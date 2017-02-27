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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 17:20
pesikot
Знаєшся на чекістах?
Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.
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centurionus
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:32
centurionus написав: pesikot написав:
Если до вас с первого раза не дошло
Дивись, щоб до тебе все дійшло прдставнику "вумного наріду". Мандруй, знаєш куди.
Ти б писав українською, аби чекісти не прийшли тебе рятувати. Досі не второпав, здається. Це ж 2+2, начебто.
Я так бачу, що навіть з другого разу до тебе не дійшло
А ще я бачу, що ти віришь чекістам
А це ганебно, якщо ти живешь в Україні
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:33
centurionus написав:pesikot
Знаєшся на чекістах?
Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.
Якщо людина дурна, як ви, то неважливо якою мовою вона спілкується
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pesikot
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:42
Всім доброго вечора. У передмісті Києва обмінки у неділлю знизили на 5 коп. і прийом і продаж, порівняно з суботою - 28.55/28.70. Прогнозую, що у вівторок можна буде придбати за 28.60.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:45
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Харьков медленно ползет вниз
28.55 - 28.70
Вот мне интересно на что обменки ориентируются на выходных меняя курсы?
работы в выходные у них мало, вот двигают курсы-не зная что будет в понедельник
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:59
pesikot написав: centurionus написав:pesikot
Знаєшся на чекістах?
Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.
Якщо людина дурна, як ви, то неважливо якою мовою вона спілкується
Стварно. Пуши...
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centurionus
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