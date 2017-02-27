RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9057905890599060

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 256
Гривня
12%
30
Долар
62%
158
Євро
5%
12
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
13
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
6
Ваш варіант
9%
22
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:27

  Hotab написав:
  Zebra написав:
  Hotab написав:Которые их голубцов? Купившие вчера по 28.94 , или которые сегодня по по 28.75(79)?

Без разницы, когда я говорил скупаться - они там фыркали, мол купим по 26.хх или даже по 25.хх

Ну кто фыркал, имея гривну для этих целей, тот конечно голубец. А скупаться сейчас , если появилась гривна - не совсем уверен.

А им ничего уже и не остается. Дальше курс пойдет за 30.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10911
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:29

  Zebra написав:А им ничего уже и не остается. Дальше курс пойдет за 30.


до понедельника время еще есть :D
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 26.06.21
Подякував: 204 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:31

Re: Валютний флюгер)))

  Zebra написав:Дальше курс пойдет за 30.

А що, вже не до 34?
І не до піісять? :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:17

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Hotab написав:
  Zebra написав:
  Hotab написав:Которые их голубцов? Купившие вчера по 28.94 , или которые сегодня по по 28.75(79)?

Без разницы, когда я говорил скупаться - они там фыркали, мол купим по 26.хх или даже по 25.хх

Ну кто фыркал, имея гривну для этих целей, тот конечно голубец. А скупаться сейчас , если появилась гривна - не совсем уверен.

Ну от і я про це ;)
До Нового року - я не мав, навіть, на 1куй гривні(все в товарі було), а от зараз маю на 2 куя - але купив лише 300$, так як вимушений був оплатити борг за товар!

Так що - все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™ :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:49

  Цитрин написав:
  Zebra написав:А им ничего уже и не остается. Дальше курс пойдет за 30.


до понедельника время еще есть :D


у нас курсы 28,50/28,68

чего ждать до понедельника
prodigy
 
Повідомлень: 7153
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2942 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:51

  prodigy написав:чего ждать до понедельника


до понедельника курс будет стабильный, еще можно скупиться
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 26.06.21
Подякував: 204 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 16:14

Zebra как скорона 30?
1pfv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.12.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 16:27

  Цитрин написав:
  prodigy написав:чего ждать до понедельника

до понедельника курс будет стабильный, еще можно скупиться

а с понедельника что, как думаете??
asti
 
Повідомлень: 2508
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 16:31

  1pfv написав:Zebra как скорона 30?

если бы не НБУ, сегодня уже имели бы 34
а так еще побарахтаемся, но направление тренда вполне очевидно
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10911
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9057905890599060
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2974, 2975, 2976
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29757 19125840
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 15:28
iolf89
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7936 18426089
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 12:54
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 139, 140, 141
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1405 5723682
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 18:20
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (219)
29.01.2022 16:35
Рынок ОВГЗ (2602)
29.01.2022 16:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.