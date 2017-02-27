Starikan написав:
Никакой экономический фундамент не дал бы такого быстрого роста курса.
Имхо, ниже 28 НБУ не пустит, ему надо компенсировать затраты.
За два минулі роки НБУ викупив 4 ярда доларів.
Що йому треба компенсувати?
В 2019-му викупив 7.5.
Тобто надрукував 300 ярдів гривень і відсосав з ринка торбу валюти.
Після того як баба 200 в курс запхала справжню не адекватну рокету, то кожен рік з 2015-го вони друкують відро гривень і змушені викупати валюту, щоб не допустити обвала долара, перед цинічним задьоргом вгору, якій треба було зупинити явно не на 28, а максимум на 16.
Нам розповідають про ринковий курс, так чого 7-м років так нахально втручаються в ринок? Як взлетіли, так і непомітна рука ринка повинна була опустити курс, чому у нас завжди тільки лінія зубожіння?
При девалі НБУ не хоче витрачатися взагалі, зіллють три зелені копійки, а потім маніпулюють і кажуть, мовляв треба назад відкупити, ЩО ВІДКУПИТИ?
Ви стоїте з пилесмоком валюти РОКАМИ, гривневий станок працює на повну, а потім нам розповідають казки про ціни і інфляцію, точно як водить за ніс діточок які слухають ФРС, інфляція впаде до 5%, но тільки десь в 2024-му, а поки що ми вкинули 10% девала усім в карму для "доброго" старта 22-го, по факту вони сповідають слідуючу релігію: ми будемо дуже жорстко тримати гривню від провала вниз, і заплющувати очі коли гаряче, при першій нагоді штовхати курс вверх, власною злочинною бездіяльністю.
Я гадаю цими викрутасами за останній місяць, вони дуже багато втратили,
вони втратили довіру і надію в адекватність економічного блока влади, я гадаю, що дуже багато людей прийняли рішення раніше перейти в валюту, ніж пару за місяців до виборів президента 2024.
Ситуація реально по всім фронтам виходить із стану керованості.
Ніхто не чухається, що там з газом.
Якась не зрозуміла риторика по вторгненню, дійсно Байден більше хвилюється, ніж ці клоуни.
Економічний фундамент сильний, але не завдяки зеленим, а навпаки.
Везіння може скінчитись раптово, тому є в мене проекти в гривні, але буду поступово їх скорочувати.
Злив по 28.20 останній резерв, навіть по 28.50 стану назад.
Якось дійсно все нагадує цирк, де кожен кудись тягне і не розуміє що робить..
Консерва влади показує своє справжнє обличчя, немає стратегічного мислення, є реальні якійсь завдання, які точно не співпадають з патриотизмом.
Тому при всьому цьому, я як кажуть розвертаюсь на 360 градусів, я не хочу брати участь і підтримувати надалі цей цирк 95 власними грошима, при першій ліпшій загрозі, вони спакують чемодани і втечуть, перед цим наробивши бякі.
Ось такі новини. Друг відкриває обличчя в біді, перша біда показала, що зовсім вони не друг, а скоріше агенти не зрозуміло кого(((