RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9064906590669067

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 262
Гривня
12%
32
Долар
60%
158
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
15
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
8%
22
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 03:26

  Shaman написав:в дополнение к рассуждениям о динамике курса - несколько технических моментов.
1. в начале года я писал о сильном росте ликвидности в банковской системе - тогдя я оценил его в 45 млрд грн. так вот, своими интервенциями НБУ абсорбировал 42 млрд грн, и денег в банковской системе стало существенно меньше. 49 млрд остатки на корсчетах плюс 140 млрд на депосертификатах - это уже уровень прошлого года. к старым курсам мы не вернемся, но топлива для дальнейшего роста нет.


Вы что-то путаете, налички в обороте сотни миллиардов гривен, плюс в банковской системе депозитов до востребования только у одних физиков более 300+ млрд, а это на минуточку 11 млрд долларов, а сколько еще у юрлиц?
https://ucap.io/depozyty-vtrachayut-pri ... rayincziv/
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 07:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Хто буде утримувати ГТС (магістралі, газосховища)? ($3 млрд на рік з урахуванням амортизаційних затрат). При споживанні газу на рівні видобутку ($20 млрд) - це приблизно +5 грн за один кубометр до нинішніх цін на доставку, що ляже на спини побутових споживачів. Газпром однозначно відвалиться через 2 роки - це просто до бабки не ходи.

ПМР. Якщо Газпром не сплатить за утримання ГТС з 400 тис. скрепцов 200 тис. замерзне, а 200 тис. втечуть і стануть румунами.
Denik
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 23.02.09
Подякував: 438 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Ніт.
Попит на нафту вийде у дісбаланс з пропозицією вже цього літа - після Омікрону.
Причина - банальна. Всім в карантини сподобалося їздити на машинах. Чоловіки повелися на кросовери, пікапи та всякі RAM. І це все прокатувало доки половина літаків була під забором Жінки хочуть подорожувати в Турції, Єгипти, Європи й далі, і захочуть ще сильніше як скінчяться карантіни й переляк від вірусу.
Всі ці "хотелкі" підігріті антикризовим друком грошей. Так от влітку на фоні споживання нафтопродуктів сільським господарстовом виявиться, що хотелкі чоловіків про великі тачки (навіть на ідеальних дорогах в великих містах) ідуть в розріз з хотєлками жінок.

Так всі ці чоловіки на брутальних тачках і жінки, що летять в теплі краї, а тут ще і трактори-комбайни піднімуть попит на нафтопродукти чи ні?
Думаю, що так. І на валюту загалом, бо туризм очевидно в рази зросте - карантинні обмеження сиплються.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4858
З нами з: 19.04.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 08:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Думаю, що так. І на валюту загалом, бо туризм очевидно в рази зросте - карантинні обмеження сиплються.

Туризм соже зрости в рази (повернутися до попкреднього рівня) лише на півроку за надруковані на Заході гроші. Після цього фермери поставлять нові цінники на їжу - і грошей залишиться рівно щоб раз на тиждень з'їздити на брутальному джипі в булочну.
Denik
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 23.02.09
Подякував: 438 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 08:55

пока так говорят

28.50/28.59-28.64
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11464
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4344 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9064906590669067
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2976, 2977, 2978
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29776 19254520
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 22:23
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 5789858
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7936 18534300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 12:54
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (203)
31.01.2022 08:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron