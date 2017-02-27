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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9064906590669067>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 260
Гривня
12%
32
Долар
61%
158
Євро
5%
12
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
15
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
6
Ваш варіант
8%
22
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 15:59

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Вот мне интересно на что обменки ориентируются на выходных меняя курсы?


А где изменения? Обменки 28.60 / 28.75


Money24
28.65 - 28.80
28.60 - 28.75
28.55 - 28.70
С утра - минус 10 коп.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:00

Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:08

  centurionus написав:Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.


Я не помню кто написал из наших ребят на форуме , но без полноценного отката после 28.9 выше не прорвемся ....
Жду вот .

На месте правительства ,Я бы был Очень осторожным .
Помнится как в Иловайске тоже обещали даже не стрелять ....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:10

  centurionus написав:Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.


Верить словам чекистов - себя не уважать. Они лгут всегда.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:27

  centurionus написав:Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.

блеф. как только мы расслабим буки тут и ... . Для меня это очевидный сигнал об обратном . Часи Святосла́ва Хоро́брого пройшли "
«Іду на Ви» (або «Хочу на ви іти…») — легендарний вислів Святослава Ігоровича на означення проголошення військових дій своїм супротивникам — ультиматум про оголошення війни. Перша згадка, згідно Повісті временних літ, датується 964 роком за давньослов'янським календарем.
уже давно
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:36

  yama написав:
  centurionus написав:Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.

блеф. как только мы расслабим буки тут и

В чому блеф? Брехня, радше. Взагалі, у них є штатні "скоморохи" для цього.

Але на даний момент так. Можливо, завтра їм занесуть якісь чергові доповіді від недорадників/розвідки про те, що доцільно здійснити напад. Хтозна.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:38

  холява написав:
  centurionus написав:Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.


Я не помню кто написал из наших ребят на форуме , но без полноценного отката после 28.9 выше не прорвемся ....
Жду вот .

На месте правительства ,Я бы был Очень осторожным .
Помнится как в Иловайске тоже обещали даже не стрелять ....

Как и Дебальцево захватили, уже после Минска-2
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:41

  kluychkooleg написав:
  centurionus написав:Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.


Верить словам чекистов - себя не уважать. Они лгут всегда.

Ну, то деталі. На попередніх словах чекістів летіли вгору.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:56

  centurionus написав:
  kluychkooleg написав:
  centurionus написав:Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.


Верить словам чекистов - себя не уважать. Они лгут всегда.

Ну, то деталі. На попередніх словах чекістів летіли вгору.

Дьявол, он сцуко, в деталях
А верить чекистам - это себя не уважать

Если до вас с первого раза не дошло
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Если до вас с первого раза не дошло

Дивись, щоб до тебе все дійшло прдставнику "вумного наріду". Мандруй, знаєш куди.
Ти б писав українською, аби чекісти не прийшли тебе рятувати. Досі не второпав, здається. Це ж 2+2, начебто.
centurionus
 
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