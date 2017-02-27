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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 90659066906790689069 ... 9071>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 262
Гривня
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32
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Євро
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Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 03:26

  Shaman написав:в дополнение к рассуждениям о динамике курса - несколько технических моментов.
1. в начале года я писал о сильном росте ликвидности в банковской системе - тогдя я оценил его в 45 млрд грн. так вот, своими интервенциями НБУ абсорбировал 42 млрд грн, и денег в банковской системе стало существенно меньше. 49 млрд остатки на корсчетах плюс 140 млрд на депосертификатах - это уже уровень прошлого года. к старым курсам мы не вернемся, но топлива для дальнейшего роста нет.


Вы что-то путаете, налички в обороте сотни миллиардов гривен, плюс в банковской системе депозитов до востребования только у одних физиков более 300+ млрд, а это на минуточку 11 млрд долларов, а сколько еще у юрлиц?
https://ucap.io/depozyty-vtrachayut-pri ... rayincziv/
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 07:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Хто буде утримувати ГТС (магістралі, газосховища)? ($3 млрд на рік з урахуванням амортизаційних затрат). При споживанні газу на рівні видобутку ($20 млрд) - це приблизно +5 грн за один кубометр до нинішніх цін на доставку, що ляже на спини побутових споживачів. Газпром однозначно відвалиться через 2 роки - це просто до бабки не ходи.

ПМР. Якщо Газпром не сплатить за утримання ГТС з 400 тис. скрепцов 200 тис. замерзне, а 200 тис. втечуть і стануть румунами.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Ніт.
Попит на нафту вийде у дісбаланс з пропозицією вже цього літа - після Омікрону.
Причина - банальна. Всім в карантини сподобалося їздити на машинах. Чоловіки повелися на кросовери, пікапи та всякі RAM. І це все прокатувало доки половина літаків була під забором Жінки хочуть подорожувати в Турції, Єгипти, Європи й далі, і захочуть ще сильніше як скінчяться карантіни й переляк від вірусу.
Всі ці "хотелкі" підігріті антикризовим друком грошей. Так от влітку на фоні споживання нафтопродуктів сільським господарстовом виявиться, що хотелкі чоловіків про великі тачки (навіть на ідеальних дорогах в великих містах) ідуть в розріз з хотєлками жінок.

Так всі ці чоловіки на брутальних тачках і жінки, що летять в теплі краї, а тут ще і трактори-комбайни піднімуть попит на нафтопродукти чи ні?
Думаю, що так. І на валюту загалом, бо туризм очевидно в рази зросте - карантинні обмеження сиплються.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 08:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Думаю, що так. І на валюту загалом, бо туризм очевидно в рази зросте - карантинні обмеження сиплються.

Туризм соже зрости в рази (повернутися до попкреднього рівня) лише на півроку за надруковані на Заході гроші. Після цього фермери поставлять нові цінники на їжу - і грошей залишиться рівно щоб раз на тиждень з'їздити на брутальному джипі в булочну.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 08:55

пока так говорят

28.50/28.59-28.64
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 09:47

Zebra
Скупился по 29?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:На каком основании такое заключение?
А если вверх?
Ведь за свой прогноз не ответите.


Смотрите на цифры. Интуиция меня еще никогда не подводила.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тишина. Слышно только шуршание кедов.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:14

Denik
лучше расскажи тем, кто начитавшись твоих зерноэноргетических высновков слились па 27-27,5, как им теперь вернуть свои "никому ненужные" баксы? разница в 1,5-2гр. это приличное попадалово - покайся "ирод" :lol:
чик
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  чик написав:Denik
лучше расскажи тем, кто начитавшись твоих зерноэноргетических высновков слились па 27-27,5, как им теперь вернуть свои "никому ненужные" баксы? разница в 1,5-2гр. это приличное попадалово - покайся "ирод"

Откупятся по 26. Как и НБУ.
Denik
 
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