Додано: Суб 29 січ, 2022 21:02

Ой+ написав: somilitark написав: Ой+ написав: Не все так лінійно. В окремі моменти долар може і був би по 24, тоді ріст імпорту, падіння експорту і оп... є 34, але вже із купою банкрутів. Не все так лінійно. В окремі моменти долар може і був би по 24, тоді ріст імпорту, падіння експорту і оп... є 34, але вже із купою банкрутів.

Може досить повторювати цю олігархічну цинічну пропаганду?

Подивіться на структуру товарного експорта?

Що там? Вона змінилась з часів курса 8? Багато допоміг дефолтний кратний девал від одного засновника партії регіонів?

Може досить повторювати цю олігархічну цинічну пропаганду?Подивіться на структуру товарного експорта?Що там? Вона змінилась з часів курса 8? Багато допоміг дефолтний кратний девал від одного засновника партії регіонів?

Минулого тижня тут на гілці на ура зайшов пост про жадібність укр.виробників набілу, які тільки думають про наживу на відміну від добрих забугорних дядів, що виробляють пиво.

Ну так по маслу:

Масло вершкове, тонн

2012 69898

2013 61514

2014 80144 ! http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5427

...

після 2017 року, коли в Україні виробили 108 тисяч тонн вершкового масла. Відтоді його виробництво неухильно знижувалося:

2018 рік – 105 тис. тонн;

2019 рік – 91,6 тис. тонн;

2020 рік – 87,5 тис. тонн;

2021 рік – 70,6 тис. тонн. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 98867.html

І в 1998, 2008 і 2014 девальвація в певній мірі знизила імпорт і дала ріст внутрішньому виробництву. Звичайно, зараз грн туди-сюди погоди не зробить, та і ринок роб.сили став значно мобільніший і в разі девальвації ще швидше витече. Але очевидно, що при дешевій валюті внутрішнє виробництво чим далі, тим більше всихатиметься, бо ні на внутрішньому ні зовнішньому ринку не зможе тягатись ні з країнами з технологіями та ще і дотаціями, ні з країнами з роб.силою 30 дол/місяць. Минулого тижня тут на гілці на ура зайшов пост про жадібність укр.виробників набілу, які тільки думають про наживу на відміну від добрих забугорних дядів, що виробляють пиво.Ну так по маслу:Масло вершкове, тонн2012 698982013 615142014 80144 !...після 2017 року, коли в Україні виробили 108 тисяч тонн вершкового масла. Відтоді його виробництво неухильно знижувалося:2018 рік – 105 тис. тонн;2019 рік – 91,6 тис. тонн;2020 рік – 87,5 тис. тонн;2021 рік – 70,6 тис. тонн.І в 1998, 2008 і 2014 девальвація в певній мірі знизила імпорт і дала ріст внутрішньому виробництву. Звичайно, зараз грн туди-сюди погоди не зробить, та і ринок роб.сили став значно мобільніший і в разі девальвації ще швидше витече. Але очевидно, що при дешевій валюті внутрішнє виробництво чим далі, тим більше всихатиметься, бо ні на внутрішньому ні зовнішньому ринку не зможе тягатись ні з країнами з технологіями та ще і дотаціями, ні з країнами з роб.силою 30 дол/місяць.

Вершкове масло це теж із серії,що щось олігархам заважає, хтось винен в їх імпотентності.Чи вони дивляться на рашу, де можна помиї підписати "рослинний продукт масло" і гнати його по ціні "італії"? Головне ж дах добрий мати, а лохам з зомбоящика розкажуть про імпортозаміщення(((Не зважаючи на дотації за кордоном, виходить можна в нас його виробляти, але є одна проблема, немає корів, немає молока. радянськє все профукали, а вкладатись в якісні корови і умови ніхто не бажає. Да і населення в селі не може вже вкрасти дармове сіно, плюс молоді немає, а бубулі вже не мають можливості фізично здужати тримання корови.Ніхто з виробників вершкового масла не створює вертикальноінегровані холдинги, у всіх стратегія урвати і звалити. А потім хтось в учомусь винен.Хочуть купити молоко за 5 грн літр десь в селі, докинути якоїсь пальми і на виході отримати яскраву цукерку, з накруткою 200%.Плюс виробництіо падає, бо у населення пропадає до такого "продукта" цікавість, закордонного масла мало, ціна на нього точно набагато вище за наше. Молодь на дієтах, а пенсіонерам з 3000 грн в місяць масло за 60 грн 200 грам, не по кишені. Да і випічка зараз не на маслі, а на....не хочу говорити на чому, да і випічки теж вже майже не треба, бо усі блогери кажуть, що то є зло, краще морепродукти))).Нашим виробникам заважає тільки одне, вони ніяк не можуть второпити, що рентабельність за рік до 10% це нормально, а нашим хапугам треба ж як в 90-ті, нічого не платити і ставати доларовими мільйонерами за квартал, на раданських факторах виробництва.Це як з автопромом, якщо вони не можуть, то нехай не мучають сра, ну не хочу я на 9-ці зараз їздити чи на ланосі, нехай тренуються виживати і виробляти в капіталістичному світі, а не жаліти за кучменівською лафою, яка буває один раз на тисячоліття.