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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9065906690679068

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 260
Гривня
12%
32
Долар
61%
158
Євро
5%
12
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
15
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
6
Ваш варіант
8%
22
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:13

  Investor_K написав:Завтра межбанк только вниз


На каком основании такое заключение?
А если вверх?
Ведь за свой прогноз не ответите.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

никто не знает, шо буде завтра. "завтра" исчо никто и никогда не видел - есть токмо сегодня...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:23

  чик написав:никто не знает, шо буде завтра. "завтра" исчо никто и никогда не видел - есть токмо сегодня...

kluychkooleg
 
Повідомлень: 1905
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:46

kluychkooleg
этому можно смотреть куда хочется - заслужил, но али получивший куда больше ударов по башке выражал свои мысли получше:
"Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить. Невозможное – это не факт. Это только мнение. Невозможное – это не приговор. Это вызов. Невозможное – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное возможно."
чик
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Повідомлень: 6623
З нами з: 03.01.09
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  #<1 ... 9065906690679068
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