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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 905190529053905490559056>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 255
Гривня
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29
Долар
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Євро
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Інші валюти
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Крипта
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22
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:03

У меня уже давно впечатление, что ТАС ставит курсы онлайн часто такие же, как у харьковских оптов.
Вот и сейчас, что у ТАС, что у харьковских менок одинаковые курсы:
28.65 - 28.80.
ТАС днем сегодня на продажу ставил 28.70, потом 28.75, потом 28.80
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:08

  Striker написав:ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення

40 + 34 ярдів емітованих через ОВДП у кінці 21 початку 22, не можуть бути причиною скачка курса?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 січ, 2022 20:09, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:09

GDV29 Из прогноза ниче не понятно - в мае будет 26.хх или курс завалят депозитчики :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:14

  sergikkc007 написав:GDV29 Из прогноза ниче не понятно - в мае будет 26.хх или курс завалят депозитчики :?

Я понимаю так: если не будет форс-мажора (3 причины указал), то апрель-май ожидает26+

Логично, пазл складываеться..., т.к. 3 квартал 2022 г. даже по прогнозам НБУ будет самая дешевая цена на природный газ на европейском хабе, а значит у нас пойдет интенсивно закачка газа в хранилища, что будет даваить на валютный рынок, поэтому по мнению Смита как раз "дно" в тек. году это апрель-май 2022г.(моя интерпритация)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:15

  zРадио написав:
  zРадио написав:Аргентина может объявить (не первый свой) дефолт в течение ближайших нескольких часов. Страна находится в процессе переговоров о реструктуризации долга на сумму 40 млрд долларов перед кредиторами, но уже завтра истекает срок платежа в пользу МВФ, который то ли нечем профинансировать, то ли правительство этого не хочет делать под давлением общественности


Пронесло - достигнута принципиальная договоренность о новой stand-by программе с МВФ на 44,5 млрд долларов. Для нас это тоже позитивная новость, поскольку допусти Аргентина дефолт, уровень страха на рынке возрос бы еще сильнее, а отток капитала из активов EM со спекулятивным рейтингом - усилился бы (по стоимости кредитно-дефолтного свопа CDS, напомню, мы идем следом)


BUENOS AIRES, Jan 28 (Reuters) - Argentina has struck an agreement in principle with the International Monetary Fund over a new $44.5 billion standby deal, both sides said on Friday, a major breakthrough in tense talks to restructure loans the country cannot repay

цікаво, чому Аргентині можна шантажувати МВФ дефолтом, а Україні, в якій віджато території і ось-ось знову сусід цапне, не можна?

І чому їм 44 ярда, а нам з піпєтки крапають.
В нас що економіка 10 раз менша?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 січ, 2022 20:16, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:15

  orest написав: Ризикну припустити, що збереження нейтрального новинного фону і відсутності істерії, зумовить зміцнення грн до рівнів 28 (27,9)-28,2. Зрозуміло, що якісь важливі фундаментальні чинники можуть зумовлювати чуть тимчасові сильніші відхилення (виведення дивідендів, значні погашення ОВДП, реалізація відкладеної пропозиції валюти, квартальні податки).
Якісь серйозні (відчутні) покращення зумовлять повернення грн в район 27,5 (27,3-27,6)

Совершенно очевидно, что состоявшийся девал разворачивался под влиянием военно-политических новостей.
Никакой экономический фундамент не дал бы такого быстрого роста курса.
Имхо, ниже 28 НБУ не пустит, ему надо компенсировать затраты.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:23

  stas_rst написав:Пішли перші інсайди по переговорах ... поки домовились про "дотримання перемир"я" і нову зустріч через 2 тижні.
Завтра, ймовірно, долар трохи втратить до гривні, або ж гривня відіграє у долара панічні %, але нижче 28 не піде до третьої декади лютого.
Якщо США і сателіти перестануть щодня "возити" взад-вперед своїх дипломатів із челяддю і собаками, то маємо шанс пірнути нижче 28 на початку березня.
Поки чекаємо на виступ наших олімпійців на Зимових в Пекіні.

це було 26.01 :)
залишаюсь при своїй думці, а далі будемо спостерігати. Сумна коняка сьогодні уже заявила, що нападати вони не планували. Тепер максимально коротко, однак розгорнуто про геополітику - соррі, ширше не можу :) прошу не терти, ніби уже шабат і вихідні :)
Фактично спостерігаємо спецоперацію не ерифеї, а США, і доволі успішну. На даному етапі ерифея просто відмахується і думає, як злізти з розтяжки на шпагаті. Одним словом - повторення 91-го у лайт-варіанті.
Просто збрити з Донбасу вони не можуть через дуже погані внутрішні наслідки всередині РФ, а на ескалацію не підуть, бо тоді "ніжки Буша" їм видадуться манною небесною.
Максимально коротко це називається "Цугцванг".
Ми, нажаль, статисти, однак далі все буде краще, попри економіку на ладан.
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 28 січ, 2022 20:27, всього редагувалось 4 разів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:24

  Starikan написав:Никакой экономический фундамент не дал бы такого быстрого роста курса.
Имхо, ниже 28 НБУ не пустит, ему надо компенсировать затраты.

Так наоброт для НБУ выгодно пустить плавно курс в коридор 26-27, и там откупать все то что потратил и еще+
Здесь психология, если будет на высоких уровнях откупать 28+, то рынок поймет что "дешевле не будет", нездоровые панические процессы более вероятнее. А так плавно опускать в коридор 26-27 и там "ювелирно" откупать в закрома.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:25

  zРадио написав: Пронесло - достигнута принципиальная договоренность о новой stand-by программе с МВФ на 44,5 млрд долларов. Для нас это тоже позитивная новость, поскольку допусти Аргентина дефолт, уровень страха на рынке возрос бы еще сильнее, а отток капитала из активов EM со спекулятивным рейтингом - усилился бы (по стоимости кредитно-дефолтного свопа CDS, напомню, мы идем следом)

И что, в Аргентине нет олигархов, коррупции и сплошь неподкупные судьи-прокуроры? :lol:
Просто too big to fall (или fail -как правильно? :wink: ). Поэтому МВФ молча выдает бесконечные огромные кредиты.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:"ювелирно" откупать в закрома.
Зачем? они и так трещат по швам) Пора переходить на новые уровни...
Мизантрóп
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