Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:53

GDV29 написав: sergikkc007 написав: GDV29 Из прогноза ниче не понятно - в мае будет 26.хх или курс завалят депозитчики Из прогноза ниче не понятно - в мае будет 26.хх или курс завалят депозитчики

Я понимаю так: если не будет форс-мажора (3 причины указал), то апрель-май ожидает26+



Логично, пазл складываеться..., т.к. 3 квартал 2022 г. даже по прогнозам НБУ будет самая дешевая цена на природный газ на европейском хабе, а значит у нас пойдет интенсивно закачка газа в хранилища, что будет даваить на валютный рынок, поэтому по мнению Смита как раз "дно" в тек. году это апрель-май 2022г.(моя интерпритация) Я понимаю так: если не будет форс-мажора (3 причины указал), то апрель-май ожидает26+Логично, пазл складываеться..., т.к. 3 квартал 2022 г. даже по прогнозам НБУ будет самая дешевая цена на природный газ на европейском хабе, а значит у нас пойдет интенсивно закачка газа в хранилища, что будет даваить на валютный рынок, поэтому по мнению Смита как раз "дно" в тек. году это апрель-май 2022г.(моя интерпритация)

З не зовсім відомих причин газові сховища Європи, України перед опалювальним сезоном були заповнені не дуже, говорячи по дипломатичному. А зима виявилася холодною. Сховища випорожнюються до критичних рівнів.Додатковий злий жарт з енергетичним ринком континенту зіграло ініційоване Берліном "декарбонізаційне" божевілля і заборона на використання вугілля, відходів-сміття і тд (в результаті чого, наприклад, тепер полімери не тільки не переробляються адже потужностей бракує і їх створенням ніхто особливо не займається та ще й не спалюються. Дешевого тепла-електроенергії немає, забруднення середовища росте).Альтернативні джерела газу для ЄС стали недоступні через низькі температури всюди, плюс Китай пішов на повідку "психодекарбонізації" і став викуповувати і спалювати весь вільний газ замість монгольського чи австралійського вугілля.В раші ті самі проблеми з запасами газу в сховищах і серйозні проблеми з видобутком і транспортуванням. Все що видобувають - споживають чи качають в Китай. Для друзів з Європи, для Туреччини і тд майже не залишається. Спробували віджати казахський видобуток енергоносіїв, бо з Азейбаржаном Ердоган наламав, але й тут не все гладко пішло через інтереси того таки Стамбулу і Пекіну.Виходячи з цього поверхневого не детального аналізу, звідки в Сміта, який дуже не любить відповідати на запитання і вести дискусії і втік з цього ресурсу від діалогів, впевненість, що саме у вказаний ним час ціни на газ впадуть, пропозиція буде така, щоб аж ми змогли закачати собі достатньо задешево. Де гарантія, що до того часу кремль не змусить гумових дятлів з Берліну запустити Північний потік 2 і ми лишимося взагалі без можливості імпортувати газ через відсутність транзиту?Останні дописи шановного тут - це сумнівні панегірики владі і підлаштування аргументів під потрібні висновки...