Shaman написав:в дополнение к рассуждениям о динамике курса - несколько технических моментов. 1. в начале года я писал о сильном росте ликвидности в банковской системе - тогдя я оценил его в 45 млрд грн. так вот, своими интервенциями НБУ абсорбировал 42 млрд грн, и денег в банковской системе стало существенно меньше. 49 млрд остатки на корсчетах плюс 140 млрд на депосертификатах - это уже уровень прошлого года. к старым курсам мы не вернемся, но топлива для дальнейшего роста нет.
2. на будущее вижу следующее - девал все равно будет. внутренняя инфляция все равно будет - э/э подорожала, и газ пока не думает снижаться. все надеялись, что к весне будет откат к 500 дол, но пока цена на уровне 1 тыс дол и предпосылок для снижения нет - никто не может спрогнозировать. это будет сопровождаться эмиссией. когда она пройдет - это интересный вопрос, который зависит от правительства. так что смотрим на денежную базу, и когда она существенно вырастет - пойдет очередной виток девала. я не вижу возврата к прежним курсам - ни 26, ни 27.
3. и да - по поводу укрепления гривны осенью - а походу мы газ и не закупали. пока едем на остатках, и скорей всего доедем. но весной придется закачивать по любой цене - если вздумают играть в игру - подождем, пока подешевеет - поимеем кучу проблем. так что с апреля дополнительное давление на курс - но это в случае. если будем закупать за свои, а не в кредит. иначе будет отсрочка до погашения кредита.
как-то так
1. так 2. ще не весна, поки що зима. А ще як ФРС почне піднімати % ставку, то комоди здуватимуться. Емісія буде в рамках закладеного бюджету. Наразі маєм курс +1.5% відносно 1.1.21 3. Промисловість зменшується, населення падає. А якщо ще запрацює програма енергоефективності та утеплення, то може і власного видобутку вистачити.
flyman написав:3. Промисловість зменшується, населення падає. А якщо ще запрацює програма енергоефективності та утеплення, то може і власного видобутку вистачити.
Хто буде утримувати ГТС (магістралі, газосховища)? ($3 млрд на рік з урахуванням амортизаційних затрат). При споживанні газу на рівні видобутку ($20 млрд) - це приблизно +5 грн за один кубометр до нинішніх цін на доставку, що ляже на спини побутових споживачів. Газпром однозначно відвалиться через 2 роки - це просто до бабки не ходи.
Shaman написав:в дополнение к рассуждениям о динамике курса - несколько технических моментов. 1. в начале года я писал о сильном росте ликвидности в банковской системе - тогдя я оценил его в 45 млрд грн. так вот, своими интервенциями НБУ абсорбировал 42 млрд грн, и денег в банковской системе стало существенно меньше. 49 млрд остатки на корсчетах плюс 140 млрд на депосертификатах - это уже уровень прошлого года. к старым курсам мы не вернемся, но топлива для дальнейшего роста нет.