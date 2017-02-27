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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9053905490559056>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 255
Гривня
11%
29
Долар
62%
158
Євро
5%
12
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
13
Нерухомість
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13
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:18

  orest написав:Виходячи з цього поверхневого не детального аналізу, звідки в Сміта, який дуже не любить відповідати на запитання і вести дискусії і втік з цього ресурсу від діалогів, впевненість, що саме у вказаний ним час ціни на газ впадуть, пропозиція буде така, щоб аж ми змогли закачати собі достатньо задешево. Де гарантія, що до того часу кремль не змусить гумових дятлів з Берліну запустити Північний потік 2 і ми лишимося взагалі без можливості імпортувати газ через відсутність транзиту?
Останні дописи шановного тут - це сумнівні панегірики владі і підлаштування аргументів під потрібні висновки...


Шановний Оресте, як завжди респект за крутий аналiз! Щодо фактора газу , то це саме моя думка(на пiдставi сьогоднiшнiх прогнозах НБУ щодо квартальних цiн на природний газ у 2022р.) в контекстi прогноза Смiта. В постах Смiта нiчого не зазначено щодо фактору природного газу.
Щодо його прихильностi Зе-владi, то на мою думку вiн органично несприймаэ ii та навпаки нескриваючи прихильностi щодо опонентiв Зе-владi (що я теж роздiляю).
Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 28 січ, 2022 21:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:20

  Starikan написав:Никакой экономический фундамент не дал бы такого быстрого роста курса.
Имхо, ниже 28 НБУ не пустит, ему надо компенсировать затраты.

За два минулі роки НБУ викупив 4 ярда доларів.
Що йому треба компенсувати?
В 2019-му викупив 7.5.
Тобто надрукував 300 ярдів гривень і відсосав з ринка торбу валюти.
Після того як баба 200 в курс запхала справжню не адекватну рокету, то кожен рік з 2015-го вони друкують відро гривень і змушені викупати валюту, щоб не допустити обвала долара, перед цинічним задьоргом вгору, якій треба було зупинити явно не на 28, а максимум на 16.
Нам розповідають про ринковий курс, так чого 7-м років так нахально втручаються в ринок? Як взлетіли, так і непомітна рука ринка повинна була опустити курс, чому у нас завжди тільки лінія зубожіння?
При девалі НБУ не хоче витрачатися взагалі, зіллють три зелені копійки, а потім маніпулюють і кажуть, мовляв треба назад відкупити, ЩО ВІДКУПИТИ?
Ви стоїте з пилесмоком валюти РОКАМИ, гривневий станок працює на повну, а потім нам розповідають казки про ціни і інфляцію, точно як водить за ніс діточок які слухають ФРС, інфляція впаде до 5%, но тільки десь в 2024-му, а поки що ми вкинули 10% девала усім в карму для "доброго" старта 22-го, по факту вони сповідають слідуючу релігію: ми будемо дуже жорстко тримати гривню від провала вниз, і заплющувати очі коли гаряче, при першій нагоді штовхати курс вверх, власною злочинною бездіяльністю.
Я гадаю цими викрутасами за останній місяць, вони дуже багато втратили,
вони втратили довіру і надію в адекватність економічного блока влади, я гадаю, що дуже багато людей прийняли рішення раніше перейти в валюту, ніж пару за місяців до виборів президента 2024.
Ситуація реально по всім фронтам виходить із стану керованості.
Ніхто не чухається, що там з газом.
Якась не зрозуміла риторика по вторгненню, дійсно Байден більше хвилюється, ніж ці клоуни.
Економічний фундамент сильний, але не завдяки зеленим, а навпаки.
Везіння може скінчитись раптово, тому є в мене проекти в гривні, але буду поступово їх скорочувати.
Злив по 28.20 останній резерв, навіть по 28.50 стану назад.
Якось дійсно все нагадує цирк, де кожен кудись тягне і не розуміє що робить..
Консерва влади показує своє справжнє обличчя, немає стратегічного мислення, є реальні якійсь завдання, які точно не співпадають з патриотизмом.
Тому при всьому цьому, я як кажуть розвертаюсь на 360 градусів, я не хочу брати участь і підтримувати надалі цей цирк 95 власними грошима, при першій ліпшій загрозі, вони спакують чемодани і втечуть, перед цим наробивши бякі.
Ось такі новини. Друг відкриває обличчя в біді, перша біда показала, що зовсім вони не друг, а скоріше агенти не зрозуміло кого(((
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:23

