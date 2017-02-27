На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
За даними МосБіржі 24 січня ставки за деякими короткими випусками російських суверенних паперів досягали 10%, а до 26 січня індекс держоблігацій RGBI впав до нового локального мінімуму — 127,31 п.п. всього з початку року індикатор втратив 6%.
prodigy написав:На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
За даними МосБіржі 24 січня ставки за деякими короткими випусками російських суверенних паперів досягали 10%, а до 26 січня індекс держоблігацій RGBI впав до нового локального мінімуму — 127,31 п.п. всього з початку року індикатор втратив 6%.
GDV29 написав:... Логично, пазл складываеться..., т.к. 3 квартал 2022 г. даже по прогнозам НБУ будет самая дешевая цена на природный газ на европейском хабе, а значит у нас пойдет интенсивно закачка газа в хранилища, что будет даваить на валютный рынок, поэтому по мнению Смита как раз "дно" в тек. году это апрель-май 2022г.(моя интерпритация)
А если на европейском хабе в 3 кв. 2022 г. будет дефицит газа что тогда? В прошлом году понадеялись на прогноз и не заполнили хранилища летом...
prodigy написав:На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
За даними МосБіржі 24 січня ставки за деякими короткими випусками російських суверенних паперів досягали 10%, а до 26 січня індекс держоблігацій RGBI впав до нового локального мінімуму — 127,31 п.п. всього з початку року індикатор втратив 6%.
шо тоже нерезы тикАли?
просто фонда ушла в красную. Но то такое, если форс-мажора не будет как ушла так и вернётся. Это не мешки с цементом на 22й этаж на себе носить
zРадио написав:Аргентина может объявить (не первый свой) дефолт в течение ближайших нескольких часов. Страна находится в процессе переговоров о реструктуризации долга на сумму 40 млрд долларов перед кредиторами, но уже завтра истекает срок платежа в пользу МВФ, который то ли нечем профинансировать, то ли правительство этого не хочет делать под давлением общественности
Пронесло - достигнута принципиальная договоренность о новой stand-by программе с МВФ на 44,5 млрд долларов. Для нас это тоже позитивная новость, поскольку допусти Аргентина дефолт, уровень страха на рынке возрос бы еще сильнее, а отток капитала из активов EM со спекулятивным рейтингом - усилился бы (по стоимости кредитно-дефолтного свопа CDS, напомню, мы идем следом)
BUENOS AIRES, Jan 28 (Reuters) - Argentina has struck an agreement in principle with the International Monetary Fund over a new $44.5 billion standby deal, both sides said on Friday, a major breakthrough in tense talks to restructure loans the country cannot repay
цікаво, чому Аргентині можна шантажувати МВФ дефолтом, а Україні, в якій віджато території і ось-ось знову сусід цапне, не можна?
І чому їм 44 ярда, а нам з піпєтки крапають. В нас що економіка 10 раз менша?
Відповідь знає гугол, ніт?
зи. Ти бачив в неньці аргентинські стейки і вино? А в Аргентині укр.масло, вино і сало бачив?
sergikkc007 написав:GDV29 Из прогноза ниче не понятно - в мае будет 26.хх или курс завалят депозитчики
Я понимаю так: если не будет форс-мажора (3 причины указал), то апрель-май ожидает26+
Логично, пазл складываеться..., т.к. 3 квартал 2022 г. даже по прогнозам НБУ будет самая дешевая цена на природный газ на европейском хабе, а значит у нас пойдет интенсивно закачка газа в хранилища, что будет даваить на валютный рынок, поэтому по мнению Смита как раз "дно" в тек. году это апрель-май 2022г.(моя интерпритация)
З не зовсім відомих причин газові сховища Європи, України перед опалювальним сезоном були заповнені не дуже, говорячи по дипломатичному. А зима виявилася холодною. Сховища випорожнюються до критичних рівнів. Додатковий злий жарт з енергетичним ринком континенту зіграло ініційоване Берліном "декарбонізаційне" божевілля і заборона на використання вугілля, відходів-сміття і тд (в результаті чого, наприклад, тепер полімери не тільки не переробляються адже потужностей бракує і їх створенням ніхто особливо не займається та ще й не спалюються. Дешевого тепла-електроенергії немає, забруднення середовища росте). Альтернативні джерела газу для ЄС стали недоступні через низькі температури всюди, плюс Китай пішов на повідку "психодекарбонізації" і став викуповувати і спалювати весь вільний газ замість монгольського чи австралійського вугілля. В раші ті самі проблеми з запасами газу в сховищах і серйозні проблеми з видобутком і транспортуванням. Все що видобувають - споживають чи качають в Китай. Для друзів з Європи, для Туреччини і тд майже не залишається. Спробували віджати казахський видобуток енергоносіїв, бо з Азейбаржаном Ердоган наламав, але й тут не все гладко пішло через інтереси того таки Стамбулу і Пекіну. Виходячи з цього поверхневого не детального аналізу, звідки в Сміта, який дуже не любить відповідати на запитання і вести дискусії і втік з цього ресурсу від діалогів, впевненість, що саме у вказаний ним час ціни на газ впадуть, пропозиція буде така, щоб аж ми змогли закачати собі достатньо задешево. Де гарантія, що до того часу кремль не змусить гумових дятлів з Берліну запустити Північний потік 2 і ми лишимося взагалі без можливості імпортувати газ через відсутність транзиту? Останні дописи шановного тут - це сумнівні панегірики владі і підлаштування аргументів під потрібні висновки...