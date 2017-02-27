Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 17:20
pesikot
Знаєшся на чекістах?
Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.
centurionus
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:32
centurionus написав: pesikot написав:
Если до вас с первого раза не дошло
Дивись, щоб до тебе все дійшло прдставнику "вумного наріду". Мандруй, знаєш куди.
Ти б писав українською, аби чекісти не прийшли тебе рятувати. Досі не второпав, здається. Це ж 2+2, начебто.
Я так бачу, що навіть з другого разу до тебе не дійшло
А ще я бачу, що ти віришь чекістам
А це ганебно, якщо ти живешь в Україні
pesikot
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:33
centurionus написав: pesikot
Знаєшся на чекістах?
Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.
Якщо людина дурна, як ви, то неважливо якою мовою вона спілкується
pesikot
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:42
Всім доброго вечора. У передмісті Києва обмінки у неділлю знизили на 5 коп. і прийом і продаж, порівняно з суботою - 28.55/28.70. Прогнозую, що у вівторок можна буде придбати за 28.60.
vovakwasov
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:45
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Харьков медленно ползет вниз
28.55 - 28.70
Вот мне интересно на что обменки ориентируются на выходных меняя курсы?
работы в выходные у них мало, вот двигают курсы-не зная что будет в понедельник
prodigy
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:59
pesikot написав: centurionus написав: pesikot
Знаєшся на чекістах?
Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.
Якщо людина дурна, як ви, то неважливо якою мовою вона спілкується
Стварно. Пуши...
centurionus
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Додано: Нед 30 січ, 2022 18:17
pesikot написав: centurionus написав: pesikot написав:
Если до вас с первого раза не дошло
Дивись, щоб до тебе все дійшло прдставнику "вумного наріду". Мандруй, знаєш куди.
Ти б писав українською, аби чекісти не прийшли тебе рятувати. Досі не второпав, здається. Це ж 2+2, начебто.
Я так бачу, що навіть з другого разу до тебе не дійшло
А ще я бачу, що ти віришь чекістам
А це ганебно, якщо ти живешь в Україні
Слова «ВіриШ» і «живеШ» в Україні пишуть без м’якого знака
Без політики, бо Іра знову потре.
stas_rst
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Додано: Нед 30 січ, 2022 19:09
ТИХИЙ написав: Denik написав:
Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму.
Євріком доведеться туалети обклеїти.
Очередной пример гиперболизации чудовищных масштабов. До середины 2020-х потребление нефти вообще будет расти, несмотря на увеличение проникновнения EV. А к 2050-му практически полное замещение классических автомобилей электрическими сократит потребление нефти не до нула, а на 20%. По крайней мере это то, что видно из реалий 2021-го и то, что прайсит рынок (в т.ч. долговой).
Так, для справки - нефть потребляет не только автотранспорт
Ну и, как обычно, не обошлось без гениального вывода. Германия - нетто-импортер энергоносителей, поэтому от падения цен на них пострадает, потому что логика
PS: да, и насчет Китая все неоднозначно, если не сказать нерадостно. Январский PMI демонстрирует продолжение падения - и общепроизводственный, и экспортный, и импортный. Даже индекс занятости. Это сегодняшняя публикация. Может еще не видел, тогда смотри:
https://www.markiteconomics.com/Public/ ... 69417e568a
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Додано: Нед 30 січ, 2022 19:19
kluychkooleg написав: Цитрин написав: vitaliian написав:
Вот мне интересно на что обменки ориентируются на выходных меняя курсы?
А где изменения? Обменки 28.60 / 28.75
Money24
28.65 - 28.80
28.60 - 28.75
28.55 - 28.70
С утра - минус 10 коп.
28.50 - 28.70 (с утра опустились на 15 коп по покупке и на 10 коп по продаже)
kluychkooleg
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Додано: Нед 30 січ, 2022 20:06
Завтра межбанк только вниз
Investor_K
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