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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:27
Hotab написав: Zebra написав: Hotab написав:
Которые их голубцов? Купившие вчера по 28.94 , или которые сегодня по по 28.75(79)?
Без разницы, когда я говорил скупаться - они там фыркали, мол купим по 26.хх или даже по 25.хх
Ну кто фыркал, имея гривну для этих целей, тот конечно голубец. А скупаться сейчас , если появилась гривна - не совсем уверен.
А им ничего уже и не остается. Дальше курс пойдет за 30.
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Zebra
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:31
Zebra написав:
Дальше курс пойдет за 30.
А що, вже не до 34?
І не до піісять?
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Додано: Суб 29 січ, 2022 15:17
Hotab написав:
Ну кто фыркал, имея гривну для этих целей, тот конечно голубец. А скупаться сейчас , если появилась гривна - не совсем уверен
Zebra написав: Hotab написав:
Которые их голубцов? Купившие вчера по 28.94 , или которые сегодня по по 28.75(79)?
Без разницы, когда я говорил скупаться - они там фыркали, мол купим по 26.хх или даже по 25.хх
.
Ну от і я про це
До Нового року - я не мав, навіть, на 1куй гривні(все в товарі було), а от зараз маю на 2 куя - але купив лише 300$, так як вимушений був оплатити борг за товар!
Так що - все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™
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Додано: Суб 29 січ, 2022 15:49
Цитрин написав: Zebra написав:
А им ничего уже и не остается. Дальше курс пойдет за 30.
до понедельника время еще есть
у нас курсы 28,50/28,68
чего ждать до понедельника
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prodigy
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Додано: Суб 29 січ, 2022 15:51
prodigy написав:
чего ждать до понедельника
до понедельника курс будет стабильный, еще можно скупиться
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Цитрин
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Додано: Суб 29 січ, 2022 16:14
Zebra как скорона 30?
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1pfv
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Додано: Суб 29 січ, 2022 16:27
Цитрин написав: prodigy написав:
чего ждать до понедельника
до понедельника курс будет стабильный, еще можно скупиться
а с понедельника что, как думаете??
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asti
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Додано: Суб 29 січ, 2022 16:31
1pfv написав:Zebra
как скорона 30?
если бы не НБУ, сегодня уже имели бы 34
а так еще побарахтаемся, но направление тренда вполне очевидно
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Zebra
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