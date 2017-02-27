борги платять тільки боягузи, а "реальні пацани" просто шукають нових постачальників і так поки вони ( постачальники) не закінчаться , а потім довгий плащ і кобура під ним , а також охоронець шафа поряд жарт , але в кожному жарті є доля жарту, працював на такого пана з 2009 до 2010 року. А потім той пан пішов у міську владу і трохи там поцарював .
Цитрин написав:Даже вода развозная за последнюю неделю на 7.14% подорожала. А курс до этого плавал вокруг 27, итого считаем:
27 * 1.0714 = 28.93
https://youtu.be/aAHTIFe8AQo любой фильтр обратного осмоса от $100 + раз в пол года поменять комплект фильтров за 150 грн , если конечно супер экономить то можно и за 75 на базаре у Длярчика найти, раз в 8-10 лет заменить мембрану за $30. Раз в 4 года накачать бак автомобильным насосом до 0,5 Атмосфера . На фоне тонни оффтопа про УСПЕШНЫХ 300 доларов считаю свой пост супер полезным для субботне-воскресного оффтопа .
Востаннє редагувалось yama в Суб 29 січ, 2022 20:20, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik написав:Ви приведіть ті товарні групи ,які ми випускаємо масово, а не купуємо за кордоном. А те що по товарам,які ми імпортуємо ціна буде вища ніж в країні з якої імпортуємо - так це й не дивно.
а что Вы можете назвать из выпускаемого у нас массово, что можно безопасно купить? Вот захожу в супермаркет или булочную, иду посмотреть какую-то конфету/шоколадку/печеньку/булку или скажем вино, стелажи завалены но практически всё не съедобное и опасное для здоровья. А то что можно спокойно купить - иностранное и импортируется. И то, высокий риск получить местный фейк.
Тут даже нельзя писать, почему наши продукты непригодны для употребления в пищу, цензура по ключевым словам режет. А то, что в них кладут для удешевления, между прочим тоже импортируется из Малайзии за доллары.
Цены на компьютеры как-раз и показывают реальный курс доллара.
Ой+ написав:Не все так лінійно. В окремі моменти долар може і був би по 24, тоді ріст імпорту, падіння експорту і оп... є 34, але вже із купою банкрутів.
Може досить повторювати цю олігархічну цинічну пропаганду? Подивіться на структуру товарного експорта? Що там? Вона змінилась з часів курса 8? Багато допоміг дефолтний кратний девал від одного засновника партії регіонів?
Минулого тижня тут на гілці на ура зайшов пост про жадібність укр.виробників набілу, які тільки думають про наживу на відміну від добрих забугорних дядів, що виробляють пиво. Ну так по маслу: Масло вершкове, тонн 2012 69898 2013 61514 2014 80144 ! http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5427 ... після 2017 року, коли в Україні виробили 108 тисяч тонн вершкового масла. Відтоді його виробництво неухильно знижувалося: 2018 рік – 105 тис. тонн; 2019 рік – 91,6 тис. тонн; 2020 рік – 87,5 тис. тонн; 2021 рік – 70,6 тис. тонн. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 98867.html І в 1998, 2008 і 2014 девальвація в певній мірі знизила імпорт і дала ріст внутрішньому виробництву. Звичайно, зараз грн туди-сюди погоди не зробить, та і ринок роб.сили став значно мобільніший і в разі девальвації ще швидше витече. Але очевидно, що при дешевій валюті внутрішнє виробництво чим далі, тим більше всихатиметься, бо ні на внутрішньому ні зовнішньому ринку не зможе тягатись ні з країнами з технологіями та ще і дотаціями, ні з країнами з роб.силою 30 дол/місяць.
Ой+ написав:Не все так лінійно. В окремі моменти долар може і був би по 24, тоді ріст імпорту, падіння експорту і оп... є 34, але вже із купою банкрутів.
Може досить повторювати цю олігархічну цинічну пропаганду? Подивіться на структуру товарного експорта? Що там? Вона змінилась з часів курса 8? Багато допоміг дефолтний кратний девал від одного засновника партії регіонів?
Минулого тижня тут на гілці на ура зайшов пост про жадібність укр.виробників набілу, які тільки думають про наживу на відміну від добрих забугорних дядів, що виробляють пиво. Ну так по маслу: Масло вершкове, тонн 2012 69898 2013 61514 2014 80144 ! http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5427 ... після 2017 року, коли в Україні виробили 108 тисяч тонн вершкового масла. Відтоді його виробництво неухильно знижувалося: 2018 рік – 105 тис. тонн; 2019 рік – 91,6 тис. тонн; 2020 рік – 87,5 тис. тонн; 2021 рік – 70,6 тис. тонн. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 98867.html І в 1998, 2008 і 2014 девальвація в певній мірі знизила імпорт і дала ріст внутрішньому виробництву. Звичайно, зараз грн туди-сюди погоди не зробить, та і ринок роб.сили став значно мобільніший і в разі девальвації ще швидше витече. Але очевидно, що при дешевій валюті внутрішнє виробництво чим далі, тим більше всихатиметься, бо ні на внутрішньому ні зовнішньому ринку не зможе тягатись ні з країнами з технологіями та ще і дотаціями, ні з країнами з роб.силою 30 дол/місяць.
По маслу абсолютно не такий аналіз треба робити і не девальвація-ревальвація тут причина. 1 все більше людей виїжджає. відповідно попит на масло падає (і не тільки на масло) 2 дома вже рідко хто щось випікає, щоб масло було потрібне. Швидше використовують напівфабрикати, які треба в духовку засунути чи готові дріжджові-бездріжджові-листові тіста 3 зявилася ціла купа сирних, рибних намазок, всяких хімічних пікніків чи плавлених сирів і тд, які використовують для приготування канапки зранку чи на перекус 4 діти чи молодь зранку не канапки а всякі граноли, несквіки і інші кукурудзяні пластівці їдять І тд і тп... По новинах в понеділок мали б продовжити зміцнюватися. Якщо новинний фон збережеться то на зповільнення зміцнення чи певну корекцію може вплинути погашення ОВДП в середу-четвер...
