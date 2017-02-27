Додано: Пон 24 січ, 2022 22:12

Это ссылка пару страниц назад на мое сообщение - более двух десятков "одобряшек" почти в момент.Не ожидал, но приятно:)Сто лет такой поддержки тут не получал:)Благодарю,господа,конечно.По любе-вдохновляет, что кто-то разделяет мысли.Дополню тогда немного то,что писал раз такое делона тему - "почему деградирует экономика и гривна, и откуда все пошло",а каждый уже сам решает,перевесит ли потенциал страны,который все еще присутствует эти тенденции:1.Гривна она перманентно девальвирует (1998-й, 2008-й,2014-й, 2015-й).И вот уже семь лет - как стабильность.Как бы пора уже......не сейчас,так вскоре.Хотя системные реформы могли бы в теории даже укрепить нац.валюту.Как традиционно у нас случаются и фин-эк кризисы.2.Вообще считаю, что у клановой экономики две судьбы - либо деградировать, либо медленно загнивать все больше увеличивая разрыв от цивилизованных европейских экономик, даже слабеньких,даже таких как беднейшая,очень скромная Болгария,у которой кроме полоски побережья ничего нет (но и олигархов нет также, поэтому еще в 19-м видел на Лидле огромный плакат на трудоустройство кассиров на сезон по 1 штуке евро,а тогда это деньги были более весомые,чем даже сейчас).Ну и жить на эту штуку евро - не то,что в Киеве. Таки дешевле.3.Был и у нас проблеск конечно в свое время, коллеги продавали холодилки и стиралки в маленьком городке в мелкой сети, и в 2008-м имели 3 штуки ( с плюсом) вечнозеленых на семью на руки в месяц. Но то было связано с мировой коньюнктурой ,с заходом спекулятивных мировых денег на наш РН (чешки в столице около 200-т штук,аж смешно вспомнить).Но приятно было.Маркеты техники были забиты не сомнительным безименным барахлом,а чистым немцем на 90%, все до сих пор у меня работают,без поломок -более 10 лет.Растительное масло по 0.7 никто не разливал.Автосалоны-очередь, на мою марку была 1 год,просто выпросил реально у директорши салона,за 250 штук тогдашних гривен (!!!) при курсе 8 с копейками,отличный джип автомат,но простейшая комплектация,только "констракт" дали бонусом, бегает вот уже сколько лет, более 2-х тон с 5-летней гарантией, а каждый кг.-это безопасность.Мы тогда были европейцами (не все,но в основном), только этого не замечалиНо вкус денег до сих пор остался. Многие поднялись крепко,кто не упустил свою золотую рыбку в 2005-2008.4.Вобщем худо бедно,но как то было. Процес деградации был запущен пацанами в 2015-м году. Традиционно у нас было мировое соглашение. Олигархи и кланы себе грабят по тихоньку. Но населению в качестве откупного - дешевый украинский газ и дешевая украинская электрика и соответственно приемлемые цены на жизнь,транспорт и т.п.Нет, не русские энергоносители. У нас своего украинского - завались.Но пацаны почуяли денег, как хищник суслика.И где-то с 2015-го прошли все эти замутки - схема по привязке к Роттердамам и Дюсельдорфам, зеленая -самая дорогая на планете, оборудование для зеленой как социально значимый продукт -без налогов через границу,мародерство на оборонке,ликвидация такого понятия как дешевые украинские газ и электрика для населения и частично для бизнеса,энергорынки свободные,которые чувствую приведут нашу экономику к краху, плата за доставку по коммуналках, все эти трубопроводы и энерголинии - это ведь достояние украинцев, но сдирают за доставку не хило даже там,где нет потребления по пару лет.Ну и еще воз и маленькая тележка.5.Ну население переглянулось, и поняло, что свести концы с концами на жизнь не может.Результат - потянулись труд мигрантами на порядки больше,чем в прежние годы.Оно как я писал по началу хорошо, валюта капает, тут ни фига делать не надо, лежи на печи и валютный баланс посчитывай, ну и периодически распиливай с друганами.6.Но мелкий бизнес - лег. От слова - почти совсем, ну кто не закрылся,склад сократил,или еле-еле плавает,чтобы не подохнуть и не эмигрировать от семьи.Просто база уменьшилась,людей стало меньше (ну Киев не в счет,там обратный процесс до какой то поры - там еще деньги ходят и туда все потянулись),а те,кто остался из среднего класса перешли на ступеньку ниже, меньше тратят.