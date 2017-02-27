Хорошо,что есть подростки, расскажущие про Netflix.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:14
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
послушал преЗЕдента.
36,6 это он про курс?
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:21
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Паравоз на мизере.
Востаннє редагувалось Kate0000 в Пон 24 січ, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:25
имхо
американская фонда пару часов назад развернулась, завтра будет зелёная.
если кому-то надо гривна - завтра удобный случай чтобы хорошо продать бакс
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
нет деградация началась в 2010, когда выбрали чивокуню, а может ещё раньше, когда назначили его премьером..
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 22:42, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:47
Зараз теж саме в 2019. Тож через рік-два має бути наступний девал.
Може затягнутися бо в 2015 девал зробили з запасом наперед + США друкує останні 2 роки занадто багато. Однак це компенсується ненажерливістю крадівництва зебобів.
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
девалы наступают не по годам, а по факту оттока капитала, который может случиться в любой день. В пятницу никто не ожидал что в понедельник курс прыгнет до 28,60. Уже все было успокоились. Но падение американской фонды спровоцировало внепланово- спекулятивный спрос на доллар. Сомневаюсь что это импортёры кинулись покупать по 28,60 то что в пятницу по 28,20 было им не нужно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шановне панство! Будь ласка, будьте обережними у своїх прогнозах! Нам не потрібна паніка.
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