Ой+ написав:Не все так лінійно. В окремі моменти долар може і був би по 24, тоді ріст імпорту, падіння експорту і оп... є 34, але вже із купою банкрутів.
Може досить повторювати цю олігархічну цинічну пропаганду? Подивіться на структуру товарного експорта? Що там? Вона змінилась з часів курса 8? Багато допоміг дефолтний кратний девал від одного засновника партії регіонів?
Минулого тижня тут на гілці на ура зайшов пост про жадібність укр.виробників набілу, які тільки думають про наживу на відміну від добрих забугорних дядів, що виробляють пиво. Ну так по маслу: Масло вершкове, тонн 2012 69898 2013 61514 2014 80144 ! http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5427 ... після 2017 року, коли в Україні виробили 108 тисяч тонн вершкового масла. Відтоді його виробництво неухильно знижувалося: 2018 рік – 105 тис. тонн; 2019 рік – 91,6 тис. тонн; 2020 рік – 87,5 тис. тонн; 2021 рік – 70,6 тис. тонн. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 98867.html І в 1998, 2008 і 2014 девальвація в певній мірі знизила імпорт і дала ріст внутрішньому виробництву. Звичайно, зараз грн туди-сюди погоди не зробить, та і ринок роб.сили став значно мобільніший і в разі девальвації ще швидше витече. Але очевидно, що при дешевій валюті внутрішнє виробництво чим далі, тим більше всихатиметься, бо ні на внутрішньому ні зовнішньому ринку не зможе тягатись ні з країнами з технологіями та ще і дотаціями, ні з країнами з роб.силою 30 дол/місяць.
Вершкове масло це теж із серії,що щось олігархам заважає, хтось винен в їх імпотентності. Чи вони дивляться на рашу, де можна помиї підписати "рослинний продукт масло" і гнати його по ціні "італії"? Головне ж дах добрий мати, а лохам з зомбоящика розкажуть про імпортозаміщення((( Не зважаючи на дотації за кордоном, виходить можна в нас його виробляти, але є одна проблема, немає корів, немає молока. радянськє все профукали, а вкладатись в якісні корови і умови ніхто не бажає. Да і населення в селі не може вже вкрасти дармове сіно, плюс молоді немає, а бубулі вже не мають можливості фізично здужати тримання корови. Ніхто з виробників вершкового масла не створює вертикальноінегровані холдинги, у всіх стратегія урвати і звалити. А потім хтось в учомусь винен. Хочуть купити молоко за 5 грн літр десь в селі, докинути якоїсь пальми і на виході отримати яскраву цукерку, з накруткою 200%. Плюс виробництіо падає, бо у населення пропадає до такого "продукта" цікавість, закордонного масла мало, ціна на нього точно набагато вище за наше. Молодь на дієтах, а пенсіонерам з 3000 грн в місяць масло за 60 грн 200 грам, не по кишені. Да і випічка зараз не на маслі, а на....не хочу говорити на чому, да і випічки теж вже майже не треба, бо усі блогери кажуть, що то є зло, краще морепродукти))). Нашим виробникам заважає тільки одне, вони ніяк не можуть второпити, що рентабельність за рік до 10% це нормально, а нашим хапугам треба ж як в 90-ті, нічого не платити і ставати доларовими мільйонерами за квартал, на раданських факторах виробництва. Це як з автопромом, якщо вони не можуть, то нехай не мучають сра, ну не хочу я на 9-ці зараз їздити чи на ланосі, нехай тренуються виживати і виробляти в капіталістичному світі, а не жаліти за кучменівською лафою, яка буває один раз на тисячоліття.
Автор77 написав:Солидарен с Минфином. Тоже так думаю. Не буду покупать доллар по 29 с хвостом на данном этапе,когда появится гривна в первых числах (буду в гривне,или евро)....
Во "вторжение" я однозначно не верю, но есть еще один политический момент который может повлиять на ситуацию в стране и соответственно на курс гривны, встреча советников нормадского формата через две недели, на которой похоже будет озвучена дата начала прямых переговоров с неподконтрольными территориями...
1.Блеф-игра русских она конечно не пройдет бесследно для нашей экономики.Курсы-подтверждение. 2.Меня больше беспокоят таки лебеди :
-русский долг 3 млрд.,с процентами 4.5 млрд.,до финиша в инстанциях-немного
-раскачка лодки флеш роялем (сборная солянка) на каналах
-общие негативные тенденции последних лет, в какой то момент могут пройти точку кипения - отток гастеров,дохлый мелкий бизнес и т.п.
-даже с учетом грядущего весеннего отката цен - мощный энергокризис в стране,который запускает по мультику инфляцию и вполне способен попозже опрокинуть и курс гривны еще раз
-закупка в хранилища газа,которые никогда не были в таком плачевном состоянии,а это миллиарды не гривен
Да много чего есть, чтобы уверенно сказать - истерить не стоит, главное это здоровье,а не валютные курсы, но мы таки в эпицентре-воронке внутреннего финансового-кризиса,точнее очередной его волны, которой нас время от времени накрывает. С одной стороны - не в первый раз. С дугой стороны, в прошлом году сложились благоприятные факторы, в этом -неблагоприятные. Год будет чрезвычайно не простой. Об элементах стабильности и надежды позже напишу.