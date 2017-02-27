Додано: Суб 29 січ, 2022 22:11

Ой+ написав: orest написав: По маслу абсолютно не такий аналіз треба робити і не девальвація-ревальвація тут причина.

1 все більше людей виїжджає. відповідно попит на масло падає (і не тільки на масло) По маслу абсолютно не такий аналіз треба робити і не девальвація-ревальвація тут причина.1 все більше людей виїжджає. відповідно попит на масло падає (і не тільки на масло)

На співвідношення імпорту-експорту курс впливає чи ні?



Навіть при падінні попиту, а він і далі буде ще через ціну, баланс від 1:150 до майже 1:1. На співвідношення імпорту-експорту курс впливає чи ні?Навіть при падінні попиту, а він і далі буде ще через ціну, баланс від 1:150 до майже 1:1.

Ризикну припустити, що ні на співвідношення імпорту-експорту ні на їх фактичний розмір курс чи якісь там девальвації-ревальвації не впливають. Тим більше, що курс у нас багато років приблизно однаковий: з листопада по березень гривня слабка а з квітня по жовтень міцна і межі за рік стабільні 28+/27-. Це не ті коливання, які можуть впливати на зовнішню торгівлю.Що дійсьно впливає - те що росте кількість переконаних, що імпорт це круто, може навіть корисно. Якщо пояснювати по простому. А якщо говорити про справжні причини щодо імпорту-експорту вершкового масла чи будь-якого іншого продукту харчування складнішого ніж рослинна олія чи макуха то тут впливають два чинники:1 для того щоб любий продукт харчування експортувати в любу цивілізовану країну світу треба щоб сам продукт і виробництво відповідало цілому переліку вимог щодо якості і системи управління якістю. І в останні роки це безапеляційно і неймовірно строго. Більшості клієнтів в звичайну Естонію вже нічого не привезеш без BRC. Для експорту вже замало "купити" любий сертифікат чи "впровадити" систему на папері. Гості з за кордону приїжджають з аудитами. Підприємство має бути чистим, з розділеними зонами, з серйозною системою підтримки і забезпечення чистоти, гігієни, з повною прослідковуваністю, з контролем і сертифікацією своїх постачальників і тд і тп. А в нас продукти випускають в таких шанхаях, інколи на березі Гангу чистіше... Мало хто має кошти, а саме головне - розуміння, необхідності цього. Забивають болт і втрачають можливості...2 імпорт величезної кількості продуктів харчування росте через діяльність і політику мереж супермаркетів. В пошуках дешевшого їм частіше вигідніше імпортувати великі партії. Крім того, зразу маючи всі необхідні документи і сертифікати щодо якості і безпечності (для них це теж важливо). І не псувати собі нерви з місцевими виробниками, з їх проблемами з відповідністю, плаванням якості, зривами поставок і тд і тп...