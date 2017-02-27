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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9065906690679068>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 260
Гривня
12%
32
Долар
61%
158
Євро
5%
12
Інші валюти
1%
2
Крипта
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15
Нерухомість
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13
ОВДП
2%
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Ваш варіант
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Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:20

pesikot
Знаєшся на чекістах? :lol: Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:32

  centurionus написав:
  pesikot написав:Если до вас с первого раза не дошло

Дивись, щоб до тебе все дійшло прдставнику "вумного наріду". Мандруй, знаєш куди.
Ти б писав українською, аби чекісти не прийшли тебе рятувати. Досі не второпав, здається. Це ж 2+2, начебто.

Я так бачу, що навіть з другого разу до тебе не дійшло

А ще я бачу, що ти віришь чекістам
А це ганебно, якщо ти живешь в Україні
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:33

  centurionus написав:pesikot
Знаєшся на чекістах? :lol: Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.

Якщо людина дурна, як ви, то неважливо якою мовою вона спілкується
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:42

Всім доброго вечора. У передмісті Києва обмінки у неділлю знизили на 5 коп. і прийом і продаж, порівняно з суботою - 28.55/28.70. Прогнозую, що у вівторок можна буде придбати за 28.60.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:45

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Харьков медленно ползет вниз
28.55 - 28.70

Вот мне интересно на что обменки ориентируются на выходных меняя курсы?


работы в выходные у них мало, вот двигают курсы-не зная что будет в понедельник
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:59

  pesikot написав:
  centurionus написав:pesikot
Знаєшся на чекістах? :lol: Ти "опер"? Майстер оперативних комбінацій? Чи в розробці був?
Фільтруй свої "словєса".
Країна див.

Якщо людина дурна, як ви, то неважливо якою мовою вона спілкується

Стварно. Пуши...
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  centurionus написав:
  pesikot написав:Если до вас с первого раза не дошло

Дивись, щоб до тебе все дійшло прдставнику "вумного наріду". Мандруй, знаєш куди.
Ти б писав українською, аби чекісти не прийшли тебе рятувати. Досі не второпав, здається. Це ж 2+2, начебто.

Я так бачу, що навіть з другого разу до тебе не дійшло

А ще я бачу, що ти віришь чекістам
А це ганебно, якщо ти живешь в Україні
Слова «ВіриШ» і «живеШ» в Україні пишуть без м’якого знака :)
Без політики, бо Іра знову потре.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:09

  ТИХИЙ написав:
  Denik написав:Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму.
Євріком доведеться туалети обклеїти.


Очередной пример гиперболизации чудовищных масштабов. До середины 2020-х потребление нефти вообще будет расти, несмотря на увеличение проникновнения EV. А к 2050-му практически полное замещение классических автомобилей электрическими сократит потребление нефти не до нула, а на 20%. По крайней мере это то, что видно из реалий 2021-го и то, что прайсит рынок (в т.ч. долговой).

Так, для справки - нефть потребляет не только автотранспорт

Зображення

Ну и, как обычно, не обошлось без гениального вывода. Германия - нетто-импортер энергоносителей, поэтому от падения цен на них пострадает, потому что логика :)

PS: да, и насчет Китая все неоднозначно, если не сказать нерадостно. Январский PMI демонстрирует продолжение падения - и общепроизводственный, и экспортный, и импортный. Даже индекс занятости. Это сегодняшняя публикация. Может еще не видел, тогда смотри:

https://www.markiteconomics.com/Public/ ... 69417e568a
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:19

  kluychkooleg написав:
  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Вот мне интересно на что обменки ориентируются на выходных меняя курсы?


А где изменения? Обменки 28.60 / 28.75


Money24
28.65 - 28.80
28.60 - 28.75
28.55 - 28.70
С утра - минус 10 коп.


28.50 - 28.70 (с утра опустились на 15 коп по покупке и на 10 коп по продаже)
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра межбанк только вниз
Investor_K
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