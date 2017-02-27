Zebra написав:Ну какие 26 когда газ по 1000 баксов, еще и кран скоро перекроют. Придется печатать в 3 смены, у бывших судей средняя пенсия 3000 долларов, иначе никак.
А яка у бувших суддів повинна бути пенсія?!?! Я коли отаке читаю, то сумніваюся, що спілкуюся з адекватною людиною! Може я вас сильно здивую, але навіть при умові отримання отаких пенсій бажаючих бути суддею повний мізер і суди нині недоукомплектовані на 40%! При цьому нині така черга на розгляд справ, що навіть оскарження якогось адмінштрафу можна чекати роками! Ось знайомий професор КНУ похвалився, що скасував адмін протокол про порушення ПДР через півтора року після подачі заяви! Якщо є велике бажання, то можете піти по судити за таку велику майбутню пенсію!
Боюсь, що здивувати нікого не вийде, так як причини неудокомплектованості судів, мяко кажучи, не зовсім повязані з відсутністю бажаючих стати суддями.