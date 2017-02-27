Додано: Суб 29 січ, 2022 13:05

orest написав: Якщо цей газ видобутий то де він??? Газосховища в Європі, Україні, тій же росії аномально порожні. Якщо цей газ видобутий то де він??? Газосховища в Європі, Україні, тій же росії аномально порожні.

Не прихильник негативу, але ситуація з українським газом мене просто бісить, тому не можу не написати про це. Минулого року видобуток газу в нашій країні зменшився на 2,2% до 19,79 мільярди кубів. Це найнижче значення за останні 10 років! І це зниження за рахунок державного сектору. Тобто нічого дивного, там де багатомільйонні зарплати, там спад. Укргазовидобування зменшило обсяги видобутку на 3,9%, (13,67 млрд), а приватники збільшили, причому із 4,9 млрд до 5 млрд і це удвічі більше ніж 10 років тому. А от Укргазвидобування яке входить до складу нафтогазу скорочує видобуток уже 4-и роки поспіль. А найбільше обурює те, що в 2015 році запровадили програму 20\20 яка передбачала збільшення видобутку з 19,9 млрд до 27,6 у 2020 році і витратили на цю програму 100000000000 грн! Як Вам ця цифра? Куди поділися ці копійки? Ніхто не знає і ніхто не розслідує, а навіщо як є Порошенко? Всі сили самих крутих розслідувачів кинуті туди. Не повірите, але на даний час Вітренко у керівництві Нафтогазу не має жодного фахівця який мав би стосунок до видобутку газу. Буквально тижня два назад звільнився останній іноземний фахівець. Що собі думає ЗЕ влада маючи такого керівника невідомо, напевне діє принцип аби не фахівець який був призначеий ще за Порошенко.Укргазодобування отримало ці шалені кошти для купівлі сучасного обладнання і запроводження новітніх технологій, але вони пішли іншим шляхом - витратили їх на мільйонні зарплати різного гатунку менджерів і все добре - ніяких розслідувань, ніяких кримінальних справ, а зрадник в нас один і вже всі знають хто. Україна спожила минулого року 26,8 млрд. кубів газу, тобто власного видобутку не вистачає.. Що можна зробити ( по газу) Укргазовидобування має перспективні ділянки і має вставновити нові компресорні станції. Реально можна наростити видобуток до 23-24 мільярдів протягом 5-и років: Укргазовидобування до 15 мільярдів, приватники до 8 мільярдів +1,1 мільярди добуває Укрнафта (Коломойський). Але це не дуже просто, бо кожен приріст видобутку на 1 мільярд кубів потребує мільярд доларів інвестицій у нашій країні, але зважаючи на ціни газу, можливо приватники займуться інвестуванням. Найбільш привабливою є ділянки на шельфі Чорного моря, там є дуже великі поклади, але завдяки північному сусіду жоден інвестор туди не піде. В 90-х ми споживали 90 млрд, десять років тому 55 мільярдів, зараз 26 мільярдів і ще можна скоротити завдяки термомдернізації будинків і перводу ТЕЦ на альтернативні види палива. Але це не означає, що потрібно згортати програму збільшення видобутку газу, але не шляхом найму "ефективних менеджерів" з мільйонними зарплатами які героїчно "освоїли" 100000000 гривень і зникли у невідомому напряику