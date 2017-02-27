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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9065906690679068

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 261
Гривня
12%
32
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61%
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Євро
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:33

  Shaman написав:в дополнение к рассуждениям о динамике курса - несколько технических моментов.
1. в начале года я писал о сильном росте ликвидности в банковской системе - тогдя я оценил его в 45 млрд грн. так вот, своими интервенциями НБУ абсорбировал 42 млрд грн, и денег в банковской системе стало существенно меньше. 49 млрд остатки на корсчетах плюс 140 млрд на депосертификатах - это уже уровень прошлого года. к старым курсам мы не вернемся, но топлива для дальнейшего роста нет.

2. на будущее вижу следующее - девал все равно будет. внутренняя инфляция все равно будет - э/э подорожала, и газ пока не думает снижаться. все надеялись, что к весне будет откат к 500 дол, но пока цена на уровне 1 тыс дол и предпосылок для снижения нет - никто не может спрогнозировать.
это будет сопровождаться эмиссией. когда она пройдет - это интересный вопрос, который зависит от правительства. так что смотрим на денежную базу, и когда она существенно вырастет - пойдет очередной виток девала. я не вижу возврата к прежним курсам - ни 26, ни 27.

3. и да - по поводу укрепления гривны осенью - а походу мы газ и не закупали. пока едем на остатках, и скорей всего доедем. но весной придется закачивать по любой цене - если вздумают играть в игру - подождем, пока подешевеет - поимеем кучу проблем. так что с апреля дополнительное давление на курс - но это в случае. если будем закупать за свои, а не в кредит. иначе будет отсрочка до погашения кредита.

как-то так

1. так
2. ще не весна, поки що зима. А ще як ФРС почне піднімати % ставку, то комоди здуватимуться.
Емісія буде в рамках закладеного бюджету.
Наразі маєм курс +1.5% відносно 1.1.21
3. Промисловість зменшується, населення падає. А якщо ще запрацює програма енергоефективності та утеплення, то може і власного видобутку вистачити.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:56

  flyman написав:3. Промисловість зменшується, населення падає. А якщо ще запрацює програма енергоефективності та утеплення, то може і власного видобутку вистачити.

Хто буде утримувати ГТС (магістралі, газосховища)? ($3 млрд на рік з урахуванням амортизаційних затрат). При споживанні газу на рівні видобутку ($20 млрд) - це приблизно +5 грн за один кубометр до нинішніх цін на доставку, що ляже на спини побутових споживачів. Газпром однозначно відвалиться через 2 роки - це просто до бабки не ходи.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 03:26

  Shaman написав:в дополнение к рассуждениям о динамике курса - несколько технических моментов.
1. в начале года я писал о сильном росте ликвидности в банковской системе - тогдя я оценил его в 45 млрд грн. так вот, своими интервенциями НБУ абсорбировал 42 млрд грн, и денег в банковской системе стало существенно меньше. 49 млрд остатки на корсчетах плюс 140 млрд на депосертификатах - это уже уровень прошлого года. к старым курсам мы не вернемся, но топлива для дальнейшего роста нет.


Вы что-то путаете, налички в обороте сотни миллиардов гривен, плюс в банковской системе депозитов до востребования только у одних физиков более 300+ млрд, а это на минуточку 11 млрд долларов, а сколько еще у юрлиц?
https://ucap.io/depozyty-vtrachayut-pri ... rayincziv/
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 07:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Хто буде утримувати ГТС (магістралі, газосховища)? ($3 млрд на рік з урахуванням амортизаційних затрат). При споживанні газу на рівні видобутку ($20 млрд) - це приблизно +5 грн за один кубометр до нинішніх цін на доставку, що ляже на спини побутових споживачів. Газпром однозначно відвалиться через 2 роки - це просто до бабки не ходи.

ПМР. Якщо Газпром не сплатить за утримання ГТС з 400 тис. скрепцов 200 тис. замерзне, а 200 тис. втечуть і стануть румунами.
Denik
 
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