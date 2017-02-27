RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9061906290639064

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 257
Гривня
12%
30
Долар
61%
158
Євро
5%
12
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
14
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
6
Ваш варіант
9%
22
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:04

Qwerty
те кто думал своей головой, а не пропагандой "всезнаек" и в этом месяце получили неплохой бонус по кредитам...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6618
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5646 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:07

упродовж 1 січня 2012 – 1 січня 2022 кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 2 979 399 осіб, причини такого зменшення в ПФУ не уточнюють.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10597
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1835 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:07

  Успіх написав:Сказано - зроблено!👍 :)
Але купив в обмінці, бо в банку з назвою міста Лева було на 2 коп. дорожче))
Зображення

Маладєц! Довго наважувалися на цей сміливий крок і ось накінець! Щасливі купюри!
Qwerty
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 25.02.15
Подякував: 338 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:11

  Ой+ написав:
  orest написав:По маслу абсолютно не такий аналіз треба робити і не девальвація-ревальвація тут причина.
1 все більше людей виїжджає. відповідно попит на масло падає (і не тільки на масло)

На співвідношення імпорту-експорту курс впливає чи ні?
Зображення
Навіть при падінні попиту, а він і далі буде ще через ціну, баланс від 1:150 до майже 1:1.

Ризикну припустити, що ні на співвідношення імпорту-експорту ні на їх фактичний розмір курс чи якісь там девальвації-ревальвації не впливають. Тим більше, що курс у нас багато років приблизно однаковий: з листопада по березень гривня слабка а з квітня по жовтень міцна і межі за рік стабільні 28+/27-. Це не ті коливання, які можуть впливати на зовнішню торгівлю.
Що дійсьно впливає - те що росте кількість переконаних, що імпорт це круто, може навіть корисно. Якщо пояснювати по простому. А якщо говорити про справжні причини щодо імпорту-експорту вершкового масла чи будь-якого іншого продукту харчування складнішого ніж рослинна олія чи макуха то тут впливають два чинники:
1 для того щоб любий продукт харчування експортувати в любу цивілізовану країну світу треба щоб сам продукт і виробництво відповідало цілому переліку вимог щодо якості і системи управління якістю. І в останні роки це безапеляційно і неймовірно строго. Більшості клієнтів в звичайну Естонію вже нічого не привезеш без BRC. Для експорту вже замало "купити" любий сертифікат чи "впровадити" систему на папері. Гості з за кордону приїжджають з аудитами. Підприємство має бути чистим, з розділеними зонами, з серйозною системою підтримки і забезпечення чистоти, гігієни, з повною прослідковуваністю, з контролем і сертифікацією своїх постачальників і тд і тп. А в нас продукти випускають в таких шанхаях, інколи на березі Гангу чистіше... Мало хто має кошти, а саме головне - розуміння, необхідності цього. Забивають болт і втрачають можливості...
2 імпорт величезної кількості продуктів харчування росте через діяльність і політику мереж супермаркетів. В пошуках дешевшого їм частіше вигідніше імпортувати великі партії. Крім того, зразу маючи всі необхідні документи і сертифікати щодо якості і безпечності (для них це теж важливо). І не псувати собі нерви з місцевими виробниками, з їх проблемами з відповідністю, плаванням якості, зривами поставок і тд і тп...
Востаннє редагувалось orest в Суб 29 січ, 2022 22:23, всього редагувалось 1 раз.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4131
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7091 раз.
Подякували: 6155 раз.
 
Профіль
3
10
1
19
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:18

  striped написав:
  monyakurs42 написав:Не знаю будем ли расти дальше или нет, но накормила по 28.85 моно, то что успела хапануть утречком по 28.1 ;) зафиксировала прибыль


О, время успешных историй. Раньше хвастались как вчера своими 50 долл поставили обменку на грань выживания и "слились" выше рынка, теперь будут истории на 1,5млн от наказавших Моно. Ну-ну

Я форум як захопливу пригодницьку книгу читаю! Не можу відірватися! Історії людей в пошуках свого валютного щастя це як романи Михайла Булгакова! Як там червонці перетворювалися в чистий папір! А тут навпаки!
Qwerty
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 25.02.15
Подякував: 338 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:23

  Captain Obvious написав:
  Успіх написав:Так, хто хоче викладати "окуїтєльні історії", як злили 10-50Куїв, то викладайте вже ;)


Продал вчера на межбанке по 28,89 :)
Но есть нюанс - я лил всё это время, Каждый день, начиная с 28.
Поэтому это не так чтобы успешный успех, средний курс всё равно пока получается ниже, но я этих грошах (разница курсов) не зарабатываю, просто слишком много на валютном счету накопилось, и решил выводить.

28.95 похоже «цэ вжэ iстория», о которой вечерами постояльцы у камина будут внукам рассказывать с придыханием «вот было время слиться».
Но это не точно.

Будуть розказувати, спалюючи в каміні брикети гривні!
Qwerty
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 25.02.15
Подякував: 338 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:05

  Qwerty написав:
  Успіх написав:Сказано - зроблено!👍 :)
Але купив в обмінці, бо в банку з назвою міста Лева було на 2 коп. дорожче))
Зображення

Маладєц! Довго наважувалися на цей сміливий крок і ось накінець! Щасливі купюри!

Так, борг перед постачальниками товару, змусив мене це зробити :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9061906290639064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 139, 140, 141
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1409 5724056
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 20:57
Цитрин
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2975, 2976, 2977
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29760 19132121
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 20:41
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7936 18426317
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 12:54
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (7031)
29.01.2022 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.