  Сибарит написав:Из необычного стоит отметить необычайно большие объемы интервенций во второй половине дня. Можно построить конcпирологическую теорию о том, что крупный покупатель (не будем показывать пальцем) сознательно выходил после активной фазы торгов, принуждая тем самым НБУ продавать ему валюту. Серьезные суммы в это время переварить самостоятельно рынок уже не может.

Не совсем ясна логика. Похоже, что покупатель и НБУ действовали согласованно. Или покупатель явно играл на повышение?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:37

Какие ожидания у уважаемых форумчан по курсу на следующей неделе?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:43

  change_pm написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:
Пронесло - достигнута принципиальная договоренность о новой stand-by программе с МВФ на 44,5 млрд долларов. Для нас это тоже позитивная новость, поскольку допусти Аргентина дефолт, уровень страха на рынке возрос бы еще сильнее, а отток капитала из активов EM со спекулятивным рейтингом - усилился бы (по стоимости кредитно-дефолтного свопа CDS, напомню, мы идем следом)


цікаво, чому Аргентині можна шантажувати МВФ дефолтом, а Україні, в якій віджато території і ось-ось знову сусід цапне, не можна?

І чому їм 44 ярда, а нам з піпєтки крапають.
В нас що економіка 10 раз менша?

Відповідь знає гугол, ніт?

зи. Ти бачив в неньці аргентинські стейки і вино? А в Аргентині укр.масло, вино і сало бачив? :mrgreen:

так ми ж не закупаєм аргентинськи шкварки, чому їх тут маю бачити?
тож дядько Сем їх купує
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 січ, 2022 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:48

  flyman написав:так ми ж не закупаєм аргентинськи шкварки, чому їх тут маю бачити?

з твоїм баджетом ти і поличку в АТБ з вином не бачиш...

бо вона на інший бік від пива...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:49

  asti написав:Какие ожидания у уважаемых форумчан по курсу на следующей неделе?

ждемс информации по остаткам газа
потому что в Европе уже заявили о том, что впервые с пустыми хранилищами по весне останутся
это спрос на газ на сотни миллиардов кубометров, которые физически газпром не сможет поставить по щелчку пальцев, даже если захочет
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:54

  asti написав:Какие ожидания у уважаемых форумчан по курсу на следующей неделе?


28,50 - 29,00
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:55

  asti написав:Какие ожидания у уважаемых форумчан по курсу на следующей неделе?

Дипломаты продолжат вывоз саквояжами,не порожняком же самолёты гонять) нал нужен не только для чвк
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 28 січ, 2022 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:57

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 24-28.01.2022 НБУ продал на МБ $759.5 млн. Из них:
- выбором лучшей цены - 729.5;
- по единому курсу - 30.
Ничего не покупал.

Приблизительно по дням (основное время + дополнительное время):
- понедельник - 142 + 8;
- вторник - 150 + 40;
- среда - 190 + 70;
- четверг - 160;
- пятница - 0.


Вот моя раскладка:
- понедельник - 142 + 8;
- вторник - 150 + 40 - тут вопросов нет.
- среда - 190 + 79,5. Почему так? В этот день был рекорд (как бы даже не с 2014-го) по объемам операций ТОМом. Почти всё (но не всё) продал Нацбанк, кстати, 30 по единому курсу - 26,83 - было продано тогда же. Я прикидывал, что где-то 80 млн, по данным НБУ вышло 79,5
- четверг - там четко 150 млн. Вообще, именно 150, похоже, в НБУ назначили на дневную норму. Вторник и среда были с перевыполнением.
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