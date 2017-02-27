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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9064906590669067

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 260
Гривня
12%
32
Долар
61%
158
Євро
5%
12
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
15
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
6
Ваш варіант
8%
22
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:20

pesikot
Знаєшся на чекістах? :lol: Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:32

  centurionus написав:
  pesikot написав:Если до вас с первого раза не дошло

Дивись, щоб до тебе все дійшло прдставнику "вумного наріду". Мандруй, знаєш куди.
Ти б писав українською, аби чекісти не прийшли тебе рятувати. Досі не второпав, здається. Це ж 2+2, начебто.

Я так бачу, що навіть з другого разу до тебе не дійшло

А ще я бачу, що ти віришь чекістам
А це ганебно, якщо ти живешь в Україні
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:33

  centurionus написав:pesikot
Знаєшся на чекістах? :lol: Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.

Якщо людина дурна, як ви, то неважливо якою мовою вона спілкується
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:42

Всім доброго вечора. У передмісті Києва обмінки у неділлю знизили на 5 коп. і прийом і продаж, порівняно з суботою - 28.55/28.70. Прогнозую, що у вівторок можна буде придбати за 28.60.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:45

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Харьков медленно ползет вниз
28.55 - 28.70

Вот мне интересно на что обменки ориентируются на выходных меняя курсы?


работы в выходные у них мало, вот двигают курсы-не зная что будет в понедельник
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:59

  pesikot написав:
  centurionus написав:pesikot
Знаєшся на чекістах? :lol: Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.

Якщо людина дурна, як ви, то неважливо якою мовою вона спілкується

Стварно. Пуши...
centurionus
 
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