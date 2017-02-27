Denik написав:Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму. Євріком доведеться туалети обклеїти.
Очередной пример гиперболизации чудовищных масштабов. До середины 2020-х потребление нефти вообще будет расти, несмотря на увеличение проникновнения EV. А к 2050-му практически полное замещение классических автомобилей электрическими сократит потребление нефти не до нула, а на 20%. По крайней мере это то, что видно из реалий 2021-го и то, что прайсит рынок (в т.ч. долговой).
Так, для справки - нефть потребляет не только автотранспорт
Ну и, как обычно, не обошлось без гениального вывода. Германия - нетто-импортер энергоносителей, поэтому от падения цен на них пострадает, потому что логика
PS: да, и насчет Китая все неоднозначно, если не сказать нерадостно. Январский PMI демонстрирует продолжение падения - и общепроизводственный, и экспортный, и импортный. Даже индекс занятости. Это сегодняшняя публикация. Может еще не видел, тогда смотри:
kluychkooleg этому можно смотреть куда хочется - заслужил, но али получивший куда больше ударов по башке выражал свои мысли получше:
"Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить. Невозможное – это не факт. Это только мнение. Невозможное – это не приговор. Это вызов. Невозможное – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное возможно."
в дополнение к рассуждениям о динамике курса - несколько технических моментов. 1. в начале года я писал о сильном росте ликвидности в банковской системе - тогдя я оценил его в 45 млрд грн. так вот, своими интервенциями НБУ абсорбировал 42 млрд грн, и денег в банковской системе стало существенно меньше. 49 млрд остатки на корсчетах плюс 140 млрд на депосертификатах - это уже уровень прошлого года. к старым курсам мы не вернемся, но топлива для дальнейшего роста нет.
2. на будущее вижу следующее - девал все равно будет. внутренняя инфляция все равно будет - э/э подорожала, и газ пока не думает снижаться. все надеялись, что к весне будет откат к 500 дол, но пока цена на уровне 1 тыс дол и предпосылок для снижения нет - никто не может спрогнозировать. это будет сопровождаться эмиссией. когда она пройдет - это интересный вопрос, который зависит от правительства. так что смотрим на денежную базу, и когда она существенно вырастет - пойдет очередной виток девала. я не вижу возврата к прежним курсам - ни 26, ни 27.
3. и да - по поводу укрепления гривны осенью - а походу мы газ и не закупали. пока едем на остатках, и скорей всего доедем. но весной придется закачивать по любой цене - если вздумают играть в игру - подождем, пока подешевеет - поимеем кучу проблем. так что с апреля дополнительное давление на курс - но это в случае. если будем закупать за свои, а не в кредит. иначе будет отсрочка до погашения кредита.
sergikkc007 написав:GDV29 Из прогноза ниче не понятно - в мае будет 26.хх или курс завалят депозитчики
Я понимаю так: если не будет форс-мажора (3 причины указал), то апрель-май ожидает26+
Логично, пазл складываеться..., т.к. 3 квартал 2022 г. даже по прогнозам НБУ будет самая дешевая цена на природный газ на европейском хабе, а значит у нас пойдет интенсивно закачка газа в хранилища, что будет даваить на валютный рынок, поэтому по мнению Смита как раз "дно" в тек. году это апрель-май 2022г.(моя интерпритация)
если затянут с закачкой до осени - будет .опа, уже писал. закачивать надо как только будет техническая возможность - и то, Европа сначала будет качать себе, сколько останется нам - вопрос открытый
GDV29 написав:Приятно очень читать посты шановного Адама Смита:
-"НБУ продал на неделе $760 млн - больше, чем за весь 2019, например. Результат - на табло. На сезонное обострение наложилась нагнетаемая паника - и понеслось. Не впервой! Пока непонятно: НБУ сбивает курс или зарабатывает на паникерах. Может быть и второе..."
