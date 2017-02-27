RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9062906390649065

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 259
Гривня
12%
31
Долар
61%
158
Євро
5%
12
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
15
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
6
Ваш варіант
8%
22
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Kravec_5 написав:в Одессе нет продажи по 28.64!


Было , теперь есть даже 28,60
https://курс.ком.юа/ua/bank/425-anna-odessa
prodigy
 
Повідомлень: 7156
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2945 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:30

  GDV29 написав:
  Kravec_5 написав:И да, в Одессе нет продажи по 28.64!

Одесса /28,65
Давайте хватит разводить Самому панику и провоцировать пугливых на обострение
паникиЗображення


на фото видно, что у Анни опт дороже розницы, они уже исправились на 28,60 :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 7156
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2945 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пик курса в этом году пройден. Теперь вниз к 26.5 в марте.
RomaS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 07.10.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:57

  RomaS написав:Пик курса в этом году пройден. Теперь вниз к 26.5 в марте.

.
Вашими бы устами, да меду хлебануть. В 26.5 не верю. Хотя бы 27.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 30.12.19
Подякував: 57 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 14:18

Харьков медленно ползет вниз
28.55 - 28.70
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 30.12.19
Подякував: 57 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 14:25

  Qwerty написав:
  Zebra написав:Ну какие 26 когда газ по 1000 баксов, еще и кран скоро перекроют.
Придется печатать в 3 смены, у бывших судей средняя пенсия 3000 долларов, иначе никак.

А яка у бувших суддів повинна бути пенсія?!?! Я коли отаке читаю, то сумніваюся, що спілкуюся з адекватною людиною! Може я вас сильно здивую, але навіть при умові отримання отаких пенсій бажаючих бути суддею повний мізер і суди нині недоукомплектовані на 40%! При цьому нині така черга на розгляд справ, що навіть оскарження якогось адмінштрафу можна чекати роками! Ось знайомий професор КНУ похвалився, що скасував адмін протокол про порушення ПДР через півтора року після подачі заяви!
Якщо є велике бажання, то можете піти по судити за таку велику майбутню пенсію!

Боюсь, що здивувати нікого не вийде, так як причини неудокомплектованості судів, мяко кажучи, не зовсім повязані з відсутністю бажаючих стати суддями.
L
 
Повідомлень: 461
З нами з: 19.05.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9062906390649065
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 5725181
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2975, 2976, 2977
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29769 19187952
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:25
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7936 18478557
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 12:54
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1466)
30.01.2022 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.