Qwerty
те кто думал своей головой, а не пропагандой "всезнаек" и в этом месяце получили неплохой бонус по кредитам...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 січ, 2022 22:04
Qwerty
те кто думал своей головой, а не пропагандой "всезнаек" и в этом месяце получили неплохой бонус по кредитам...
Додано: Суб 29 січ, 2022 22:07
Додано: Суб 29 січ, 2022 22:07
Додано: Суб 29 січ, 2022 22:11
Ризикну припустити, що ні на співвідношення імпорту-експорту ні на їх фактичний розмір курс чи якісь там девальвації-ревальвації не впливають. Тим більше, що курс у нас багато років приблизно однаковий: з листопада по березень гривня слабка а з квітня по жовтень міцна і межі за рік стабільні 28+/27-. Це не ті коливання, які можуть впливати на зовнішню торгівлю.
Що дійсьно впливає - те що росте кількість переконаних, що імпорт це круто, може навіть корисно. Якщо пояснювати по простому. А якщо говорити про справжні причини щодо імпорту-експорту вершкового масла чи будь-якого іншого продукту харчування складнішого ніж рослинна олія чи макуха то тут впливають два чинники:
1 для того щоб любий продукт харчування експортувати в любу цивілізовану країну світу треба щоб сам продукт і виробництво відповідало цілому переліку вимог щодо якості і системи управління якістю. І в останні роки це безапеляційно і неймовірно строго. Більшості клієнтів в звичайну Естонію вже нічого не привезеш без BRC. Для експорту вже замало "купити" любий сертифікат чи "впровадити" систему на папері. Гості з за кордону приїжджають з аудитами. Підприємство має бути чистим, з розділеними зонами, з серйозною системою підтримки і забезпечення чистоти, гігієни, з повною прослідковуваністю, з контролем і сертифікацією своїх постачальників і тд і тп. А в нас продукти випускають в таких шанхаях, інколи на березі Гангу чистіше... Мало хто має кошти, а саме головне - розуміння, необхідності цього. Забивають болт і втрачають можливості...
2 імпорт величезної кількості продуктів харчування росте через діяльність і політику мереж супермаркетів. В пошуках дешевшого їм частіше вигідніше імпортувати великі партії. Крім того, зразу маючи всі необхідні документи і сертифікати щодо якості і безпечності (для них це теж важливо). І не псувати собі нерви з місцевими виробниками, з їх проблемами з відповідністю, плаванням якості, зривами поставок і тд і тп...
Востаннє редагувалось orest в Суб 29 січ, 2022 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 січ, 2022 22:18
Я форум як захопливу пригодницьку книгу читаю! Не можу відірватися! Історії людей в пошуках свого валютного щастя це як романи Михайла Булгакова! Як там червонці перетворювалися в чистий папір! А тут навпаки!
Додано: Суб 29 січ, 2022 22:23
Будуть розказувати, спалюючи в каміні брикети гривні!
Додано: Суб 29 січ, 2022 23:05
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