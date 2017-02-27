asti написав:Какие ожидания у уважаемых форумчан по курсу на следующей неделе?
ждемс информации по остаткам газа потому что в Европе уже заявили о том, что впервые с пустыми хранилищами по весне останутся это спрос на газ на сотни миллиардов кубометров, которые физически газпром не сможет поставить по щелчку пальцев, даже если захочет
тююююю...
слова Деника: у нас 15 енергоблоків, а нам всеравно, всеравно...
зи. нажаль вже паручку з них на ремонт вирубили...
asti написав:Какие ожидания у уважаемых форумчан по курсу на следующей неделе?
Все залежить від клоуна НБУ. Начебто поки що агресор гавкає, але іноді він гавкає сильніше, тобто повинно бути так би мовити затишшя на фронті погроз із серії " ми можемо повторити Берлін 45-го". Дуже багато експортерів притримували валюту, тобто пропозиції повинно бути більше ніж попиту на валюту, якщо ми припустимо, що істерії із-за порєбрика не буде, або вона буде в якійсь пристойних рамках, то повинні хоч не зростати. Гривня дуже перепродана, зараз маятник повинен качнутися вниз. Але тут же є активний гравець на ринку, арбітр який грає за команду бородатих нянь, причому відвертий ворог гривні, я маю на увазі НБУ. Якщо він вилізе і почне купувати, скажімо по 28.70 в понеділок, то знову почнеться паніка, багато гравців, які вагаються, що робити далі, зрозуміє, що треба брати по сьогоднішній ціні, бо НБУ нижче не пустить. Скоріш за все НБУ знову все зіпсує і можемо знову постукатися в 29. І хто його знає як він буде діяти, може знову сам спровокує попит, але буде заливати по 20 лямів тихенько, по запиту найкращої ціни. Щось в мене пропав оптимізм, ці злодії діють як справжні консерви в усьому, поки все норм- то вони мовчать, а як тільки стане трохи гірше, то вони валять ситуацію проти України і її громадян, і роздмухують вогнище, а потім цинічно розповідають байки про якєсь врятування і якійсь переживання. Можуть порівняти ситуацію з початком пандемії, до чого тут вона? Ви кишнули Яшу і курс тягнули з 23 до 28, при чому тут майже воєнний стан до дитячих образ і відпрацювання політичних замовлень?((( Ось такі справи, дуже багато але, але хоч би НБУ був би за нас, то було б спокійніше, а так там головні зрадники, хто його знає де межа їхнього цинізму.
sergikkc007 написав:GDV29 Из прогноза ниче не понятно - в мае будет 26.хх или курс завалят депозитчики
Я понимаю так: если не будет форс-мажора (3 причины указал), то апрель-май ожидает26+
Логично, пазл складываеться..., т.к. 3 квартал 2022 г. даже по прогнозам НБУ будет самая дешевая цена на природный газ на европейском хабе, а значит у нас пойдет интенсивно закачка газа в хранилища, что будет даваить на валютный рынок, поэтому по мнению Смита как раз "дно" в тек. году это апрель-май 2022г.(моя интерпритация)
З не зовсім відомих причин газові сховища Європи, України перед опалювальним сезоном були заповнені не дуже, говорячи по дипломатичному. А зима виявилася холодною. Сховища випорожнюються до критичних рівнів. Додатковий злий жарт з енергетичним ринком континенту зіграло ініційоване Берліном "декарбонізаційне" божевілля і заборона на використання вугілля, відходів-сміття і тд (в результаті чого, наприклад, тепер полімери не тільки не переробляються адже потужностей бракує і їх створенням ніхто особливо не займається та ще й не спалюються. Дешевого тепла-електроенергії немає, забруднення середовища росте). Альтернативні джерела газу для ЄС стали недоступні через низькі температури всюди, плюс Китай пішов на повідку "психодекарбонізації" і став викуповувати і спалювати весь вільний газ замість монгольського чи австралійського вугілля. В раші ті самі проблеми з запасами газу в сховищах і серйозні проблеми з видобутком і транспортуванням. Все що видобувають - споживають чи качають в Китай. Для друзів з Європи, для Туреччини і тд майже не залишається. Спробували віджати казахський видобуток енергоносіїв, бо з Азейбаржаном Ердоган наламав, але й тут не все гладко пішло через інтереси того таки Стамбулу і Пекіну. Виходячи з цього поверхневого не детального аналізу, звідки в Сміта, який дуже не любить відповідати на запитання і вести дискусії і втік з цього ресурсу від діалогів, впевненість, що саме у вказаний ним час ціни на газ впадуть, пропозиція буде така, щоб аж ми змогли закачати собі достатньо задешево. Де гарантія, що до того часу кремль не змусить гумових дятлів з Берліну запустити Північний потік 2 і ми лишимося взагалі без можливості імпортувати газ через відсутність транзиту? Останні дописи шановного тут - це сумнівні панегірики владі і підлаштування аргументів під потрібні висновки...
Мені здається що по газу трішки не то. Експорт в кетай це по силі Сибіру і там до 10 млрд куб. І з того родовища в европу качати нізя… Експорт в Європу - під 200 млрд куб….
Впав видобуток? INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в 2021 году вырос на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 762,3 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.