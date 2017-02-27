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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:54
vitaliian написав: Успіх написав:
Цікаво, якщо пудель повністю відведе свої війська - де/на яких цифрах курс треба ловити?))
25-24.....20?
А тим часом банк Лева світить 52/59
а что такого случилось за 4 дня, что курс упал?
Возможно нервные кончились
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Додано: Пон 31 січ, 2022 10:55
kluychkooleg написав:
По логике традиционных укрианских загонов на политике - да, пока вниз, прошли локальный пик и развернулись, надо пробежаться в другую сторону.
Політика на курс не впливає - доведено модераторами.
Паніка впливає, експорт-імпорт, борги і їх перекредитація, а сама політика тільки тригер змін.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 10:57
С пятницы крупняк вышел с доллара в золото .. вот и думайте
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Додано: Пон 31 січ, 2022 11:01
senyor написав:
С пятницы крупняк вышел с доллара в золото .. вот и думайте
Вы лично видели или выходили в золото ? Ссылку можете дать ?
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Додано: Пон 31 січ, 2022 11:02
senyor Какой крупняк? Ссылки на первоисточник я так понимаю нет?)
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Додано: Пон 31 січ, 2022 11:03
vitaliian написав: Успіх написав:
Цікаво, якщо пудель повністю відведе свої війська - де/на яких цифрах курс треба ловити?))
25-24.....20?
А тим часом банк Лева світить 52/59
а что такого случилось за 4 дня, что курс упал?
Так, наче, заява про відвід військ... - мало?
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Додано: Пон 31 січ, 2022 11:03
senyor написав:
С пятницы крупняк вышел с доллара в золото .. вот и думайте
Ще один контролер коштів "крупняка"
Сам особисто перевіряєш їх сейфи, чи вони тобі доповідають разом з адресами копіями ключів та кодів від сейфів?
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Додано: Пон 31 січ, 2022 11:05
как-то стремительно сыпемся, НБУ бы не накликать
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kluychkooleg
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Додано: Пон 31 січ, 2022 11:09
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Цікаво, якщо пудель повністю відведе свої війська - де/на яких цифрах курс треба ловити?))
25-24.....20?
А тим часом банк Лева світить 52/59
а что такого случилось за 4 дня, что курс упал?
Так, наче, заява про відвід військ... - мало?
Они заявляли и что российских войск на Донбассе не было. А вообще не поймешь, кто разжигает панику. В США по новостям можно подумать, что у нас тут уже все, завтра война. Звонят в Украину и перепуганным голосом спрашивает - вы там еще живы, что у вас творится?
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Пон 31 січ, 2022 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 11:09
kluychkooleg написав:
как-то стремительно сыпемся, НБУ бы не накликать
НБУ буде. До гадалки не ходи. Інше питання як він буде діяти? При рості в гору стіну не ставили. Подивимось як тепер буде.
Ну і враховуйте, що є ще багато таких для кого 20 лютого - це день "Ч". І вони до цього будуть готуватись, в т.ч. купляти валюту.
Думаю, що наступили вологи мрії спекулянтів. Волатильність на ринку виросла і передумов для її зменшення поки що не має.
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