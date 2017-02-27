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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:32

Собаки Павлова

  Denik написав:Тишина. Слышно только шуршание кедов.


Предлагаю новый термин - время собак Павлова,- лампочка зажглась (курс перестал расти). И неважно какое значение 26-27-28 и покупательская способность зарплат, везде одна и таже пластинка - про жири в масле и трактора в поле, воспевание "найвеличніших" дій "найвеличнішої" влади. Смотрите только не захлебнитесь, потому как еды больше не будет, только зажигание лампочки.
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:36

МБ 28.57, Харьков - 28.50 - 28.65
Хочется стабильности на любых уровнях.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Откупятся по 26. Как и НБУ.

дай то бог, токмо нбу сливал и па 29 - разницы не бачишь или спишем на упущенную выгоду :?
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:41

  Investor_K написав:
  kluychkooleg написав:На каком основании такое заключение?
А если вверх?
Ведь за свой прогноз не ответите.


Смотрите на цифры. Интуиция меня еще никогда не подводила.


Та ладно. 50/50, как блондинке встретить динозавра. Все очень хрупко, любая отрицательная новость может взорвать рынок. По логике традиционных укрианских загонов на политике - да, пока вниз, прошли локальный пик и развернулись, надо пробежаться в другую сторону. И вы подтвердили, что оснований для прогноза у вас не было, только чуйка. А она - дама капризная. И пошло бы вверх, вы бы молчали, чтобы никто не вспомнил о вашем прогнозе.
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:28.50

на краткосрок похоже она и есть.
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:42

За крок до перевороту думок©

Цікаво, якщо пудель повністю відведе свої війська - де/на яких цифрах курс треба ловити?))
25-24.....20? :)

А тим часом банк Лева світить 52/59
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:43

  Denik написав:Тишина. Слышно только шуршание кедов.


Какие еще кеды? Шуршать надо было в четверг-пятницу.
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:44

  Успіх написав:Цікаво, якщо пудель повністю відведе свої війська - де/на яких цифрах курс треба ловити?))
25-24.....20? :)

А тим часом банк Лева світить 52/59


Опять влажные мечты. Па 8 и баста!
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:45

  Успіх написав:Цікаво, якщо пудель повністю відведе свої війська - де/на яких цифрах курс треба ловити?))
25-24.....20? :)

А тим часом банк Лева світить 52/59

а что такого случилось за 4 дня, что курс упал?
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:47

  Denik написав:Тишина. Слышно только шуршание кедов.

Наблюдаем:mrgreen:
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