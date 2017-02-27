Не верю, в ближайшее время во всяком случае.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:43
Додано: Суб 29 січ, 2022 00:42
зимою економічніше ремонтувати, ти не січеш фішку.
Додано: Суб 29 січ, 2022 07:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ті, що розповідали про "влітку па24", зараз розповідають про "навесні па27" Не помітили ?
Додано: Суб 29 січ, 2022 08:16
ГПЗКУ в 2012 году договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о привлечении 1,5 млрд долларов на закупку зерна по форварду и споту для дальнейшей его поставки в Китай.
Ставка составляет LIBOR USD 6m + 4,5%, и предусматривает выплату процентов каждые 6 месяцев, а с 2018 года - и основного тела кредита.
На данный момент Эксимбанк Китая отказал в реструктуризации. Однако украинская сторона будет продолжать настаивать на реструктуризации.
Этот вопрос будет на повестке дня визита украинской делегации в Китай на Олимпийских играх в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.
ГПЗКУ оплатила 9% от суммы очередного плате по кредиту Эксимбанка Китая, оставшуюся сумму выплатит Минфин
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