Автор77 написав:Процес деградации был запущен пацанами в 2015-м году.
нет деградация началась в 2010, когда выбрали чивокуню, а может ещё раньше, когда назначили его премьером..
https://news.finance.ua/ua/news/-/50757 ... bvalylasya Оно то так,согласен с вами.Урки донецкие и все такое,никто и не спорит.Можно зайти еще дальше,когда Кучма в книге своей писал, что он гордый,что создал национальную буржуазию в Украине, и дословно ,что "государство мелких лавочников,как в Польше,для Украины - экономический тупик". На самом деле,как ни крути во всей Европе - эк.основа как раз средний класс, а не кучка из системы с многочисленной обслугой. А 2015-й я упомянул лишь с одной целью,даже клановая экономика худо бедно шкандыбала как-то,и все никак разграбить не могли. В 2015-м вытолкнули народ за границу тарифами и ростом расходов на жизнь, так как перестали сводить концы с концами.Доплюсуйте демографию,Ковид и т.п. Думаю мы на пороге финансово-экономического кризиса, точнее очередного его витка,обострения. С последствиями для гривны. Пока что выше 29 с копейками - не вижу в среднесрочке. В краткосрочке даже может какая то коррекция не исключена. А вот в разрезе ближе к пику двойного политцикла,или чуть пораньше - там может понестись. Ну это так - интуитивно. Как оно будет не знает ни Кухар,ни Найман, ни даже бородач. Перекосы таки есть. Элементарно - продукты,отдых,метры,коммуналка в т.ч. аренда их в баксах и евро -переоценено по сравнению с более благополучными экономиками где мировая валюта ходит. Единственное услуги у нас дешевле. А перекосы любят выпускать пар время от времени. Контролируемая девальвация ,правда,решает одни проблемы, но увеличивает другие. Плохой круг получается. Замкнутый.
Автор77 написав:- продукты,отдых,метры, в т.ч. аренда их в баксах и евро -переоценено по сравнению с более благополучными экономиками где мировая валюта ходит.
Мы стали частью мировой экономики, поэтому цены подтянулись соответственно к мировым, это было ожидаемо. И девал этот перекос не исправит, если (условно) раст масло можно продать за 2уе на экспорт при любом курсе гривны его цена в АТБ будет не ниже 2уе.
Хуже другое, с мировой интеграцией зашёл и спекулятивный капитал, который может на выходе обвалить гривну, и тогда пенсионер будет покупать гречку уже не по 45, а по 90 грн, потому что продавать её дешевле мировых цен дурных нет. А пенсии к курсу доллара как известно не индексируются.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 23:22, всього редагувалось 5 разів.
За нормальних обставин курс уже давно мав піти вверх як тільки вибрали саранчу. Але нереально м'яка монетарна політика США та подарунки (4.5млрд$ від виграного суду попередниками, 2.7млрд$ від МВФ, найнижча ціна на нафту, газ за останні 10 років в 2020, та найвищі ціни на сировину в 2021, мільярди кредитів держ контор та овгз) змістили девал. Всі ці подарунки долі зебоби вкрали. Тепер починають вивертати кишені у пересічних. Капітал як виводили так і виводять. Просто зараз не заводять До девалу все йде і без істерії новин. Без шарових подарунків ширма стабільності опуститься.
"На сьогодні один із найвищих рівнів золотовалютних запасів – $30 млрд 100 млн, що дає змогу нам абсолютно чітко, спільно з НБУ управляти ситуацією і стабільністю валютного курсу на валютному ринку", – сказав він під час брифінгу за підсумками засідання РНБО у понеділок.
Він додав, що курс коливається в межах коридору, не уточнивши про який коридор йдеться, і на сьогодні це один із ключових показників здорової економіки й стабільності.
vitaliian viewtopic.php?p=5382507#p5382507 ну растительное масло раньше было всегда в пределах 1 евро ровно 1 литр. Ну пусть сейчас постковидная накрутка. Но в центре одной из европейских столиц осенью (это именно богатая Европа) в Биллах повсеместно раст.масло, правда,акционное, ровно 1 литр по курсу чуть ниже 40 грн. Т.е. - ну почти что как у нас в доковидные времена еще,кажись 35-36 было. Мы ж супер-пупер импортеры в лидерах по этой категории. Супер накрутки и спекуляция у нас в голове у каждого монополиста сидит. Содрать по максималке. Такая идеология. Ну а практически -пилят сук,на котором сами же и сидят. Причем, коллективно пилят. Так что девальвация таки отрезвит наши рынки чуть чуть.
Автор77 написав:девальвация таки отрезвит наши рынки чуть чуть.
отрезвит те рынки которые невозможно продать на экспорт, б/у автомобили и недвижимость например, и может какие то продукты малосьедобные (колбаса, сыр, йогурты). Остальные товары перепишут ценники под новый курс, хочешь покупай не хочешь продадим в другую страну. Девал существенно снизит импорт, но не за счёт местного производства, а за счёт падения потребления, закроются лишние магазины и логистические цепочки. Через 5 лет импорт восстановится. Примерно за этот период подтянуться зарплаты к обоснованным 500 уе. уже по новому курсу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 23:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian Валютный рынок в контексте ДС Потребление тогда упадет. Никто не будет их масло по 80-85 тут покупать, ну это образно,точнее будут,но мало. Или сахар по 35-40.Разве что сами жрать будут. Так что придется им адаптироваться к справедливым фундаментальным курсам доллара и евро. А насчет того, что излишки на экспорт пустят. Ну так там квоты, контроль,налоги,да и главное уровень цен уже сейчас ниже. Просто пацаны разводят. А вот это ваше: ......"через 5 лет импорт восстановится. Примерно за этот период подтянуться зарплаты к обоснованным 500 уе. уже по новому курсу.".... Тоже так думаю. Условные 500-600 у.е.средней должны быть обоснованными в соответствии с ростом продуктивности труда и экономическим равновесием.