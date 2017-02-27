|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:32
Denik написав:
Тишина. Слышно только шуршание кедов.
Предлагаю новый термин - время собак Павлова,- лампочка зажглась (курс перестал расти). И неважно какое значение 26-27-28 и покупательская способность зарплат, везде одна и таже пластинка - про жири в масле и трактора в поле, воспевание "найвеличніших" дій "найвеличнішої" влади. Смотрите только не захлебнитесь, потому как еды больше не будет, только зажигание лампочки.
-
igorya
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 27.02.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:36
МБ 28.57, Харьков - 28.50 - 28.65
Хочется стабильности на любых уровнях.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1913
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:37
Denik написав:
Откупятся по 26. Как и НБУ.
дай то бог, токмо нбу сливал и па 29 - разницы не бачишь или спишем на упущенную выгоду
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6627
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5650 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:41
Investor_K написав: kluychkooleg написав:
На каком основании такое заключение?
А если вверх?
Ведь за свой прогноз не ответите.
Смотрите на цифры. Интуиция меня еще никогда не подводила.
Та ладно. 50/50, как блондинке встретить динозавра. Все очень хрупко, любая отрицательная новость может взорвать рынок. По логике традиционных укрианских загонов на политике - да, пока вниз, прошли локальный пик и развернулись, надо пробежаться в другую сторону. И вы подтвердили, что оснований для прогноза у вас не было, только чуйка. А она - дама капризная. И пошло бы вверх, вы бы молчали, чтобы никто не вспомнил о вашем прогнозе.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1913
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:42
kluychkooleg написав:
28.50
на краткосрок похоже она и есть.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6627
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5650 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:42
Цікаво, якщо пудель повністю відведе свої війська - де/на яких цифрах курс треба ловити?))
25-24.....20?
А тим часом банк Лева світить 52/59
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2581
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:43
Denik написав:
Тишина. Слышно только шуршание кедов.
Какие еще кеды? Шуршать надо было в четверг-пятницу.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1913
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:44
Успіх написав:
Цікаво, якщо пудель повністю відведе свої війська - де/на яких цифрах курс треба ловити?))
25-24.....20?
А тим часом банк Лева світить 52/59
Опять влажные мечты. Па 8 и баста!
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1913
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:45
Успіх написав:
Цікаво, якщо пудель повністю відведе свої війська - де/на яких цифрах курс треба ловити?))
25-24.....20?
А тим часом банк Лева світить 52/59
а что такого случилось за 4 дня, что курс упал?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10605
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1840 раз.
- Подякували: 2649 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:47
Denik написав:
Тишина. Слышно только шуршание кедов.
Наблюдаем:mrgreen:
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1784
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 2066 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29776
|19254751
|
Нед 30 січ, 2022 22:23
Zebra
|
|1412
|5789932
|
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler
|
|7936
|18541031
|
П'ят 28 січ, 2022 12:54
Vic
|