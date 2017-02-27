Shaman написав:в дополнение к рассуждениям о динамике курса - несколько технических моментов. 1. в начале года я писал о сильном росте ликвидности в банковской системе - тогдя я оценил его в 45 млрд грн. так вот, своими интервенциями НБУ абсорбировал 42 млрд грн, и денег в банковской системе стало существенно меньше. 49 млрд остатки на корсчетах плюс 140 млрд на депосертификатах - это уже уровень прошлого года. к старым курсам мы не вернемся, но топлива для дальнейшего роста нет.
Zebra написав:Хто буде утримувати ГТС (магістралі, газосховища)? ($3 млрд на рік з урахуванням амортизаційних затрат). При споживанні газу на рівні видобутку ($20 млрд) - це приблизно +5 грн за один кубометр до нинішніх цін на доставку, що ляже на спини побутових споживачів. Газпром однозначно відвалиться через 2 роки - це просто до бабки не ходи.
ПМР. Якщо Газпром не сплатить за утримання ГТС з 400 тис. скрепцов 200 тис. замерзне, а 200 тис. втечуть і стануть румунами.
Denik написав:Ніт. Попит на нафту вийде у дісбаланс з пропозицією вже цього літа - після Омікрону. Причина - банальна. Всім в карантини сподобалося їздити на машинах. Чоловіки повелися на кросовери, пікапи та всякі RAM. І це все прокатувало доки половина літаків була під забором Жінки хочуть подорожувати в Турції, Єгипти, Європи й далі, і захочуть ще сильніше як скінчяться карантіни й переляк від вірусу. Всі ці "хотелкі" підігріті антикризовим друком грошей. Так от влітку на фоні споживання нафтопродуктів сільським господарстовом виявиться, що хотелкі чоловіків про великі тачки (навіть на ідеальних дорогах в великих містах) ідуть в розріз з хотєлками жінок.
Так всі ці чоловіки на брутальних тачках і жінки, що летять в теплі краї, а тут ще і трактори-комбайни піднімуть попит на нафтопродукти чи ні? Думаю, що так. І на валюту загалом, бо туризм очевидно в рази зросте - карантинні обмеження сиплються.
Ой+ написав:Думаю, що так. І на валюту загалом, бо туризм очевидно в рази зросте - карантинні обмеження сиплються.
Туризм соже зрости в рази (повернутися до попкреднього рівня) лише на півроку за надруковані на Заході гроші. Після цього фермери поставлять нові цінники на їжу - і грошей залишиться рівно щоб раз на тиждень з'їздити на брутальному джипі в булочну.
Denik лучше расскажи тем, кто начитавшись твоих зерноэноргетических высновков слились па 27-27,5, как им теперь вернуть свои "никому ненужные" баксы? разница в 1,5-2гр. это приличное попадалово - покайся "ирод"
чик написав:Denik лучше расскажи тем, кто начитавшись твоих зерноэноргетических высновков слились па 27-27,5, как им теперь вернуть свои "никому ненужные" баксы? разница в 1,5-2гр. это приличное попадалово - покайся "ирод"