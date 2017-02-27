monyakurs42 написав:Не знаю будем ли расти дальше или нет, но накормила по 28.85 моно, то что успела хапануть утречком по 28.1 зафиксировала прибыль
О, время успешных историй. Раньше хвастались как вчера своими 50 долл поставили обменку на грань выживания и "слились" выше рынка, теперь будут истории на 1,5млн от наказавших Моно. Ну-ну
Я форум як захопливу пригодницьку книгу читаю! Не можу відірватися! Історії людей в пошуках свого валютного щастя це як романи Михайла Булгакова! Як там червонці перетворювалися в чистий папір! А тут навпаки!
Успіх написав:Так, хто хоче викладати "окуїтєльні історії", як злили 10-50Куїв, то викладайте вже
Продал вчера на межбанке по 28,89 Но есть нюанс - я лил всё это время, Каждый день, начиная с 28. Поэтому это не так чтобы успешный успех, средний курс всё равно пока получается ниже, но я этих грошах (разница курсов) не зарабатываю, просто слишком много на валютном счету накопилось, и решил выводить.
28.95 похоже «цэ вжэ iстория», о которой вечерами постояльцы у камина будут внукам рассказывать с придыханием «вот было время слиться». Но это не точно.
Будуть розказувати, спалюючи в каміні брикети гривні!
Я чекаю коли європейці подивляться на свої порожні сховища https://agsi.gie.eu/#/ Особливо в Австрії (22%), які гордо зачинили останню вугільну ТЕС 2 роки тому, та на наші АЕС з 15 енергоблоками АЕС, що еквівалентно 100 млн. куб. м газу на день, або додатковому річному видобутку 30 млрд. куб. Та зрозуміють (від заздрощів), що час зливати єврікі на гривню. Бо вони у випадку чого можуть отримати х.. без солі від ПТН ПНХ, а Україна пофіг...
Цитрин написав:Сейчас ситуация наоборот - цены опережают курс
А можете показати де зараз ціни випередили курс? Єдине прохання Не беріть забугорну оптову ціну і не рівняйте її з нашою роздрібною... Тобто по яким товарним групам ціна нашої продукції в доларах - вища від аналогічної продукції за бугром
Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр. Скільки коштує в Україні ?
Хомякоид написав:Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр. Скільки коштує в Україні ?
Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму. Євріком доведеться туалети обклеїти.
Хомякоид написав:Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр. Скільки коштує в Україні ?
Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму. Євріком доведеться туалети обклеїти.
Не зрозумів, так скільки коштує 1 літр олії в супермаркетах України ? Дорожче чи дешевше ? Вже знайшов для порівняння продукт що масово випускається в Україні. Давайте порівняємо. Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.
Хомякоид написав:Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр. Скільки коштує в Україні ?
Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму. Євріком доведеться туалети обклеїти.
Brent уже практически 90 за бочку, а цены на газ "обрушились" до 950 долларов, так что крах углеводородов уже совсем скоро