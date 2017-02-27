|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:13
Investor_K написав:
Завтра межбанк только вниз
На каком основании такое заключение?
А если вверх?
Ведь за свой прогноз не ответите.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1905
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:20
никто не знает, шо буде завтра. "завтра" исчо никто и никогда не видел - есть токмо сегодня...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6623
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5648 раз.
- Подякували: 856 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:23
чик написав:
никто не знает, шо буде завтра. "завтра" исчо никто и никогда не видел - есть токмо сегодня...
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1905
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:46
kluychkooleg
этому можно смотреть куда хочется - заслужил, но али получивший куда больше ударов по башке выражал свои мысли получше:
"Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить. Невозможное – это не факт. Это только мнение. Невозможное – это не приговор. Это вызов. Невозможное – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное возможно."
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6623
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5648 раз.
- Подякували: 856 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29772
|19210626
|
|
|1412
|5747143
|
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler
|
|7936
|18500309
|
П'ят 28 січ, 2022 12:54
Vic
|