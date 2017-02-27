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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9065906690679068>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 261
Гривня
12%
32
Долар
61%
158
Євро
5%
13
Інші валюти
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2
Крипта
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Нерухомість
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Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:09

  ТИХИЙ написав:
  Denik написав:Німці можуть своїм комунізмом до тих пір, допоки їм дають гроші в борг - та сама РФ яка не тримає ЗВР в доларах. Як тільки обваляться ціни нафти через перехід Китаю на електромобілі (8 млн у 2021 поставили на облік) - то рашці буде не до покупок євро за "бюджентим" правилом, Німеччині буде не до комунізму.
Євріком доведеться туалети обклеїти.


Очередной пример гиперболизации чудовищных масштабов. До середины 2020-х потребление нефти вообще будет расти, несмотря на увеличение проникновнения EV. А к 2050-му практически полное замещение классических автомобилей электрическими сократит потребление нефти не до нула, а на 20%. По крайней мере это то, что видно из реалий 2021-го и то, что прайсит рынок (в т.ч. долговой).

Так, для справки - нефть потребляет не только автотранспорт

Зображення

Ну и, как обычно, не обошлось без гениального вывода. Германия - нетто-импортер энергоносителей, поэтому от падения цен на них пострадает, потому что логика :)

PS: да, и насчет Китая все неоднозначно, если не сказать нерадостно. Январский PMI демонстрирует продолжение падения - и общепроизводственный, и экспортный, и импортный. Даже индекс занятости. Это сегодняшняя публикация. Может еще не видел, тогда смотри:

https://www.markiteconomics.com/Public/ ... 69417e568a
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:19

  kluychkooleg написав:
  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Вот мне интересно на что обменки ориентируются на выходных меняя курсы?


А где изменения? Обменки 28.60 / 28.75


Money24
28.65 - 28.80
28.60 - 28.75
28.55 - 28.70
С утра - минус 10 коп.


28.50 - 28.70 (с утра опустились на 15 коп по покупке и на 10 коп по продаже)
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра межбанк только вниз
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:13

  Investor_K написав:Завтра межбанк только вниз


На каком основании такое заключение?
А если вверх?
Ведь за свой прогноз не ответите.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

никто не знает, шо буде завтра. "завтра" исчо никто и никогда не видел - есть токмо сегодня...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:46

kluychkooleg
этому можно смотреть куда хочется - заслужил, но али получивший куда больше ударов по башке выражал свои мысли получше:
"Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить. Невозможное – это не факт. Это только мнение. Невозможное – это не приговор. Это вызов. Невозможное – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное возможно."
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в дополнение к рассуждениям о динамике курса - несколько технических моментов.
1. в начале года я писал о сильном росте ликвидности в банковской системе - тогдя я оценил его в 45 млрд грн. так вот, своими интервенциями НБУ абсорбировал 42 млрд грн, и денег в банковской системе стало существенно меньше. 49 млрд остатки на корсчетах плюс 140 млрд на депосертификатах - это уже уровень прошлого года. к старым курсам мы не вернемся, но топлива для дальнейшего роста нет.

2. на будущее вижу следующее - девал все равно будет. внутренняя инфляция все равно будет - э/э подорожала, и газ пока не думает снижаться. все надеялись, что к весне будет откат к 500 дол, но пока цена на уровне 1 тыс дол и предпосылок для снижения нет - никто не может спрогнозировать.
это будет сопровождаться эмиссией. когда она пройдет - это интересный вопрос, который зависит от правительства. так что смотрим на денежную базу, и когда она существенно вырастет - пойдет очередной виток девала. я не вижу возврата к прежним курсам - ни 26, ни 27.

3. и да - по поводу укрепления гривны осенью - а походу мы газ и не закупали. пока едем на остатках, и скорей всего доедем. но весной придется закачивать по любой цене - если вздумают играть в игру - подождем, пока подешевеет - поимеем кучу проблем. так что с апреля дополнительное давление на курс - но это в случае. если будем закупать за свои, а не в кредит. иначе будет отсрочка до погашения кредита.

как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:12

  GDV29 написав:
  sergikkc007 написав:GDV29 Из прогноза ниче не понятно - в мае будет 26.хх или курс завалят депозитчики :?

Я понимаю так: если не будет форс-мажора (3 причины указал), то апрель-май ожидает26+

Логично, пазл складываеться..., т.к. 3 квартал 2022 г. даже по прогнозам НБУ будет самая дешевая цена на природный газ на европейском хабе, а значит у нас пойдет интенсивно закачка газа в хранилища, что будет даваить на валютный рынок, поэтому по мнению Смита как раз "дно" в тек. году это апрель-май 2022г.(моя интерпритация)

если затянут с закачкой до осени - будет .опа, уже писал.
закачивать надо как только будет техническая возможность - и то, Европа сначала будет качать себе, сколько останется нам - вопрос открытый
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:20

  GDV29 написав:Приятно очень читать посты шановного Адама Смита:

-"НБУ продал на неделе $760 млн - больше, чем за весь 2019, например. Результат - на табло. На сезонное обострение наложилась нагнетаемая паника - и понеслось. Не впервой! Пока непонятно: НБУ сбивает курс или зарабатывает на паникерах. Может быть и второе..."

