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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 15:59
Цитрин написав: vitaliian написав:
Вот мне интересно на что обменки ориентируются на выходных меняя курсы?
А где изменения? Обменки 28.60 / 28.75
Money24
28.65 - 28.80
28.60 - 28.75
28.55 - 28.70
С утра - минус 10 коп.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:00
Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:08
centurionus написав:
Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.
Я не помню кто написал из наших ребят на форуме , но без полноценного отката после 28.9 выше не прорвемся ....
Жду вот .
На месте правительства ,Я бы был Очень осторожным .
Помнится как в Иловайске тоже обещали даже не стрелять ....
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холява
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:10
centurionus написав:
Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.
Верить словам чекистов - себя не уважать. Они лгут всегда.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:27
centurionus написав:
Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.
блеф. как только мы расслабим буки тут и ... . Для меня это очевидный сигнал об обратном . Часи Святосла́ва Хоро́брого пройшли "
«Іду на Ви» (або «Хочу на ви іти…») — легендарний вислів Святослава Ігоровича на означення проголошення військових дій своїм супротивникам — ультиматум про оголошення війни. Перша згадка, згідно Повісті временних літ, датується 964 роком за давньослов'янським календарем.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:36
yama написав: centurionus написав:
Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.
блеф. как только мы расслабим буки тут и
В чому блеф? Брехня, радше. Взагалі, у них є штатні "скоморохи" для цього.
Але на даний момент так. Можливо, завтра їм занесуть якісь чергові доповіді від недорадників/розвідки про те, що доцільно здійснити напад. Хтозна.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:38
холява написав: centurionus написав:
Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.
Я не помню кто написал из наших ребят на форуме , но без полноценного отката после 28.9 выше не прорвемся ....
Жду вот .
На месте правительства ,Я бы был Очень осторожным .
Помнится как в Иловайске тоже обещали даже не стрелять ....
Как и Дебальцево захватили, уже после Минска-2
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pesikot
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:41
kluychkooleg написав: centurionus написав:
Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.
Верить словам чекистов - себя не уважать. Они лгут всегда.
Ну, то деталі. На попередніх словах чекістів летіли вгору.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:56
centurionus написав: kluychkooleg написав: centurionus написав:
Патрушев (з "вузького кола" чекістів, хто не знає) сьогодні заявив, що загрози Україні немає та бла-бла. Деескалація (вербальна, принаймні).
Вірогідно, завтра вниз.
Верить словам чекистов - себя не уважать. Они лгут всегда.
Ну, то деталі. На попередніх словах чекістів летіли вгору.
Дьявол, он сцуко, в деталях
А верить чекистам - это себя не уважать
Если до вас с первого раза не дошло
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:15
pesikot написав:
Если до вас с первого раза не дошло
Дивись, щоб до тебе все дійшло прдставнику "вумного наріду". Мандруй, знаєш куди.
Ти б писав українською, аби чекісти не прийшли тебе рятувати. Досі не второпав, здається. Це ж 2+2, начебто.
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