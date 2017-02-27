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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8985898689878988

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 233
Гривня
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Долар
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Євро
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11
Інші валюти
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Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 23:47

  Investor_K написав:
  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Странно, нет никакого загона на меняйле, скучно. Помню как раньше был отрыв на 1 а то и 2 гривны....а сейчас скукотища ((

Веселуха начнется после 29, особенно 29.50 - НБУ выйдет с миллиардами спасать гришик шоб удержать 30... но об этом трохи позже.

Не в это году

Та напевне в цьому! І завтра-післязавтра!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 00:11

для тех кто укололся, то постоянно мерещится война и курс 30.
для остальных всё по барабану, т.к научились спокойно жить с постоянными пугалками от власти, и научились думать головой, но не ж.... :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 00:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:для тех кто укололся, то постоянно мерещится война и курс 30.
для остальных всё по барабану,

Вы о чем? Наркотики, алкоголь, что-то своё?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 00:23

  Kate0000 написав:
  Игорь Алексеевич написав:для тех кто укололся, то постоянно мерещится война и курс 30.
для остальных всё по барабану,

Вы о чем? Наркотики, алкоголь, что-то своё?

я про уколы от выдуманного вируса. Скоро всех заставят третью сделать дозу и мы увидим на улицах рашу в виде медведя)) :P
Всем сп.ночи и не думать про плохое.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 00:34

  Игорь Алексеевич написав:
  Kate0000 написав:
  Игорь Алексеевич написав:для тех кто укололся, то постоянно мерещится война и курс 30.
для остальных всё по барабану,

Вы о чем? Наркотики, алкоголь, что-то своё?

я про уколы от выдуманного вируса.


Вы не смогли найти подходящий топик, а также психиатра, для изливания своих страхов перед людьми, которые якобы гоняются за вами с иглой?? Если вы повернете назад шею, вы увидите, что их на самом деле нет.
Kate0000
 
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