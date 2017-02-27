б/у евробляхи
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 січ, 2022 19:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 29 січ, 2022 19:38
Вы тут жалуетесь, а оказывается вот что:
В НБУ зберегли довіру українців до гривні - доларизація впала
Політика НБУ сприяла збереженню довіри до гривні та продовженню тенденції дедоларизації.
Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час круглого столу «Валютна та монетарна політика НБУ. Підсумки та прогнози».
«Наша політика протягом минулого року допомогла зберегти довіру до гривні, зокрема продовжилася тенденція до дедоларизації. За 2021 рік доларизація депозитів знизилась з 37% до 32%, кредитів з 37% до 28%», – заявив голова НБУ.
Дедоларизація відбулася через високі темпи зростання гривневих портфелів кредитів та депозитів в той час, як валютні портфелі зростали повільніше.
«Зростання депозитів відбулося виключно в гривні і склало 21% за минулий рік. В той час як у валюті вони залишались майже незмінними», – сказав Кирило Шевченко.
И написано это вчера - https://news.finance.ua/ua/news/-/507833/v-nbu-zberegly-doviru-ukrayintsiv-do-gryvni-dolaryzatsiya-vpala
В Харькове пару обменок на 5 коп снизили курс продажи - 28.65 - 28.75.
Остальные 28.65 - 28.80.
Но это абсолютно ничего не значит. Они статисты. Полетит МБ снова вверх - мгновенно поднимут.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 29 січ, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 січ, 2022 19:43
Все залежить від бородатих нянь.
Замовлення давно прийшло на космічний валютний курс, і слухняний НБУ це виконав на 5 з плюсом під воєнні серенади агресора.
Зараз всім пояснюють, мовляв це в усьому винен хутін, а не кастрований і мотивований на девал НБУ.
Що з останніх викрутасів "незалежного" НБУ: обов'язковий продаж валюти експортерами відмінено.
Можна будь кому купувати валюту без зобов'язань.
Норматив валютної позиції банків підвищили до рівня 2007-го року, коли курс вже не знали як втримати на відмітці 5.
З самого останнього, так це взагалі піпєточні інтервенції, коли вже кажуть з усіх прасок, що через день будуть танки агресора під Києвом.
Тобто до чого я все це веду?
Не буде вже курса 26. Може і ніколи.
НБУ переломив тренд, трохи йому допомогли в кремлі, а він зробив вигляд, що згвалтування гривні це добре, але до курса 30, таки отримає зірочку від коломойського.
Але нещодавно арахмія заявив, що пояснити людям курс вище 30, без тих самих танків якось без примітивної пропаганди не вийде, тому нібито НБУ дали команду обороняти курс 30.
НБУ ж до останнього повторював, що панікі у населення немає, він точно знає ту психологічну грань, де закінчуєтьс терпіння у оленів, поки це курс 29, а по версії арахмії це "не вище 30".
Тобто поки так, а далі все залежить від адольфа володимировича. Олігархи хочуть наступити на тіж граблі, що і попередній президент, вони хочуть зробити курс 50 під дудку ми воюємо, але поки це була січнева репетиція, поки що 10% девала, які по версії НБУ ні на що не впливають.
Може скоро щє побачимо пару разів по 10%, бо вони ні на що не впливають і можна накапати склянку капель, які нічого не коштують, НБУ на словах бореться з інфляцією, 5% буде в 24-му, головне бородаті няні довольні, і на теплих місцях всі залишились, напервне Шевченко отримає таки нагороду, а не чутки і натяки про звільнення.
Додано: Суб 29 січ, 2022 19:47
Додано: Суб 29 січ, 2022 19:55
Ми випускаємо компютери?
Ви приведіть ті товарні групи ,які ми випускаємо масово, а не купуємо за кордоном.
А те що по товарам,які ми імпортуємо ціна буде вища ніж в країні з якої імпортуємо - так це й не дивно.
Було б навпаки - ми б експортували.
Додано: Суб 29 січ, 2022 19:56
НБУ десь починає літати в хмарах.
0% по валютним депо і реальна стабільність курса таки дає результат, при чому тут НБУ?
Дайте можливість кататися на наших євробондах і побачите як всі будуть "любити" гривню і депозити в гривні під максимум 8% нетто, я вже не кажу про валютні депо.
Буде девальвація, просто знімуть гривні і куплять валюту в матрас, в крайньому випадку, якщо вони не змінять політику щодо валютних депо і не відкриють "красоту євробондів", що тоді буде казати Ш-ко? Хто буде винен, що гривня буде девальвувати? Точно ж не він, а якісь обставини, на які він ніяк не міг вплинути, от циніки, хотять і по вухам прокотитись, і замовникам олігархам відзвітувати про успішно виконане домашнє завдання, щодо нестерпних умов інвестування для кріпаків і не допущення ревальвації.
Він тільки боровся з ревалом і вигадував як роздмухати девал, а не "зміцнював довіру"!
Додано: Суб 29 січ, 2022 19:59
Свой экономический прогноз на 2022-2027 гг дала и крупная аудиторская/консалтинговая компания PwC:
- мировая экономика будет сокращать темпы роста, борясь с инфляцией;
- основной движущей силой глобального ВВП становится Индия и страны региона Sub Saharan Africa, а не Китай;
- Китай, тем не менее, обойдет в 2022-м экономику Европейского Союза;
- страны G7 продолжат восстанавливать утраченные вследствие коронакризиса рабочие места;
- сам рынок труда будет видоизменяться - работодатели вынуждены будут адаптироваться к требованиям соискателей, в частности, об удаленном/гибридном графике работы. Особенно сильно изменения коснутся сектора услуг и "экономики знаний";
- развивающиеся страны (EM) столкнутся с последствиями дорогих денег вследствие ужесточения монетарной политики центральными банками. Большинство крупных из них - Бразилия, ЮАР - готовы к повышению ставки ФРС. Турция - не готова. Об остальных не детализируется;
- тренд на реиндустриализацию - развитые страны начнут возвращать внутреннее производство, особенно, в сфере полупроводников и аккумуляторов;
- доля ВИЭ в мировой генерации достигнет в 2022-м 30%
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:02
очень плохо ... это 100% блеф ... что бы кто-то расслабил булки
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:09
Ну а что вы хотели , чтобы кто то написал , что просто подравняли известный только нам баланс ?
Мол не может НБУ без прибыли , не можем мол быть убыточными , хоть и деньги печатаем ...
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