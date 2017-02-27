Додано: Суб 29 січ, 2022 19:43

asti написав: сірий написав: asti написав: Господа, какие ожидания на следующую неделю,

- взлетаем или приземляется? Господа, какие ожидания на следующую неделю,- взлетаем или приземляется? Летим относительно горизонта Летим относительно горизонта НБУ столько слил уже за месяц!

Если и такие заливы не помогут... НБУ столько слил уже за месяц!Если и такие заливы не помогут...

Все залежить від бородатих нянь.Замовлення давно прийшло на космічний валютний курс, і слухняний НБУ це виконав на 5 з плюсом під воєнні серенади агресора.Зараз всім пояснюють, мовляв це в усьому винен хутін, а не кастрований і мотивований на девал НБУ.Що з останніх викрутасів "незалежного" НБУ: обов'язковий продаж валюти експортерами відмінено.Можна будь кому купувати валюту без зобов'язань.Норматив валютної позиції банків підвищили до рівня 2007-го року, коли курс вже не знали як втримати на відмітці 5.З самого останнього, так це взагалі піпєточні інтервенції, коли вже кажуть з усіх прасок, що через день будуть танки агресора під Києвом.Тобто до чого я все це веду?Не буде вже курса 26. Може і ніколи.НБУ переломив тренд, трохи йому допомогли в кремлі, а він зробив вигляд, що згвалтування гривні це добре, але до курса 30, таки отримає зірочку від коломойського.Але нещодавно арахмія заявив, що пояснити людям курс вище 30, без тих самих танків якось без примітивної пропаганди не вийде, тому нібито НБУ дали команду обороняти курс 30.НБУ ж до останнього повторював, що панікі у населення немає, він точно знає ту психологічну грань, де закінчуєтьс терпіння у оленів, поки це курс 29, а по версії арахмії це "не вище 30".Тобто поки так, а далі все залежить від адольфа володимировича. Олігархи хочуть наступити на тіж граблі, що і попередній президент, вони хочуть зробити курс 50 під дудку ми воюємо, але поки це була січнева репетиція, поки що 10% девала, які по версії НБУ ні на що не впливають.Може скоро щє побачимо пару разів по 10%, бо вони ні на що не впливають і можна накапати склянку капель, які нічого не коштують, НБУ на словах бореться з інфляцією, 5% буде в 24-му, головне бородаті няні довольні, і на теплих місцях всі залишились, напервне Шевченко отримає таки нагороду, а не чутки і натяки про звільнення.