Первый написав:Мені здається що по газу трішки не то. Експорт в кетай це по силі Сибіру і там до 10 млрд куб. І з того родовища в европу качати нізя… Експорт в Європу - під 200 млрд куб….
Впав видобуток? INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в 2021 году вырос на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 762,3 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.
Якось так…
Майнять так що не вистачає. Друга причинна - вугілля в Росії стало дорожче за газ. Третя - майніт Казахстан і РФ рятує Казахстан від блекаутів поставками електриками.
Сибарит написав:Из необычного стоит отметить необычайно большие объемы интервенций во второй половине дня. Можно построить конcпирологическую теорию о том, что крупный покупатель (не будем показывать пальцем) сознательно выходил после активной фазы торгов, принуждая тем самым НБУ продавать ему валюту. Серьезные суммы в это время переварить самостоятельно рынок уже не может.
Не совсем ясна логика. Похоже, что покупатель и НБУ действовали согласованно. Или покупатель явно играл на повышение?
Для начала еще раз подчеркну, что это всего лишь конспирологическая теория
Давайте представим себе, что у нас в середине дня появилась гривна, например, от продажи чего-нибудь ненужного, и мы хотим купить много валюты. Сегодня уже поздновато, рынок сбавляет обороты. Общепринятой тактикой в таких случая всегда было отложить покупку до завтра и выйти на МБ часам к 11, когда он наберет обороты. Но рынок растущий, вечером может Рыжик появиться, да и по утрам прибавка бывает приличной. В такой ситуации можно попробовать изнасиловать регулятора, выйдя с большими запросами на уже пустой рынок. Предварительный сговор тут не нужен - не реагировать на такой перекос регулятор не может, если собирается хоть что-то регулировать. Валюту мы все равно получим завтра, но таким образом подстрахуемся от большего роста. Небольщой рост при этом будет - регулятору нужно время, чтобы отреагировать на не вполне стандартную ситуацию. И да, все покупатели, хотят они того или нет, всегда своими покупками играют на повышение. Продавцы - на понижение. Все участники рынка всегда играют против себя.
orest написав:Якщо цей газ видобутий то де він??? Газосховища в Європі, Україні, тій же росії аномально порожні.
Не прихильник негативу, але ситуація з українським газом мене просто бісить, тому не можу не написати про це. Минулого року видобуток газу в нашій країні зменшився на 2,2% до 19,79 мільярди кубів. Це найнижче значення за останні 10 років! І це зниження за рахунок державного сектору. Тобто нічого дивного, там де багатомільйонні зарплати, там спад. Укргазовидобування зменшило обсяги видобутку на 3,9%, (13,67 млрд), а приватники збільшили, причому із 4,9 млрд до 5 млрд і це удвічі більше ніж 10 років тому. А от Укргазвидобування яке входить до складу нафтогазу скорочує видобуток уже 4-и роки поспіль. А найбільше обурює те, що в 2015 році запровадили програму 20\20 яка передбачала збільшення видобутку з 19,9 млрд до 27,6 у 2020 році і витратили на цю програму 100000000000 грн! Як Вам ця цифра? Куди поділися ці копійки? Ніхто не знає і ніхто не розслідує, а навіщо як є Порошенко? Всі сили самих крутих розслідувачів кинуті туди. Не повірите, але на даний час Вітренко у керівництві Нафтогазу не має жодного фахівця який мав би стосунок до видобутку газу. Буквально тижня два назад звільнився останній іноземний фахівець. Що собі думає ЗЕ влада маючи такого керівника невідомо, напевне діє принцип аби не фахівець який був призначеий ще за Порошенко.Укргазодобування отримало ці шалені кошти для купівлі сучасного обладнання і запроводження новітніх технологій, але вони пішли іншим шляхом - витратили їх на мільйонні зарплати різного гатунку менджерів і все добре - ніяких розслідувань, ніяких кримінальних справ, а зрадник в нас один і вже всі знають хто. Україна спожила минулого року 26,8 млрд. кубів газу, тобто власного видобутку не вистачає.. Що можна зробити ( по газу) Укргазовидобування має перспективні ділянки і має вставновити нові компресорні станції. Реально можна наростити видобуток до 23-24 мільярдів протягом 5-и років: Укргазовидобування до 15 мільярдів, приватники до 8 мільярдів +1,1 мільярди добуває Укрнафта (Коломойський). Але це не дуже просто, бо кожен приріст видобутку на 1 мільярд кубів потребує мільярд доларів інвестицій у нашій країні, але зважаючи на ціни газу, можливо приватники займуться інвестуванням. Найбільш привабливою є ділянки на шельфі Чорного моря, там є дуже великі поклади, але завдяки північному сусіду жоден інвестор туди не піде. В 90-х ми споживали 90 млрд, десять років тому 55 мільярдів, зараз 26 мільярдів і ще можна скоротити завдяки термомдернізації будинків і перводу ТЕЦ на альтернативні види палива. Але це не означає, що потрібно згортати програму збільшення видобутку газу, але не шляхом найму "ефективних менеджерів" з мільйонними зарплатами які героїчно "освоїли" 100000000 гривень і зникли у невідомому напряику
Сибарит написав:Из необычного стоит отметить необычайно большие объемы интервенций во второй половине дня. Можно построить конcпирологическую теорию о том, что крупный покупатель (не будем показывать пальцем) сознательно выходил после активной фазы торгов, принуждая тем самым НБУ продавать ему валюту. Серьезные суммы в это время переварить самостоятельно рынок уже не может.
