Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:01

asti написав: Какие ожидания у уважаемых форумчан по курсу на следующей неделе? Какие ожидания у уважаемых форумчан по курсу на следующей неделе?

Все залежить від клоуна НБУ.Начебто поки що агресор гавкає, але іноді він гавкає сильніше, тобто повинно бути так би мовити затишшя на фронті погроз із серії " ми можемо повторити Берлін 45-го".Дуже багато експортерів притримували валюту, тобто пропозиції повинно бути більше ніж попиту на валюту, якщо ми припустимо, що істерії із-за порєбрика не буде, або вона буде в якійсь пристойних рамках, то повинні хоч не зростати.Гривня дуже перепродана, зараз маятник повинен качнутися вниз.Але тут же є активний гравець на ринку, арбітр який грає за команду бородатих нянь, причому відвертий ворог гривні, я маю на увазі НБУ.Якщо він вилізе і почне купувати, скажімо по 28.70 в понеділок, то знову почнеться паніка, багато гравців, які вагаються, що робити далі, зрозуміє, що треба брати по сьогоднішній ціні, бо НБУ нижче не пустить.Скоріш за все НБУ знову все зіпсує і можемо знову постукатися в 29.І хто його знає як він буде діяти, може знову сам спровокує попит, але буде заливати по 20 лямів тихенько, по запиту найкращої ціни.Щось в мене пропав оптимізм, ці злодії діють як справжні консерви в усьому, поки все норм- то вони мовчать, а як тільки стане трохи гірше, то вони валять ситуацію проти України і її громадян, і роздмухують вогнище, а потім цинічно розповідають байки про якєсь врятування і якійсь переживання.Можуть порівняти ситуацію з початком пандемії, до чого тут вона?Ви кишнули Яшу і курс тягнули з 23 до 28, при чому тут майже воєнний стан до дитячих образ і відпрацювання політичних замовлень?(((Ось такі справи, дуже багато але, але хоч би НБУ був би за нас, то було б спокійніше, а так там головні зрадники, хто його знає де межа їхнього цинізму.