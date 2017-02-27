Додано: Пон 24 січ, 2022 23:01

vitaliian написав: Автор77 написав: Процес деградации был запущен пацанами в 2015-м году. Процес деградации был запущен пацанами в 2015-м году. нет деградация началась в 2010, когда выбрали чивокуню, а может ещё раньше, когда назначили его премьером.. нет деградация началась в 2010, когда выбрали чивокуню, а может ещё раньше, когда назначили его премьером..

Оно то так,согласен с вами.Урки донецкие и все такое,никто и не спорит.Можно зайти еще дальше,когда Кучма в книге своей писал, что он гордый,что создал национальную буржуазию в Украине, и дословно ,что "государство мелких лавочников,как в Польше,для Украины - экономический тупик".На самом деле,как ни крути во всей Европе - эк.основа как раз средний класс, а не кучка из системы с многочисленной обслугой.А 2015-й я упомянул лишь с одной целью,даже клановая экономика худо бедно шкандыбала как-то,и все никак разграбить не могли.В 2015-м вытолкнули народ за границу тарифами и ростом расходов на жизнь, так как перестали сводить концы с концами.Доплюсуйте демографию,Ковид и т.п.Думаю мы на пороге финансово-экономического кризиса, точнее очередного его витка,обострения.С последствиями для гривны.Пока что выше 29 с копейками - не вижу в среднесрочке.В краткосрочке даже может какая то коррекция не исключена.А вот в разрезе ближе к пику двойного политцикла,или чуть пораньше - там может понестись.Ну это так - интуитивно.Как оно будет не знает ни Кухар,ни Найман, ни даже бородач.Перекосы таки есть.Элементарно - продукты,отдых,метры,коммуналка в т.ч. аренда их в баксах и евро -переоценено по сравнению с более благополучными экономиками где мировая валюта ходит.Единственное услуги у нас дешевле.А перекосы любят выпускать пар время от времени.Контролируемая девальвация ,правда,решает одни проблемы, но увеличивает другие.Плохой круг получается. Замкнутый.