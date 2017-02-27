antikkristall написав:Brent уже практически 90 за бочку, а цены на газ "обрушились" до 950 долларов, так что крах углеводородов уже совсем скоро
Спочатку звісно в гору. Прямо в цьому році. Але в цьому році Китай випустить вже біля 12 мільйонів електромобілів (проти 8 у 2021), або 40% від ринку. Це означає енергоперехід (від нафти до ВДЕ з вугіллям) швидший ніж в Європі (20% електромобілів у 2021). Це в свою чергу означатиме профіцит нафти вже у 2024-2025 разом з обвалом цін.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 30 січ, 2022 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав:Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр. Скільки коштує в Україні ?
Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму. Євріком доведеться туалети обклеїти.
ЗВР Мордора на 01.01.2022 (млн долл. США) Международные резервы - 630 627 Валютные резервы - 497 557 Иностранная валюта - 468 075 (наверное в теньге ) В том числе счет в СДР - 24 218 Резервная позиция в МВФ - 5 264 Монетарное золото - 133 070 https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ На 27.01.2022 - ~639 600