"Мой прогноз прежний. Наша макроэкономика - норм. Поэтому, БЕЗ ВНЕШНИХ ПОТРЯСЕНИЙ в апреле-мае будет 26+. Потрясения возможны три: 1. Путин и т.д. (маловероятно). 2. Крах мировых рынков (он вроде начинается, но пока медленно). 3. Еще какая-нибудь непрогнозируемая фигня нездоровая"
"В январе НБУ интервенциями вывел из обращения (=ликвидировал) ~₴45 млрд. Что равняется почти всей эмиссии за 2020. Это должно несколько ослабить давление на курс - при условии, что не начнутся массовые изъятия вкладов из банков (т.е., если поумничать, - превращение М2 в М0)"
"Первая линия обороны курса - депозиты банков в НБУ. Там порядка ₴100-150 млрд = $4-5 млрд(!). Если банки начнут их выводить - значит стали нужны деньги (которые уйдут на вал.рынок). Там суммы немного уменьшаются, но остаются в пределах флуктуаций (ср.пятницы январей 2022 и 2021)"
почему все считают, что экономика норм??? экономика в .опе - все думают, на сколько поднять цены, чтобы остаться на плаву...
соглашусь с уважаемыми форумчанами - деньги из депосерт не пойдут на межбанк, есть ограничения - по сути, это недовыданные кредиты - дисбаланс между кредитами и депозитами. скорей я поверю, что их перекачают в ОВГЗ.
zРадио написав:Очередной пример гиперболизации чудовищных масштабов. До середины 2020-х потребление нефти вообще будет расти, несмотря на увеличение проникновнения EV. А к 2050-му практически полное замещение классических автомобилей электрическими сократит потребление нефти не до нула, а на 20%. По крайней мере это то, что видно из реалий 2021-го и то, что прайсит рынок (в т.ч. долговой).
Ніт. Попит на нафту вийде у дісбаланс з пропозицією вже цього літа - після Омікрону. Причина - банальна. Всім в карантини сподобалося їздити на машинах. Чоловіки повелися на кросовери, пікапи та всякі RAM. І це все прокатувало доки половина літаків була під забором Жінки хочуть подорожувати в Турції, Єгипти, Європи й далі, і захочуть ще сильніше як скінчяться карантіни й переляк від вірусу. Всі ці "хотелкі" підігріті антикризовим друком грошей. Так от влітку на фоні споживання нафтопродуктів сільським господарстовом виявиться, що хотелкі чоловіків про великі тачки (навіть на ідеальних дорогах в великих містах) ідуть в розріз з хотєлками жінок. І це торкнеться в тому числі і розвинутих країн - бо там такі хотелкі у всіх, включаючи тих хто живе на допомогу по безробіттю. Мені у дитинстві (СРСР) розповідав батько, що простим людям УАЗ не продають, бо на ньому легко заїхати в ліс повз лісника та завалити кабана або лося. УАЗ потрібен керівнику колгоспу для огляду полів. Пізніше я покатався на буханці по лісовій дорозі й зрозумів для чого потрібні позашляховики... А зараз вони у багатьох маленьких за розміром людей для великих понтів, а не для того, щоб поїхати в ліс повз лісника та завалити лося чи кабана, або щоб з'їздити і перевірити як кукурудза росте...
zРадио написав:Ну и, как обычно, не обошлось без гениального вывода. Германия - нетто-импортер энергоносителей, поэтому от падения цен на них пострадает, потому что логика
Німеччина як і багато хто в Європі - чемпіони по дурній роботі, бо залізниці віддані під пасажирів: Вони зерно возять фурами по 25 т, а не як в Україні - потягом по 4000 т (за те є робота 160 водіям замість 2 машиністів) та возять вугілля баржами 1300 т замість 5000 потягу в Україні (знову є робота на 16 екіпажів по 3-4 людини, бо пливемо повільно, замість 2 машиністів). І весь цей "комунізм" скінчиться з відносно дешевою нафтою, приблизно так само як в греції було з ліцензіями водія Але надруковані гроші не дійшли до нафтових компаній через обмеження банків на фінансування вуглецево-шкідливих проектів.
Розв'язка всієї історії (з друком грошей, хотелкамі УАЗиків та авіаподорожей усіма та обмеженним видубутком нафти) розпочнеться вже дуже швидко - скоріш за все вже влітку. Забув ще додати про хотєлку помайніть кріпту та цвімкнути кондиціонер влітку... Відповідно це відіб'ється на курсі в першу чершу євро - бо в них нема ні друкарсьуого станка доларів за який продається нафта, ні нафтових або газових скважин (ніхто не дивиться на статистику Baker & Huggies по Європі), ні вугільних або атомних електростанці. Лишилось лише трохи кар'єрів з видуботку бурого вугілля, які за 8-13 років хочуть закрити.