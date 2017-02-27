Додано: Нед 30 січ, 2022 22:54

в дополнение к рассуждениям о динамике курса - несколько технических моментов.

1. в начале года я писал о сильном росте ликвидности в банковской системе - тогдя я оценил его в 45 млрд грн. так вот, своими интервенциями НБУ абсорбировал 42 млрд грн, и денег в банковской системе стало существенно меньше. 49 млрд остатки на корсчетах плюс 140 млрд на депосертификатах - это уже уровень прошлого года. к старым курсам мы не вернемся, но топлива для дальнейшего роста нет.



2. на будущее вижу следующее - девал все равно будет. внутренняя инфляция все равно будет - э/э подорожала, и газ пока не думает снижаться. все надеялись, что к весне будет откат к 500 дол, но пока цена на уровне 1 тыс дол и предпосылок для снижения нет - никто не может спрогнозировать.

это будет сопровождаться эмиссией. когда она пройдет - это интересный вопрос, который зависит от правительства. так что смотрим на денежную базу, и когда она существенно вырастет - пойдет очередной виток девала. я не вижу возврата к прежним курсам - ни 26, ни 27.



3. и да - по поводу укрепления гривны осенью - а походу мы газ и не закупали. пока едем на остатках, и скорей всего доедем. но весной придется закачивать по любой цене - если вздумают играть в игру - подождем, пока подешевеет - поимеем кучу проблем. так что с апреля дополнительное давление на курс - но это в случае. если будем закупать за свои, а не в кредит. иначе будет отсрочка до погашения кредита.



как-то так