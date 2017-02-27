У меня уже давно впечатление, что ТАС ставит курсы онлайн часто такие же, как у харьковских оптов.
Вот и сейчас, что у ТАС, что у харьковских менок одинаковые курсы:
28.65 - 28.80.
ТАС днем сегодня на продажу ставил 28.70, потом 28.75, потом 28.80
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:03
У меня уже давно впечатление, что ТАС ставит курсы онлайн часто такие же, как у харьковских оптов.
Вот и сейчас, что у ТАС, что у харьковских менок одинаковые курсы:
28.65 - 28.80.
ТАС днем сегодня на продажу ставил 28.70, потом 28.75, потом 28.80
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:08
40 + 34 ярдів емітованих через ОВДП у кінці 21 початку 22, не можуть бути причиною скачка курса?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 січ, 2022 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:09
GDV29 Из прогноза ниче не понятно - в мае будет 26.хх или курс завалят депозитчики
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:14
Я понимаю так: если не будет форс-мажора (3 причины указал), то апрель-май ожидает26+
Логично, пазл складываеться..., т.к. 3 квартал 2022 г. даже по прогнозам НБУ будет самая дешевая цена на природный газ на европейском хабе, а значит у нас пойдет интенсивно закачка газа в хранилища, что будет даваить на валютный рынок, поэтому по мнению Смита как раз "дно" в тек. году это апрель-май 2022г.(моя интерпритация)
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:15
цікаво, чому Аргентині можна шантажувати МВФ дефолтом, а Україні, в якій віджато території і ось-ось знову сусід цапне, не можна?
І чому їм 44 ярда, а нам з піпєтки крапають.
В нас що економіка 10 раз менша?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 січ, 2022 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:15
Совершенно очевидно, что состоявшийся девал разворачивался под влиянием военно-политических новостей.
Никакой экономический фундамент не дал бы такого быстрого роста курса.
Имхо, ниже 28 НБУ не пустит, ему надо компенсировать затраты.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:23
це було 26.01
залишаюсь при своїй думці, а далі будемо спостерігати. Сумна коняка сьогодні уже заявила, що нападати вони не планували. Тепер максимально коротко, однак розгорнуто про геополітику - соррі, ширше не можу прошу не терти, ніби уже шабат і вихідні
Фактично спостерігаємо спецоперацію не ерифеї, а США, і доволі успішну. На даному етапі ерифея просто відмахується і думає, як злізти з розтяжки на шпагаті. Одним словом - повторення 91-го у лайт-варіанті.
Просто збрити з Донбасу вони не можуть через дуже погані внутрішні наслідки всередині РФ, а на ескалацію не підуть, бо тоді "ніжки Буша" їм видадуться манною небесною.
Максимально коротко це називається "Цугцванг".
Ми, нажаль, статисти, однак далі все буде краще, попри економіку на ладан.
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 28 січ, 2022 20:27, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:24
Так наоброт для НБУ выгодно пустить плавно курс в коридор 26-27, и там откупать все то что потратил и еще+
Здесь психология, если будет на высоких уровнях откупать 28+, то рынок поймет что "дешевле не будет", нездоровые панические процессы более вероятнее. А так плавно опускать в коридор 26-27 и там "ювелирно" откупать в закрома.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:25
И что, в Аргентине нет олигархов, коррупции и сплошь неподкупные судьи-прокуроры?
Просто too big to fall (или fail -как правильно? ). Поэтому МВФ молча выдает бесконечные огромные кредиты.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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