"Мой прогноз прежний. Наша макроэкономика - норм. Поэтому, БЕЗ ВНЕШНИХ ПОТРЯСЕНИЙ в апреле-мае будет 26+. Потрясения возможны три: 1. Путин и т.д. (маловероятно). 2. Крах мировых рынков (он вроде начинается, но пока медленно). 3. Еще какая-нибудь непрогнозируемая фигня нездоровая"

"В январе НБУ интервенциями вывел из обращения (=ликвидировал) ~₴45 млрд. Что равняется почти всей эмиссии за 2020. Это должно несколько ослабить давление на курс - при условии, что не начнутся массовые изъятия вкладов из банков (т.е., если поумничать, - превращение М2 в М0)"

"Первая линия обороны курса - депозиты банков в НБУ. Там порядка ₴100-150 млрд = $4-5 млрд(!). Если банки начнут их выводить - значит стали нужны деньги (которые уйдут на вал.рынок). Там суммы немного уменьшаются, но остаются в пределах флуктуаций (ср.пятницы январей 2022 и 2021)"

почему все считают, что экономика норм???
экономика в .опе - все думают, на сколько поднять цены, чтобы остаться на плаву...

соглашусь с уважаемыми форумчанами - деньги из депосерт не пойдут на межбанк, есть ограничения - по сути, это недовыданные кредиты - дисбаланс между кредитами и депозитами. скорей я поверю, что их перекачают в ОВГЗ.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Очередной пример гиперболизации чудовищных масштабов. До середины 2020-х потребление нефти вообще будет расти, несмотря на увеличение проникновнения EV. А к 2050-му практически полное замещение классических автомобилей электрическими сократит потребление нефти не до нула, а на 20%. По крайней мере это то, что видно из реалий 2021-го и то, что прайсит рынок (в т.ч. долговой).

Ніт.
Попит на нафту вийде у дісбаланс з пропозицією вже цього літа - після Омікрону.
Причина - банальна. Всім в карантини сподобалося їздити на машинах. Чоловіки повелися на кросовери, пікапи та всякі RAM. І це все прокатувало доки половина літаків була під забором Жінки хочуть подорожувати в Турції, Єгипти, Європи й далі, і захочуть ще сильніше як скінчяться карантіни й переляк від вірусу.
Всі ці "хотелкі" підігріті антикризовим друком грошей. Так от влітку на фоні споживання нафтопродуктів сільським господарстовом виявиться, що хотелкі чоловіків про великі тачки (навіть на ідеальних дорогах в великих містах) ідуть в розріз з хотєлками жінок.
І це торкнеться в тому числі і розвинутих країн - бо там такі хотелкі у всіх, включаючи тих хто живе на допомогу по безробіттю.
Мені у дитинстві (СРСР) розповідав батько, що простим людям УАЗ не продають, бо на ньому легко заїхати в ліс повз лісника та завалити кабана або лося. УАЗ потрібен керівнику колгоспу для огляду полів. Пізніше я покатався на буханці по лісовій дорозі й зрозумів для чого потрібні позашляховики...
А зараз вони у багатьох маленьких за розміром людей для великих понтів, а не для того, щоб поїхати в ліс повз лісника та завалити лося чи кабана, або щоб з'їздити і перевірити як кукурудза росте...
  zРадио написав:Ну и, как обычно, не обошлось без гениального вывода. Германия - нетто-импортер энергоносителей, поэтому от падения цен на них пострадает, потому что логика

Німеччина як і багато хто в Європі - чемпіони по дурній роботі, бо залізниці віддані під пасажирів:
Вони зерно возять фурами по 25 т, а не як в Україні - потягом по 4000 т (за те є робота 160 водіям замість 2 машиністів) та возять вугілля баржами 1300 т замість 5000 потягу в Україні (знову є робота на 16 екіпажів по 3-4 людини, бо пливемо повільно, замість 2 машиністів).
І весь цей "комунізм" скінчиться з відносно дешевою нафтою, приблизно так само як в греції було з ліцензіями водія :D
Але надруковані гроші не дійшли до нафтових компаній через обмеження банків на фінансування вуглецево-шкідливих проектів.

Розв'язка всієї історії (з друком грошей, хотелкамі УАЗиків та авіаподорожей усіма та обмеженним видубутком нафти) розпочнеться вже дуже швидко - скоріш за все вже влітку. Забув ще додати про хотєлку помайніть кріпту :D та цвімкнути кондиціонер влітку...
Відповідно це відіб'ється на курсі в першу чершу євро - бо в них нема ні друкарсьуого станка доларів за який продається нафта, ні нафтових або газових скважин (ніхто не дивиться на статистику Baker & Huggies по Європі), ні вугільних або атомних електростанці.
Лишилось лише трохи кар'єрів з видуботку бурого вугілля, які за 8-13 років хочуть закрити.
Denik
 
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