.
Эффект базы.
Но он не бесконечен.
7.А маркер деградации -налицо. Раньше лет 5 назад еще заробитчане возвращались сюда к сентябрю,когда школа начинается,и отчаливали лишь далеко после пасхи. Сейчас на пару недель приезжают и обратно. Значит денег тут меньше тратят.
Значит налогов все меньше. Значит с пенс фондом у нас катастрофа.
А тут еще в 2015 пацаны придумали "соцстрах" уменьшить с 45% до 22% на зарплату.
А это раб сила на крупных заводах в основном.
Пацаны почухались ,сказали спасибо и положили разницу в карман, на хатынку в Лондоне еще одну.
Нет ,с одной стороны оно хорошо налоги уменьшать и т.п.
Но это коснулось плюса для олигархов в наших условиях де-факто в основном.
А разрыв пенс.фонда - сразу там кажись до 200 плюс млрд. грн. допрыгнул.
И результат - олигархи распухли как комары, нажравшиеся в лесу возле костра отдыхающих.
К военным расходам и ковидным неприятностям добавилась еще и дыра пенс.фонда в пару сот млрд.грн.,которой раньше почти не было.
Зато Нафтогаз из убыточного стал получать десятки миллиардов и платить сотни миллионов гос.топам за счет обеднения населения по коммуналке.
Ну как то сумбурно, но так.
8.Все закругляю.
Разривы офигенные.
Дисбалансы огромные.
Минималка растет ежегодно.
Но не за счет роста производительности труда.
Все за счет долгов и процентов на их обслуживание - и рост минималки, и ковид, и дороги, и мосты, и жилищные кредиты - чисто показушные, и энергоэффективность анонсированная.
Еще надо им ковидную тысячу за счет ОВГЗ пустить - вообще в шоколаде будут.
9.Оно просто обязано когда-нибудь выпустить пар.Не исключено - за счет гривне-депозитчиков.
Кто то обязан за этот незаработанный пир расчитаться.
Когда никто не скажет.
Резервы не 7-8 млрд.дол. как в 2015-м ( а де факто почти ноль тогда было),
а под тридцатку, тема ОВГЗ еще не раскрыта, даже МММ держалась год,а потом повторно запускали а тут гос бумаги как никак, ну и горячих денег в мире масу напечатали.
Вертолеты ,правда,на посадку сейчас идут.
Поэтому не факт, что это сейчас окончательный свисток.
Но одно можно сказать с большой долей вероятности - новые уровни или сейчас, или на протяжении года к осени - практически безальтеранативны по курсам.
И это не будет как уже писал 27-20,возле которых мы годами крутимся.
10. А есть ли выход?
Ведь страна то отличная, природа фантастическая,ресурсы бездонные.
Выход всегда есть :
-------честные европейские налоги для клановиков
-----зря рыжий так жестко обиделся за те свои 7 млрд. минуса по ренте и перевозкам в год,что даже готов и экономику и гривну притопить, ведь даже американцы задекларировали - бремя должно лечь не на средний класс,и не на беднейших,а на богатых, тех кто тридцать лет жрал в ресторане и не платил по счету, т.е. в бюджет, ну во всяком случае так как платят в Европе
------разобраться с ценообразованием на энергоносители, причем в первую очередь не для населения ( там бюджет по сути спонсор сейчас),а для бизнеса,который по мультику это все в цены заложит и потеряет конкурентоспособность на мировых рынках
-----ну и ключи от квартиры где деньги лежат ----их много,
в частности на таможне, там черно-серый минусует из доходов бюджета десмятки миллиардов гривен в год,чисто на мужицкий ум - вот повесили полицаям видео на грудь, и уже на дорогах чуть чище стало.
Для меня загадка - какого фига на каждого таможенника не нацепили по видео с передачей данных куда-нибудь в центральную систему наверх.Знаю одного "мытника" почти на минималке сидит,активов на 1 млн.дол. плюс, все в новых в центре и в авто. На таможне и конь не валялся пока что.
Таких скрытых резервов у нас тьма.
Вот - где сила гривны, экономики и страны (не на одной таможне,схем предостаточно особенно в энергетике).
Потенциал Украины ,несмотря на все эти профуканные для экономики тридцать лет- все еще фантастичен,эпл в гараже, все-таки.
Крысы света боятся.Может таки вытянут хотя бы частично схемы на свет.
Надо сказать,справедливости ради,чуть чуть, совсем немного,но уже вытянули.
И плана Маршалла тогда - не надо.
Все резервы внутри страны можно найти.
И тогда гривна хоть чуть чуть на злотый станет похожа.
Но это не сейчас, это пожелания просто.
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