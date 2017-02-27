RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9062906390649065>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 259
Гривня
12%
31
Долар
61%
158
Євро
5%
12
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
15
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
6
Ваш варіант
8%
22
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:18

  striped написав:
  monyakurs42 написав:Не знаю будем ли расти дальше или нет, но накормила по 28.85 моно, то что успела хапануть утречком по 28.1 ;) зафиксировала прибыль


О, время успешных историй. Раньше хвастались как вчера своими 50 долл поставили обменку на грань выживания и "слились" выше рынка, теперь будут истории на 1,5млн от наказавших Моно. Ну-ну

Я форум як захопливу пригодницьку книгу читаю! Не можу відірватися! Історії людей в пошуках свого валютного щастя це як романи Михайла Булгакова! Як там червонці перетворювалися в чистий папір! А тут навпаки!
Qwerty
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 25.02.15
Подякував: 338 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:23

  Captain Obvious написав:
  Успіх написав:Так, хто хоче викладати "окуїтєльні історії", як злили 10-50Куїв, то викладайте вже ;)


Продал вчера на межбанке по 28,89 :)
Но есть нюанс - я лил всё это время, Каждый день, начиная с 28.
Поэтому это не так чтобы успешный успех, средний курс всё равно пока получается ниже, но я этих грошах (разница курсов) не зарабатываю, просто слишком много на валютном счету накопилось, и решил выводить.

28.95 похоже «цэ вжэ iстория», о которой вечерами постояльцы у камина будут внукам рассказывать с придыханием «вот было время слиться».
Но это не точно.

Будуть розказувати, спалюючи в каміні брикети гривні!
Qwerty
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 25.02.15
Подякував: 338 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:05

  Qwerty написав:
  Успіх написав:Сказано - зроблено!👍 :)
Але купив в обмінці, бо в банку з назвою міста Лева було на 2 коп. дорожче))
Зображення

Маладєц! Довго наважувалися на цей сміливий крок і ось накінець! Щасливі купюри!

Так, борг перед постачальниками товару, змусив мене це зробити :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:56

  vitaliian написав:
упродовж 1 січня 2012 – 1 січня 2022 кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 2 979 399 осіб, причини такого зменшення в ПФУ не уточнюють.

Як повідомили у Пенсійному фонді у відповідь на інформаційний запит Укрінформу, лише за минулий рік їх кількість зменшилась на 290 тис. осіб.

Пенсійний фонд уточнює, що станом на 1 січня 2021 кількість пенсіонерів в Україні становила 11,13 млн осіб, на 1 січня 2020 року – 11,33 млн
http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat ... n_2020.pdf ст.22
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6530
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1275 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я чекаю коли європейці подивляться на свої порожні сховища
https://agsi.gie.eu/#/
Особливо в Австрії (22%), які гордо зачинили останню вугільну ТЕС 2 роки тому,
та на наші АЕС з 15 енергоблоками АЕС, що еквівалентно 100 млн. куб. м газу на день, або додатковому річному видобутку 30 млрд. куб.
Зображення
Та зрозуміють (від заздрощів), що час зливати єврікі на гривню. Бо вони у випадку чого можуть отримати х.. без солі від ПТН ПНХ, а Україна пофіг...
Denik
 
Повідомлень: 1326
З нами з: 23.02.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:16

  budivelnik написав:
  Цитрин написав:Сейчас ситуация наоборот - цены опережают курс
А можете показати де зараз ціни випередили курс?
Єдине прохання
Не беріть забугорну оптову ціну і не рівняйте її з нашою роздрібною...
Тобто по яким товарним групам ціна нашої продукції в доларах - вища від аналогічної продукції за бугром


Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр.
Скільки коштує в Україні ?
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1267
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Хомякоид написав:Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр.
Скільки коштує в Україні ?

Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму.
Євріком доведеться туалети обклеїти.
Denik
 
Повідомлень: 1326
З нами з: 23.02.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:30

  Denik написав:
  Хомякоид написав:Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр.
Скільки коштує в Україні ?

Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму.
Євріком доведеться туалети обклеїти.


Не зрозумів, так скільки коштує 1 літр олії в супермаркетах України ?
Дорожче чи дешевше ?
Вже знайшов для порівняння продукт що масово випускається в Україні. Давайте порівняємо.
Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1267
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:36

  Denik написав:
  Хомякоид написав:Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр.
Скільки коштує в Україні ?

Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму.
Євріком доведеться туалети обклеїти.


Brent уже практически 90 за бочку, а цены на газ "обрушились" до 950 долларов, так что крах углеводородов уже совсем скоро :)
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1788
З нами з: 21.03.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:49

WP: разведка Украины вывезла секретные документы из своей штаб-квартиры в Киеве…

Новостной фон снова подталкивает курс вверх. За последних 2 недели в европу уехали 2 семьи, мои знакомые. Просто на пару месяцев переждать. И таких много. Увы, но паника не избежна..
Kravec_5
 
Повідомлень: 99
З нами з: 24.11.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9062906390649065>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Google [Bot] і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2975, 2976, 2977
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29762 19167352
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 10:09
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7936 18458459
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 12:54
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 139, 140, 141
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1405 5724436
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 18:20
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (3144)
30.01.2022 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.