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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 233
Гривня
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Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:14

  Ромасик написав:
  Kate0000 написав:
  Ромасик написав:Карточном домике

Это что за сленг?

это сериал об американских стереотипах
Полезен к просмотру.

Хорошо,что есть подростки, расскажущие про Netflix.
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

послушал преЗЕдента.
36,6 это он про курс?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:21

  Xenon написав:
  Первый написав:
  Xenon написав:с мая месяца населению начнут приходить платежки с газом по 50-60грн куб
а следом и ел.енергия


Ні. Максимум 9 грн куб

МВФ будет против


Не проти.
Мвфу розказали про Казахстан
Не розганяй зраду де її немає
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Дополню тогда немного то,что писал

Паравоз на мизере.


Зима, на улице жуткий мороз. Стоит мужик и кутается в полушубок. Вдруг видит -
навстречу ему голый мужик бежит. Первый:
- Ты что, обалдел, голый бежишь? Мороз-то какой!
- Семь, девять, валет на мизере ловятся?
- Нет!
- Я тоже так думал.
Востаннє редагувалось Kate0000 в Пон 24 січ, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:25

имхо

американская фонда пару часов назад развернулась, завтра будет зелёная.
если кому-то надо гривна - завтра удобный случай чтобы хорошо продать бакс
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Процес деградации был запущен пацанами в 2015-м году.
нет деградация началась в 2010, когда выбрали чивокуню, а может ещё раньше, когда назначили его премьером..
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 22:42, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:нет

При всей полезности сообщений автора в целом, проявился момент политических симпатий и предпочтений, что недопустимо. Это "перебор" :(
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:47

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:Процес деградации был запущен пацанами в 2015-м году.
нет деградация началась в 2010, когда выбрали чивокуню, очень много адекватных людей тогда вывели свои капиталы из страны. Другие, третьи события. Соответственно мина взорвалась в 2014.

Зараз теж саме в 2019. Тож через рік-два має бути наступний девал.
Може затягнутися бо в 2015 девал зробили з запасом наперед + США друкує останні 2 роки занадто багато. Однак це компенсується ненажерливістю крадівництва зебобів.
Niro
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Niro написав:Тож через рік-два має бути наступний девал.
девалы наступают не по годам, а по факту оттока капитала, который может случиться в любой день. В пятницу никто не ожидал что в понедельник курс прыгнет до 28,60. Уже все было успокоились. Но падение американской фонды спровоцировало внепланово- спекулятивный спрос на доллар. Сомневаюсь что это импортёры кинулись покупать по 28,60 то что в пятницу по 28,20 было им не нужно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 22:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановне панство! Будь ласка, будьте обережними у своїх прогнозах! Нам не потрібна паніка.
knoppixx
 
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