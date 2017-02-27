Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:20

Starikan написав: Никакой экономический фундамент не дал бы такого быстрого роста курса.

Имхо, ниже 28 НБУ не пустит, ему надо компенсировать затраты. Никакой экономический фундамент не дал бы такого быстрого роста курса.Имхо, ниже 28 НБУ не пустит, ему надо компенсировать затраты.

За два минулі роки НБУ викупив 4 ярда доларів.Що йому треба компенсувати?В 2019-му викупив 7.5.Тобто надрукував 300 ярдів гривень і відсосав з ринка торбу валюти.Після того як баба 200 в курс запхала справжню не адекватну рокету, то кожен рік з 2015-го вони друкують відро гривень і змушені викупати валюту, щоб не допустити обвала долара, перед цинічним задьоргом вгору, якій треба було зупинити явно не на 28, а максимум на 16.Нам розповідають про ринковий курс, так чого 7-м років так нахально втручаються в ринок? Як взлетіли, так і непомітна рука ринка повинна була опустити курс, чому у нас завжди тільки лінія зубожіння?При девалі НБУ не хоче витрачатися взагалі, зіллють три зелені копійки, а потім маніпулюють і кажуть, мовляв треба назад відкупити, ЩО ВІДКУПИТИ?Ви стоїте з пилесмоком валюти РОКАМИ, гривневий станок працює на повну, а потім нам розповідають казки про ціни і інфляцію, точно як водить за ніс діточок які слухають ФРС, інфляція впаде до 5%, но тільки десь в 2024-му, а поки що ми вкинули 10% девала усім в карму для "доброго" старта 22-го, по факту вони сповідають слідуючу релігію: ми будемо дуже жорстко тримати гривню від провала вниз, і заплющувати очі коли гаряче, при першій нагоді штовхати курс вверх, власною злочинною бездіяльністю.Я гадаю цими викрутасами за останній місяць, вони дуже багато втратили,вони втратили довіру і надію в адекватність економічного блока влади, я гадаю, що дуже багато людей прийняли рішення раніше перейти в валюту, ніж пару за місяців до виборів президента 2024.Ситуація реально по всім фронтам виходить із стану керованості.Ніхто не чухається, що там з газом.Якась не зрозуміла риторика по вторгненню, дійсно Байден більше хвилюється, ніж ці клоуни.Економічний фундамент сильний, але не завдяки зеленим, а навпаки.Везіння може скінчитись раптово, тому є в мене проекти в гривні, але буду поступово їх скорочувати.Злив по 28.20 останній резерв, навіть по 28.50 стану назад.Якось дійсно все нагадує цирк, де кожен кудись тягне і не розуміє що робить..Консерва влади показує своє справжнє обличчя, немає стратегічного мислення, є реальні якійсь завдання, які точно не співпадають з патриотизмом.Тому при всьому цьому, я як кажуть розвертаюсь на 360 градусів, я не хочу брати участь і підтримувати надалі цей цирк 95 власними грошима, при першій ліпшій загрозі, вони спакують чемодани і втечуть, перед цим наробивши бякі.Ось такі новини. Друг відкриває обличчя в біді, перша біда показала, що зовсім вони не друг, а скоріше агенти не зрозуміло кого(((