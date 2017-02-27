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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9062906390649065>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 259
Гривня
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12
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Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:08

Одеса, є на продаж 28,64 (далі буде)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antikkristall написав:Brent уже практически 90 за бочку, а цены на газ "обрушились" до 950 долларов, так что крах углеводородов уже совсем скоро

Спочатку звісно в гору. Прямо в цьому році.
Але в цьому році Китай випустить вже біля 12 мільйонів електромобілів (проти 8 у 2021), або 40% від ринку. Це означає енергоперехід (від нафти до ВДЕ з вугіллям) швидший ніж в Європі (20% електромобілів у 2021).
Це в свою чергу означатиме профіцит нафти вже у 2024-2025 разом з обвалом цін.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 30 січ, 2022 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:скільки квартир панікерів по 100 доларів зможу скупити за дивіденти.
увы,их купит гордон по 110
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:32

  Хомякоид написав: Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.

Не верю, это какой-то троллинг. 5 литров олии :mrgreen: экономия 1.5 евро. 20 литров :shock:
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:44

  Kravec_5 написав:И да, в Одессе нет продажи по 28.64!

Одесса /28,65
Давайте хватит разводить Самому панику и провоцировать пугливых на обострение
паникиЗображення
Востаннє редагувалось GDV29 в Нед 30 січ, 2022 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:45

  Kravec_5 написав:в Одессе нет продажи по 28.64!


Є по 28.67

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ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:48

  Хомякоид написав:що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.
обязательно информируйте что ещё вы купили на распродажах и почём.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:32

Denik :lol: да мы это все поняли ! соняшник и кукурузза влияет на курс , про это Охрименко -бородач , недавно болтал .
guhkhjk
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:42

Харьков 28.60 - 28.75
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:23

  Denik написав:
  Хомякоид написав:Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр.
Скільки коштує в Україні ?

Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму.
Євріком доведеться туалети обклеїти.

ЗВР Мордора на 01.01.2022 (млн долл. США)
Международные резервы - 630 627
Валютные резервы - 497 557
Иностранная валюта - 468 075 (наверное в теньге :roll: )
В том числе счет в СДР - 24 218
Резервная позиция в МВФ - 5 264
Монетарное золото - 133 070
https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
На 27.01.2022 - ~639 600
ТИХИЙ
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