Не совсем ясна логика. Похоже, что покупатель и НБУ действовали согласованно. Или покупатель явно играл на повышение?
Для начала еще раз подчеркну, что это всего лишь конспирологическая теория
Господа, какие ожидания на следующую неделю, - взлетаем или приземляется?
Первый написав:Мені здається що по газу трішки не то. Експорт в кетай це по силі Сибіру і там до 10 млрд куб. І з того родовища в европу качати нізя… Експорт в Європу - під 200 млрд куб….
Впав видобуток? INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в 2021 году вырос на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 762,3 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.
Якось так…
Вітаю. Я народився і закінчив школу в звьйонздеку радєцькому. Чудово памятаю наповнення тодішніх правди, ізвєстій, труда, комсомолки, сільськиз вістей чи міжнародної панорами по телєку в неділю. І як те все відповідало дійсьності. Тому б не дуже вірив всяким ххххх.сру. Якщо цей газ видобутий то де він??? Газосховища в Європі, Україні, тій же росії аномально порожні. Для того щоб наповнити нитки північного потоку 2, південного потоку чи що ще вони там за минулий рік понавідкривали, підозрюю стільки газу не треба, хоч щось і там "зарили". Я родом з Прикарпаття, там, особливо в 70-80-ті, дуже багато закінчувало Франківський нафти й газу і їхали в сибір, видобувати бурятам-чукчами і евенкам їх газ. Ще до тепер працюють і багато що розповідають. 3,14здець тій рашці і їх видобутку... https://www.radiosvoboda.org/a/hazprom- ... 97610.html
есть какие-то данные по остаткам газа в РФ? поскольку, по моей оценке, наоборот, из-за снижения поставок в Европу остатки в хранилищах в РФ должны быть выше обычного
Zebra написав:Придется печатать в 3 смены, у бывших судей средняя пенсия 3000 долларов, иначе никак.
А яка у бувших суддів повинна бути пенсія?!?! Я коли отаке читаю, то сумніваюся, що спілкуюся з адекватною людиною! Може я вас сильно здивую, але навіть при умові отримання отаких пенсій бажаючих бути суддею повний мізер і суди нині недоукомплектовані на 40%! При цьому нині така черга на розгляд справ, що навіть оскарження якогось адмінштрафу можна чекати роками!
ТОБто, маємо ситуацію - і пенсії в суддів по $3000, і справи не розглядаються. То навіщо нам це все взагалі ?
greenozon написав:8% +- укрексіма навіть не покривають офіційну інфляцію в державі (10%) іншими словами, ви навіть не зберігаєте свої накопичення.. риторичне питання в повітря
Дякую, що мені дурнику розказали який я ідіот, але депозити з 2015 року - Ви здатні порахувати курс беззбитковості за цей період з врахуванням капіталізації,відсоткових ставок,інфляції, дефляції і т.і. які були за ці роки, га?
Василю, а хіба про це треба розказувати?! Хіба це не аксіома?! Але самокритика теж вітається! Напевне, перший випадок, коли я з тобою, вірніше з першими вісьмома твоїми словами повністю погоджуюся! Шо там зарядки і батарейки до мобілок беруть на базарі?! Ех, пам’ятаю золоті часи, коли ти нам кожного дня озвучував ціни на вашому базарі на тараньку, гриби, сметану…