Налоги и поступления в бюджет в прошлом году показали рост, но это ---не от жиру,а просто кое где гайки прикрутили.Эффект базы.Но он не бесконечен.7.А маркер деградации -налицо. Раньше лет 5 назад еще заробитчане возвращались сюда к сентябрю,когда школа начинается,и отчаливали лишь далеко после пасхи. Сейчас на пару недель приезжают и обратно. Значит денег тут меньше тратят.Значит налогов все меньше. Значит с пенс фондом у нас катастрофа.А тут еще в 2015 пацаны придумали "соцстрах" уменьшить с 45% до 22% на зарплату.А это раб сила на крупных заводах в основном.Пацаны почухались ,сказали спасибо и положили разницу в карман, на хатынку в Лондоне еще одну.Нет ,с одной стороны оно хорошо налоги уменьшать и т.п.Но это коснулось плюса для олигархов в наших условиях де-факто в основном.А разрыв пенс.фонда - сразу там кажись до 200 плюс млрд. грн. допрыгнул.И результат - олигархи распухли как комары, нажравшиеся в лесу возле костра отдыхающих.К военным расходам и ковидным неприятностям добавилась еще и дыра пенс.фонда в пару сот млрд.грн.,которой раньше почти не было.Зато Нафтогаз из убыточного стал получать десятки миллиардов и платить сотни миллионов гос.топам за счет обеднения населения по коммуналке.Ну как то сумбурно, но так.8.Все закругляю.Разривы офигенные.Дисбалансы огромные.Минималка растет ежегодно.Но не за счет роста производительности труда.Все за счет долгов и процентов на их обслуживание - и рост минималки, и ковид, и дороги, и мосты, и жилищные кредиты - чисто показушные, и энергоэффективность анонсированная.Еще надо им ковидную тысячу за счет ОВГЗ пустить - вообще в шоколаде будут.9.Оно просто обязано когда-нибудь выпустить пар.Не исключено - за счет гривне-депозитчиков.Кто то обязан за этот незаработанный пир расчитаться.Когда никто не скажет.Резервы не 7-8 млрд.дол. как в 2015-м ( а де факто почти ноль тогда было),а под тридцатку, тема ОВГЗ еще не раскрыта, даже МММ держалась год,а потом повторно запускали а тут гос бумаги как никак, ну и горячих денег в мире масу напечатали.Вертолеты ,правда,на посадку сейчас идут.Поэтому не факт, что это сейчас окончательный свисток.Но одно можно сказать с большой долей вероятности - новые уровни или сейчас, или на протяжении года к осени - практически безальтеранативны по курсам.И это не будет как уже писал 27-20,возле которых мы годами крутимся.10. А есть ли выход?Ведь страна то отличная, природа фантастическая,ресурсы бездонные.Выход всегда есть :-------честные европейские налоги для клановиков-----зря рыжий так жестко обиделся за те свои 7 млрд. минуса по ренте и перевозкам в год,что даже готов и экономику и гривну притопить, ведь даже американцы задекларировали - бремя должно лечь не на средний класс,и не на беднейших,а на богатых, тех кто тридцать лет жрал в ресторане и не платил по счету, т.е. в бюджет, ну во всяком случае так как платят в Европе------разобраться с ценообразованием на энергоносители, причем в первую очередь не для населения ( там бюджет по сути спонсор сейчас),а для бизнеса,который по мультику это все в цены заложит и потеряет конкурентоспособность на мировых рынках-----ну и ключи от квартиры где деньги лежат ----их много,в частности на таможне, там черно-серый минусует из доходов бюджета десмятки миллиардов гривен в год,чисто на мужицкий ум - вот повесили полицаям видео на грудь, и уже на дорогах чуть чище стало.Для меня загадка - какого фига на каждого таможенника не нацепили по видео с передачей данных куда-нибудь в центральную систему наверх.Знаю одного "мытника" почти на минималке сидит,активов на 1 млн.дол. плюс, все в новых в центре и в авто. На таможне и конь не валялся пока что.Таких скрытых резервов у нас тьма.Вот - где сила гривны, экономики и страны (не на одной таможне,схем предостаточно особенно в энергетике).Потенциал Украины ,несмотря на все эти профуканные для экономики тридцать лет- все еще фантастичен,эпл в гараже, все-таки.Крысы света боятся.Может таки вытянут хотя бы частично схемы на свет.Надо сказать,справедливости ради,чуть чуть, совсем немного,но уже вытянули.И плана Маршалла тогда - не надо.Все резервы внутри страны можно найти.И тогда гривна хоть чуть чуть на злотый станет похожа.Но это не сейчас, это пожелания просто.