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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 23:47
Investor_K написав: Zebra написав: zzzzzz написав:
Странно, нет никакого загона на меняйле, скучно. Помню как раньше был отрыв на 1 а то и 2 гривны....а сейчас скукотища ((
Веселуха начнется после 29, особенно 29.50 - НБУ выйдет с миллиардами спасать гришик шоб удержать 30... но об этом трохи позже.
Не в это году
Та напевне в цьому! І завтра-післязавтра!
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Додано: Вів 25 січ, 2022 00:11
для тех кто укололся, то постоянно мерещится война и курс 30.
для остальных всё по барабану, т.к научились спокойно жить с постоянными пугалками от власти, и научились думать головой, но не ж....
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 25 січ, 2022 00:21
Игорь Алексеевич написав:
для тех кто укололся, то постоянно мерещится война и курс 30.
для остальных всё по барабану,
Вы о чем? Наркотики, алкоголь, что-то своё?
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Kate0000
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Додано: Вів 25 січ, 2022 00:23
Kate0000 написав: Игорь Алексеевич написав:
для тех кто укололся, то постоянно мерещится война и курс 30.
для остальных всё по барабану,
Вы о чем? Наркотики, алкоголь, что-то своё?
я про уколы от выдуманного вируса. Скоро всех заставят третью сделать дозу и мы увидим на улицах рашу в виде медведя))
Всем сп.ночи и не думать про плохое.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 25 січ, 2022 00:34
Игорь Алексеевич написав: Kate0000 написав: Игорь Алексеевич написав:
для тех кто укололся, то постоянно мерещится война и курс 30.
для остальных всё по барабану,
Вы о чем? Наркотики, алкоголь, что-то своё?
я про уколы от выдуманного вируса.
Вы не смогли найти подходящий топик, а также психиатра, для изливания своих страхов перед людьми, которые якобы гоняются за вами с иглой?? Если вы повернете назад шею, вы увидите, что их на самом деле нет.
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Kate0000
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