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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9054905590569057

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 255
Гривня
11%
29
Долар
62%
158
Євро
5%
12
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
13
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
6
Ваш варіант
9%
22
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:43

  asti написав:
  75stasstas75 написав:
  asti написав:Какие ожидания у уважаемых форумчан по курсу на следующей неделе?
28.7-29.2
Не верите в более глубокий откат?

Не верю, в ближайшее время во всяком случае.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:42

  change_pm написав:
  Zebra написав:
  asti написав:Какие ожидания у уважаемых форумчан по курсу на следующей неделе?

ждемс информации по остаткам газа
потому что в Европе уже заявили о том, что впервые с пустыми хранилищами по весне останутся
это спрос на газ на сотни миллиардов кубометров, которые физически газпром не сможет поставить по щелчку пальцев, даже если захочет

тююююю...

слова Деника: у нас 15 енергоблоків, а нам всеравно, всеравно...

зи. нажаль вже паручку з них на ремонт вирубили...

зимою економічніше ремонтувати, ти не січеш фішку.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 07:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ті, що розповідали про "влітку па24", зараз розповідають про "навесні па27" :) Не помітили ?
alex10
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 08:16

ГПЗКУ в 2012 году договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о привлечении 1,5 млрд долларов на закупку зерна по форварду и споту для дальнейшей его поставки в Китай.

Ставка составляет LIBOR USD 6m + 4,5%, и предусматривает выплату процентов каждые 6 месяцев, а с 2018 года - и основного тела кредита.

На данный момент Эксимбанк Китая отказал в реструктуризации. Однако украинская сторона будет продолжать настаивать на реструктуризации.

Этот вопрос будет на повестке дня визита украинской делегации в Китай на Олимпийских играх в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

ГПЗКУ оплатила 9% от суммы очередного плате по кредиту Эксимбанка Китая, оставшуюся сумму выплатит Минфин

https://ukranews.com/news/829949-gpzku- ... usya-summu
vitaliian
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