antikkristall написав:Brent уже практически 90 за бочку, а цены на газ "обрушились" до 950 долларов, так что крах углеводородов уже совсем скоро
Спочатку звісно в гору. Прямо в цьому році. Але в цьому році Китай випустить вже біля 12 мільйонів електромобілів (проти 8 у 2021), або 40% від ринку. Це означає енергоперехід (від нафти до ВДЕ з вугіллям) швидший ніж в Європі (20% електромобілів у 2021). Це в свою чергу означатиме профіцит нафти вже у 2024-2025 разом з обвалом цін.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 30 січ, 2022 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав:Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр. Скільки коштує в Україні ?
Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму. Євріком доведеться туалети обклеїти.
ЗВР Мордора на 01.01.2022 (млн долл. США) Международные резервы - 630 627 Валютные резервы - 497 557 Иностранная валюта - 468 075 (наверное в теньге ) В том числе счет в СДР - 24 218 Резервная позиция в МВФ - 5 264 Монетарное золото - 133 070 https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ На 27.01.2022 - ~639 600
BIGor написав:Вам надали цифри, а ви тут оперуєте власними домислами. І ще плюси безумні двійники понаставляли.
Наведені цифри абсолютно не дозволяють робити висновки, які спробував зробити шановний опонент. Вони вирвані з контексту і самі по собі не дозволяють зробити жодних правдивих висновків. Конкретна відповідь потребує проведення аналізу цілого ряду економічних, маркетингових, споживчих, демографічних і тд чинників, частину з яких я назвав. Я оперую не домислами а майже 30 річним досвідом аналітичної роботи, роботи на керівних посадах в мережах супермаркетів різної спеціалізації, ВИРОБНИЧИХ підприємств з досвідом імпорту-експорту, безпосереднім особистим контактом з європейськими і не тільки партнерами і тд. У Вас є якісь КОНКРЕТНІ аргументи щодо виробництва і реалізації вершкового масла чи якихось інших продуктів харчування? Чи тільки невдалі спроби образити, при чому не тільки мене особисто? Вас хвилюють плюсики? Тоді, підозрюю, зміст Ваших дописів і їх ціль мають бути трохи іншими. Якщо потрібні дуже-дуже і в найкоротший термін - я Вам віддам половину своїх П.С. https://www.profinance.ru/news/2022/01/ ... d-nyt.html https://www.profinance.ru/news/2022/01/ ... rkhov.html Бачу, мрії про те, що інформаційний фон (міжнародна інформаційна операція проти економіки запоребрика) заспокоїться і градус напруги спаде, поки марні...